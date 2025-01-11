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$10 тыс. за онлайн-навигацию: В Одесской области задержали 11 мужчин, которые хотели бежать в Молдову, - ГПСУ. ФОТО

В Одесской области ночью 11 января пограничники остановили авто, до отказа заполненное мужчинами. Водитель и 10 пассажиров планировали незаконно пересечь границу с Молдовой.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

"Как выяснилось, жители Львовской, Днепропетровской, Луганской, Харьковской, Донецкой, Запорожской и Одесской областей для воплощения своего незаконного намерения обратились к организатору - админу одного из телеграмм-каналов. Последний сотрудничал с пособником - водителем, который должен был переправить всех пассажиров и остаться на территории соседней Молдовы", - рассказали в ГПСУ.

За помощь по онлайн-навигации организатор с каждого желающего запросил от 7 до 10 тыс. долларов США на крипто-кошелек. Пограничники помешали намерениям нарушителей.

Смотрите также: Фиктивный брак за $2000: на Львовщине пограничники разоблачили псевдосупругов, - ГПСУ. ФОТО

За попытку незаконной переправки лиц через государственную границу в отношении водителя направлено сообщение в Нацполицию по ст. 332 УК Украины.

В отношении 10 пассажиров составлены протоколы о совершении ими админправонарушения по ст. 204-1 КУоАП, дела направили в суд.

Під Одесою затримали автівку вщерть заповнену ухилянтами

Автор: 

Госпогранслужба (6484) граница (5275) Молдова (1876) Одесская область (3595) уклонисты (865)


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Топ комментарии
+6
11 людей і два ухилянти!
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11.01.2025 13:34
+5
Пенсіонери можуть виїхати в іншу країну і не попасти в окупацію
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11.01.2025 15:44
+4
у нас уже есть квалификация "хотели"?
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11.01.2025 14:17
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А повістки їм виписують чи ні?
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11.01.2025 13:27 Ответить
ну так суд буде, які повавістки?
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11.01.2025 13:55 Ответить
При чому тут суд до повісток до лав ВСУ?
Вони військовозобов'язані чи ні?
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11.01.2025 17:03 Ответить
і чому всі тікають від найпотужнішої влади?
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11.01.2025 13:31 Ответить
Немезида, вони тікають для того, щоби ми - українські пенсіонери попали під окупацію путлєровців, слухали гімн росії, а наших онуків і правнуків вчили Історії по кремлівським підручникам за іменними партами "гєроєв сво".
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11.01.2025 14:13 Ответить
Пенсіонери можуть виїхати в іншу країну і не попасти в окупацію
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11.01.2025 15:44 Ответить
такий варіант кацапам теж підходить.
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11.01.2025 16:17 Ответить
Andriy L, у тебе є бажання у віці під 70 років тікати в іншу країну, щоби там почати занову своє життя?
- вивчити іноземну мову і знайти роботу, заробити собі: на житло, меблі, посуд, на проживання і т.п.
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11.01.2025 17:35 Ответить
Ну якщо їм не хочеться їхати то нема чого жалітись про окупацію
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11.01.2025 19:49 Ответить
11 людей і два ухилянти!
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11.01.2025 13:34 Ответить
Тютю, ти гімн росії вже вивчив?
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11.01.2025 14:15 Ответить
у нас уже есть квалификация "хотели"?
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11.01.2025 14:17 Ответить
"Конституція на паузі" (с)
Тільки не розумію, якщо Конституція на паузі, то чому нас примушують виконувати "конституційний обов'язок" ???
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11.01.2025 19:39 Ответить
ну если все права на паузе, то и преЗедент на паузе, и Кабмин на паузе ,и ВРУ с тцк на паузе и обязанности на паузе.
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11.01.2025 21:17 Ответить
ну и полицаи само собой на той же паузе
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11.01.2025 21:21 Ответить
А шо за авто, шо десяток пасажирів влізло? "Атєчєствєнає" чи "інамарка"?
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11.01.2025 14:17 Ответить
Зебілятка тікають з країни мріії
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11.01.2025 14:18 Ответить
за онлайн-навігацію?
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11.01.2025 14:22 Ответить
Вчора тільки рейди пройшли, 600 підозр, 10000000 пєчаток, а вони знову лізуть ?!!!!!
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11.01.2025 14:29 Ответить
зимове онлайн-орієнтування - складний і небезпечний вид спорту.
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11.01.2025 16:14 Ответить
Звучить як прокльон, аж страх бере від вашої озлобленості.
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11.01.2025 19:31 Ответить
Он такой боевой потому, что сам инвалид, пенсионер, многодетный, забронированный...
(нужное подчеркнуть ) ))
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11.01.2025 19:36 Ответить
це не мої слова. Це побажання Ursa ухилянтам.

https://biz.censor.net/news/3526539/u-polschi-zaklykayut-znyzyty-kvoty-na-import-************-kuryatyny-na-tretynu/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_99990e0f-b244-4e7c-b93f-6aa582fdf1f6
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11.01.2025 19:39 Ответить
він не інвалід, і не пенсіонер. Йому 46 рочків, з офіційної роботи звільнився, щоб не мобілізуватись, побирається на паперті якоїсь протестантської церкви, а у вільний від жебракування час розважається на форумі Цензора ще під трьома ніками - Sirion, Ling Steor, Weard Ead
Тому не витрачайте на нього свій час, хай ним модератор займається.
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11.01.2025 20:39 Ответить
Нет.
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13.01.2025 12:07 Ответить
Це не мої слова.
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13.01.2025 12:59 Ответить
Не хотят больше бедняки умирать за богатых..
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11.01.2025 19:35 Ответить
 
 