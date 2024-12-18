РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9512 посетителей онлайн
Новости Фото Война
1 051 15
СБУ (19472) хищения (72) Житомирская область (7)

Разоблачен подрядчик на хищении 1,6 млн грн во время восстановления лицея в Житомирской области, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование дела в отношении руководителя подрядной компании, которого обвиняют в присвоении бюджетных средств, выделенных на восстановление социальной инфраструктуры Житомирщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

СБУ викрила підрядника на розкраданні 1,6 млн грн під час відновлення ліцею на Житомирщині

Подрядчика обвиняют в использовании дешевых оконных конструкций вместо предусмотренных договором материалов, которые отвечали бы государственным строительным нормам для образовательных учреждений. В результате государственный бюджет понес убытки в размере 1,6 млн грн.

Как отмечается, злоумышленник заключил договор стоимостью 1,9 млн грн на замену окон в Бердичевском профессиональном строительном лицее, поврежденном российскими обстрелами в 2022 году. Вместо качественных материалов он использовал низкопробную продукцию, которая не обеспечивает надлежащей теплоизоляции и энергосбережения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СБУ проводит мероприятия по безопасности в правительственном квартале Киева. ФОТО

СБУ викрила підрядника на розкраданні 1,6 млн грн під час відновлення ліцею на Житомирщині

СБУ викрила підрядника на розкраданні 1,6 млн грн під час відновлення ліцею на Житомирщині

Во время следствия на имущество обвиняемого (два земельных участка, жилое и два нежилых помещения) наложили арест для возмещения убытков. Обвинительный акт по ч.5 ст.191 ("Присвоение, растрата имущества в особо крупных размерах") и ч.1 ст.366 ("Служебный подлог") Уголовного кодекса Украины передано в суд.

Противоправную деятельность разоблачили сотрудники СБУ Житомирщины совместно с полицией и под процессуальным руководством Бердичевской окружной прокуратуры.

СБУ викрила підрядника на розкраданні 1,6 млн грн під час відновлення ліцею на Житомирщині

СБУ викрила підрядника на розкраданні 1,6 млн грн під час відновлення ліцею на Житомирщині

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне рассказывают о больших потерях военных КНДР на войне: "За два дня уже 200 человек", - перехват СБУ. АУДИО
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+1
+Україну врятує термінова консолідація українського суспільства на патріотичних засадах, формування уряду національної довіри, переведення промисловості , суспільного життя держави на воєнні рейки, нещадна боротьба з лютими ворогами українського народу -5ю колоною, корупцією, ЗЛО-охоронною системою...! "Хто не з нами, той проти нас!"- бо все інше бла-бла-бла?!
показать весь комментарий
18.12.2024 13:40
+1
Тобто директор ліцею тут нідочого, сам підрядник встановив туфту.... Ага , не смішіть мої тапки. Підрядник це погодив з директором, директор отримавв відкат і заніс частину в Управління освітою або в держадміністрацію якомусь держслужбовцю. Так це працює ітільки так
показать весь комментарий
18.12.2024 14:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
+Україну врятує термінова консолідація українського суспільства на патріотичних засадах, формування уряду національної довіри, переведення промисловості , суспільного життя держави на воєнні рейки, нещадна боротьба з лютими ворогами українського народу -5ю колоною, корупцією, ЗЛО-охоронною системою...! "Хто не з нами, той проти нас!"- бо все інше бла-бла-бла?!
показать весь комментарий
18.12.2024 13:40 Ответить
а де взяти таке суспільство?
показать весь комментарий
18.12.2024 14:30 Ответить
Перший крок - починаємо з себе
показать весь комментарий
18.12.2024 14:42 Ответить
це не працює, це благоглупість
показать весь комментарий
18.12.2024 15:20 Ответить
наприклад як у Китаї
показать весь комментарий
18.12.2024 16:06 Ответить
і шо допомогло їм?
показать весь комментарий
18.12.2024 16:45 Ответить
їм? Допомогло... на 1 000 000 000 %
показать весь комментарий
18.12.2024 17:40 Ответить
шо не ворують більше????? ахахахаха
показать весь комментарий
18.12.2024 17:51 Ответить
У 1991 році Український і Китайський ВВП були практично рівними. Однак за останні двадцять п'ять років Китай вийшов у світові економічні лідери, і вийшов на перше місце в світі.

Для прикладу в Китаї за 25 років за корупцію розстріляли близько 20 тисяч чоловік. Ще 120 тисяч отримали терміни в 10-20 років. А скільки чиновників за цей час розстріляли в Україні, або хоча б посадили років на 10. Ни одного. В цьому і є причина сьогоднішньої ситуації України.
або писати ... ахахахаха більше ????? ахахахаха
має попустити ...

показать весь комментарий
18.12.2024 18:28 Ответить
вони зросли за рахунок дешевої рабсили та переносу туди виробництва з заходу
до чого тут розстріли
показать весь комментарий
18.12.2024 19:21 Ответить
а хто Ви такий, чоб Вам щось доказувати ?

Середня зарплата в Китаї в 2024 році в китайських юанях (CNY) складає 22 053 на місяць, це приблизно 1596 доларів США або 66159 грн на місяць.
Середня зарплата в UA в 2024 році набагато більше на місяць.
та UA набагато далі китая 3 тижні літаком
показать весь комментарий
18.12.2024 19:43 Ответить
а ви хто така? виключіть вже болд
я мав зарплату 240тис грн у 2013 і шо це доказує?
показать весь комментарий
19.12.2024 04:54 Ответить
Вам нагадати скільки яскравих, гарячих і патріотичних промов у 1990 році звучало?
А зараз тим кому було 16 тоді вже півтинник
показать весь комментарий
18.12.2024 15:54 Ответить
А нашли уже подрядчиков подельников Павла Кириленко по незаконному обогащению? Это подрядчики по ремонтам и услугам для спортивных объектов в Донецкой области которые успел «отремонтировать» Павел Кириленко как глава ОДА!
показать весь комментарий
18.12.2024 13:55 Ответить
Тобто директор ліцею тут нідочого, сам підрядник встановив туфту.... Ага , не смішіть мої тапки. Підрядник це погодив з директором, директор отримавв відкат і заніс частину в Управління освітою або в держадміністрацію якомусь держслужбовцю. Так це працює ітільки так
показать весь комментарий
18.12.2024 14:42 Ответить
 
 