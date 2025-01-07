За сутки в результате обстрелов Херсонщины погибли 2 человека, 19 - ранены, в том числе - 3 полицейских. ФОТОрепортаж

В результате российских обстрелов в течение суток два человека погибли и 19 получили ранения, среди пострадавших - трое сотрудников полиции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре МВД

"Российские военные ударили FPV-дроном по служебному автомобилю полиции возле Камышан. В результате атаки двое херсонских полицейских получили контузии. Транспортное средство получило значительные повреждения", - сообщают в МВД.

Вблизи Надднепрянского в результате сброса взрывчатки с беспилотника ранен 35-летний работник херсонской полиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ сбросила взрывчатку на гражданский автомобиль в Надднепрянском: погиб мужчина









Как отмечается, враг атаковал из артиллерии, минометов, реактивных систем залпового огня и БпЛА населенные пункты Херсонского, Бериславского и Каховского районов.