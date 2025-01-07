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За сутки в результате обстрелов Херсонщины погибли 2 человека, 19 - ранены, в том числе - 3 полицейских. ФОТОрепортаж

В результате российских обстрелов в течение суток два человека погибли и 19 получили ранения, среди пострадавших - трое сотрудников полиции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре МВД

"Российские военные ударили FPV-дроном по служебному автомобилю полиции возле Камышан. В результате атаки двое херсонских полицейских получили контузии. Транспортное средство получило значительные повреждения", - сообщают в МВД.

Вблизи Надднепрянского в результате сброса взрывчатки с беспилотника ранен 35-летний работник херсонской полиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ сбросила взрывчатку на гражданский автомобиль в Надднепрянском: погиб мужчина

Обстріли Херсонщини і поранені поліцейські
Обстріли Херсонщини і поранені поліцейські
Обстріли Херсонщини і поранені поліцейські
Обстріли Херсонщини і поранені поліцейські

Как отмечается, враг атаковал из артиллерии, минометов, реактивных систем залпового огня и БпЛА населенные пункты Херсонского, Бериславского и Каховского районов.

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Нацполиция (16490) жертвы (2079) Херсонская область (4800) война в Украине (4082)


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07.01.2025 16:55 Ответить
 
 