Переплатили за детскую площадку 1,2 млн гривен: сообщено о подозрении директору спортивной школы в Киеве. ФОТОрепортаж
Директору детско-юношеской спортивной школы, подчиненной Департаменту молодежи и спорта исполнительного органа КГГА (ч. 5 ст. 191 УК Украины), сообщено о подозрении в хищении 1,2 млн гривен.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.
Так, установлено, что подозреваемый заключил с частным предприятием договор о приобретении и монтаже игровой площадки с игровым полем и санитарно-бытовыми помещениями на общую сумму более 3 млн гривен.
Согласно заключению товароведческой экспертизы, рыночная стоимость игровой площадки с игровым полем и санитарно-бытовым помещением, составляет около 1,8 млн гривен.
"Согласно заключению экономической экспертизы, в результате закупки площадки по завышенной почти в два раза стоимости, территориальной общине нанесен ущерб в размере более 1,2 млн гривен", - отметили в прокуратуре.
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а як спіймають за руку - то посадять розтратчика
це приклад як працює ОПУ і КАБМИН
Суддівсько-прокурорські призначенці, від портнова-татарова, гадять Україні!!
Але ось точно пам'ятаю фотографії траншей, в яких тільки ховрах може сховатися по сто метрів і на які по сто мільйонів виділено було
https://x.com/13Hellis_13
Hellis
https://x.com/13Hellis_13
@13Hellis_13
https://x.com/13Hellis_13/status/1878095317809176773
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