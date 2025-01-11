$10 тыс. за онлайн-навигацию: В Одесской области задержали 11 мужчин, которые хотели бежать в Молдову, - ГПСУ. ФОТО

В Одесской области ночью 11 января пограничники остановили авто, до отказа заполненное мужчинами. Водитель и 10 пассажиров планировали незаконно пересечь границу с Молдовой.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

"Как выяснилось, жители Львовской, Днепропетровской, Луганской, Харьковской, Донецкой, Запорожской и Одесской областей для воплощения своего незаконного намерения обратились к организатору - админу одного из телеграмм-каналов. Последний сотрудничал с пособником - водителем, который должен был переправить всех пассажиров и остаться на территории соседней Молдовы", - рассказали в ГПСУ.

За помощь по онлайн-навигации организатор с каждого желающего запросил от 7 до 10 тыс. долларов США на крипто-кошелек. Пограничники помешали намерениям нарушителей.

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За попытку незаконной переправки лиц через государственную границу в отношении водителя направлено сообщение в Нацполицию по ст. 332 УК Украины.

В отношении 10 пассажиров составлены протоколы о совершении ими админправонарушения по ст. 204-1 КУоАП, дела направили в суд.