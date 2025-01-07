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Сутки на Донетчине: рашисты нанесли почти 3,5 тыс. ударов, убили гражданского, есть раненые. ФОТОРЕПОРТАЖ

Враг за прошедшие сутки обстрелял 10 населенных пунктов: города Покровск, Родинское, Северск, Торецк, села Веролюбовка, Запорожское, Иванополье, Екатериновка, Ровное, Сергеевка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

Покровский район

В Ровном Мирноградской громады россияне попали дроном в гражданское авто - ранения получили два человека.

Российские войска продолжают наступление на Покровскую громаду, сообщили в ГВА.

В ночь с 5 на 6 января, ориентировочно в 00:15, произошел вражеский обстрел Родинского, в результате которого было повреждено здание школы и многоквартирный дом. Информации о пострадавших не поступало.

В 12:00 произошел обстрел северной части Покровска. В результате вражеской атаки был поврежден жилой дом и хозяйственная постройка. Информации о пострадавших не поступало.

В 12:30 в результате артиллерийского обстрела Родинского повреждены многоквартирный жилой дом, два частных гаража и гражданский автомобиль. Без пострадавших. В 12:50 Родинское снова оказалось под ударом. В результате артобстрела частного сектора ранен мужчина 1982 года рождения. Поврежден жилой дом и хозяйственная постройка. В 14:00 произошел обстрел окрестностей Родинского (хутор Запорожский), в результате которого повреждены частное домохозяйство и гараж. Информации о пострадавших не поступало.

В 15:30 враг нанес удар по частному сектору западной части Покровска. В результате обстрела в частном жилом доме возник пожар. Без жертв.

В Запорожском пострадали частный дом и гараж, в Сергеевке - промышленная зона.

Краматорский район

Бомбами "ФАБ-250" в Катериновке повреждены 4 частных дома, в Иванополье - объект инфраструктуры и ЛЭП.

Веролюбовку враг накрыл из артиллерии - повредил 12 частных домов.

Бахмутский район

В Часовоярской громаде повреждены 8 частных домов, 3 многоэтажки и промышленное здание.

По Северску оккупанты ударили из артиллерии - одного человека убили и одного ранили, повредили частный дом.

Всего за сутки россияне 15 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуирован 191 человек, в том числе 9 детей.

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Наслідки обстрілів Донеччини
Наслідки обстрілів Донеччини
Наслідки обстрілів Донеччини
Наслідки обстрілів Донеччини
Наслідки обстрілів Донеччини
Наслідки обстрілів Донеччини
Наслідки обстрілів Донеччини
Наслідки обстрілів Донеччини
Наслідки обстрілів Донеччини
Наслідки обстрілів Донеччини
Наслідки обстрілів Донеччини

Автор: 

обстрел (27327) Донецкая область (9734) Покровск (603) Бахмутский район (404) Краматорский район (255) Покровский район (587) Северск (87) Катериновка (5) Родинское (22)


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