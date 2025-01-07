Сутки на Донетчине: рашисты нанесли почти 3,5 тыс. ударов, убили гражданского, есть раненые. ФОТОРЕПОРТАЖ
Враг за прошедшие сутки обстрелял 10 населенных пунктов: города Покровск, Родинское, Северск, Торецк, села Веролюбовка, Запорожское, Иванополье, Екатериновка, Ровное, Сергеевка.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин.
Покровский район
В Ровном Мирноградской громады россияне попали дроном в гражданское авто - ранения получили два человека.
Российские войска продолжают наступление на Покровскую громаду, сообщили в ГВА.
В ночь с 5 на 6 января, ориентировочно в 00:15, произошел вражеский обстрел Родинского, в результате которого было повреждено здание школы и многоквартирный дом. Информации о пострадавших не поступало.
В 12:00 произошел обстрел северной части Покровска. В результате вражеской атаки был поврежден жилой дом и хозяйственная постройка. Информации о пострадавших не поступало.
В 12:30 в результате артиллерийского обстрела Родинского повреждены многоквартирный жилой дом, два частных гаража и гражданский автомобиль. Без пострадавших. В 12:50 Родинское снова оказалось под ударом. В результате артобстрела частного сектора ранен мужчина 1982 года рождения. Поврежден жилой дом и хозяйственная постройка. В 14:00 произошел обстрел окрестностей Родинского (хутор Запорожский), в результате которого повреждены частное домохозяйство и гараж. Информации о пострадавших не поступало.
В 15:30 враг нанес удар по частному сектору западной части Покровска. В результате обстрела в частном жилом доме возник пожар. Без жертв.
В Запорожском пострадали частный дом и гараж, в Сергеевке - промышленная зона.
Краматорский район
Бомбами "ФАБ-250" в Катериновке повреждены 4 частных дома, в Иванополье - объект инфраструктуры и ЛЭП.
Веролюбовку враг накрыл из артиллерии - повредил 12 частных домов.
Бахмутский район
В Часовоярской громаде повреждены 8 частных домов, 3 многоэтажки и промышленное здание.
По Северску оккупанты ударили из артиллерии - одного человека убили и одного ранили, повредили частный дом.
Всего за сутки россияне 15 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуирован 191 человек, в том числе 9 детей.
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