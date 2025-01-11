РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7714 посетителей онлайн
Новости Фото
3 797 13

Переплатили за детскую площадку 1,2 млн гривен: сообщено о подозрении директору спортивной школы в Киеве. ФОТОрепортаж

Директору детско-юношеской спортивной школы, подчиненной Департаменту молодежи и спорта исполнительного органа КГГА (ч. 5 ст. 191 УК Украины), сообщено о подозрении в хищении 1,2 млн гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Так, установлено, что подозреваемый заключил с частным предприятием договор о приобретении и монтаже игровой площадки с игровым полем и санитарно-бытовыми помещениями на общую сумму более 3 млн гривен.

Читайте также: Нанесен ущерб на 700 тыс. Должностные лица в Запорожье заработали на закупке квадрокоптеров для ВСУ

Розкрадання 1,2 млн грн на будівництві дитячого майданчика

Согласно заключению товароведческой экспертизы, рыночная стоимость игровой площадки с игровым полем и санитарно-бытовым помещением, составляет около 1,8 млн гривен.

Смотрите также: Разоблачен подрядчик на хищении 1,6 млн грн во время восстановления лицея в Житомирской области, - СБУ. ФОТОрепортаж

Розкрадання 1,2 млн грн на будівництві дитячого майданчика

"Согласно заключению экономической экспертизы, в результате закупки площадки по завышенной почти в два раза стоимости, территориальной общине нанесен ущерб в размере более 1,2 млн гривен", - отметили в прокуратуре.

Розкрадання 1,2 млн грн на будівництві дитячого майданчика
Розкрадання 1,2 млн грн на будівництві дитячого майданчика
Розкрадання 1,2 млн грн на будівництві дитячого майданчика

Автор: 

Киев (25587) спорт (2430) хищения (103)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+5
Давайте дамо змогу той товарознавчій експертизі змогу побудувати той маданчик за 1,8 млн. гривень, і якщо в них це вийде відразу притягнути директора дл відповідальності.
показать весь комментарий
12.01.2025 00:02
+2
Це коли у Ермака просять на проект 5 млн , а він готов дати 10, но щоб 5 віддали до карману 🤣🤣🤣
а як спіймають за руку - то посадять розтратчика

це приклад як працює ОПУ і КАБМИН
показать весь комментарий
11.01.2025 23:51
+1
Директор не захотів бути білою вороною
показать весь комментарий
11.01.2025 23:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На палю гниду ... бо вкрав у військових під час війни!
показать весь комментарий
11.01.2025 23:45 Ответить
Це стадіон ,,Атлет", там грають мої діти, йому більше 20 років !!! Якої під час війни ?!!
показать весь комментарий
11.01.2025 23:55 Ответить
Директор не захотів бути білою вороною
показать весь комментарий
11.01.2025 23:45 Ответить
Павелко *****.....ив більше в 1000 разів !!!
показать весь комментарий
11.01.2025 23:48 Ответить
Це коли у Ермака просять на проект 5 млн , а він готов дати 10, но щоб 5 віддали до карману 🤣🤣🤣
а як спіймають за руку - то посадять розтратчика

це приклад як працює ОПУ і КАБМИН
показать весь комментарий
11.01.2025 23:51 Ответить
Давайте дамо змогу той товарознавчій експертизі змогу побудувати той маданчик за 1,8 млн. гривень, і якщо в них це вийде відразу притягнути директора дл відповідальності.
показать весь комментарий
12.01.2025 00:02 Ответить
показать весь комментарий
12.01.2025 00:13 Ответить
Безкарність прикладних з Урядового кварталу за ОЧЕВИДНІ злочини, мотивує брехати та красти!
Суддівсько-прокурорські призначенці, від портнова-татарова, гадять Україні!!
показать весь комментарий
12.01.2025 01:16 Ответить
Я думав тут на три мільйони буде кілька турнікетів і ґрунтове футбольне поле. Ну як завжди буває коли криють. Ну а так виглядає досить таки на таку ціну як і заплановано. Хоча не експерт у цій справі

Але ось точно пам'ятаю фотографії траншей, в яких тільки ховрах може сховатися по сто метрів і на які по сто мільйонів виділено було
показать весь комментарий
12.01.2025 02:07 Ответить
В Миколаєві лавочку поставили за 1мл. І усе крито шито , тут цілий майданчик.
показать весь комментарий
12.01.2025 06:59 Ответить
Шо, опять політичні переслідування? Чи може підкинули гроші? Нє, мабуть примусили
показать весь комментарий
12.01.2025 07:58 Ответить
https://x.com/13Hellis_13



https://x.com/13Hellis_13

Hellis



https://x.com/13Hellis_13

@13Hellis_13


https://x.com/13Hellis_13/status/1878095317809176773

За час війни військовим частинам було перераховано менше 1% від усіх 38 млрд. грн, що перераховувались зі спецрахунку Нацбанку, куди надходять добровільні внески на потреби сил оборони

показать весь комментарий
12.01.2025 11:15 Ответить
Вони провели експертизу що воно коштує в два рази менше, а хто їм безплатно зробить не вказали. При цьому, в прокуратурах і поліціях ремонт тільки одного кабінету тягне на мільйон.
показать весь комментарий
13.01.2025 09:14 Ответить
 
 