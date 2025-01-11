$10 тыс. за онлайн-навигацию: В Одесской области задержали 11 мужчин, которые хотели бежать в Молдову, - ГПСУ. ФОТО
В Одесской области ночью 11 января пограничники остановили авто, до отказа заполненное мужчинами. Водитель и 10 пассажиров планировали незаконно пересечь границу с Молдовой.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.
"Как выяснилось, жители Львовской, Днепропетровской, Луганской, Харьковской, Донецкой, Запорожской и Одесской областей для воплощения своего незаконного намерения обратились к организатору - админу одного из телеграмм-каналов. Последний сотрудничал с пособником - водителем, который должен был переправить всех пассажиров и остаться на территории соседней Молдовы", - рассказали в ГПСУ.
За помощь по онлайн-навигации организатор с каждого желающего запросил от 7 до 10 тыс. долларов США на крипто-кошелек. Пограничники помешали намерениям нарушителей.
За попытку незаконной переправки лиц через государственную границу в отношении водителя направлено сообщение в Нацполицию по ст. 332 УК Украины.
В отношении 10 пассажиров составлены протоколы о совершении ими админправонарушения по ст. 204-1 КУоАП, дела направили в суд.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вони військовозобов'язані чи ні?
- вивчити іноземну мову і знайти роботу, заробити собі: на житло, меблі, посуд, на проживання і т.п.
Тільки не розумію, якщо Конституція на паузі, то чому нас примушують виконувати "конституційний обов'язок" ???
(нужное подчеркнуть ) ))
https://biz.censor.net/news/3526539/u-polschi-zaklykayut-znyzyty-kvoty-na-import-************-kuryatyny-na-tretynu/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_99990e0f-b244-4e7c-b93f-6aa582fdf1f6
Тому не витрачайте на нього свій час, хай ним модератор займається.