Переплатили за детскую площадку 1,2 млн гривен: сообщено о подозрении директору спортивной школы в Киеве. ФОТОрепортаж

Директору детско-юношеской спортивной школы, подчиненной Департаменту молодежи и спорта исполнительного органа КГГА (ч. 5 ст. 191 УК Украины), сообщено о подозрении в хищении 1,2 млн гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Так, установлено, что подозреваемый заключил с частным предприятием договор о приобретении и монтаже игровой площадки с игровым полем и санитарно-бытовыми помещениями на общую сумму более 3 млн гривен.

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Согласно заключению товароведческой экспертизы, рыночная стоимость игровой площадки с игровым полем и санитарно-бытовым помещением, составляет около 1,8 млн гривен.

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"Согласно заключению экономической экспертизы, в результате закупки площадки по завышенной почти в два раза стоимости, территориальной общине нанесен ущерб в размере более 1,2 млн гривен", - отметили в прокуратуре.





