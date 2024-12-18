Разоблачен подрядчик на хищении 1,6 млн грн во время восстановления лицея в Житомирской области, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование дела в отношении руководителя подрядной компании, которого обвиняют в присвоении бюджетных средств, выделенных на восстановление социальной инфраструктуры Житомирщины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Подрядчика обвиняют в использовании дешевых оконных конструкций вместо предусмотренных договором материалов, которые отвечали бы государственным строительным нормам для образовательных учреждений. В результате государственный бюджет понес убытки в размере 1,6 млн грн.
Как отмечается, злоумышленник заключил договор стоимостью 1,9 млн грн на замену окон в Бердичевском профессиональном строительном лицее, поврежденном российскими обстрелами в 2022 году. Вместо качественных материалов он использовал низкопробную продукцию, которая не обеспечивает надлежащей теплоизоляции и энергосбережения.
Во время следствия на имущество обвиняемого (два земельных участка, жилое и два нежилых помещения) наложили арест для возмещения убытков. Обвинительный акт по ч.5 ст.191 ("Присвоение, растрата имущества в особо крупных размерах") и ч.1 ст.366 ("Служебный подлог") Уголовного кодекса Украины передано в суд.
Противоправную деятельность разоблачили сотрудники СБУ Житомирщины совместно с полицией и под процессуальным руководством Бердичевской окружной прокуратуры.
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Для прикладу в Китаї за 25 років за корупцію розстріляли близько 20 тисяч чоловік. Ще 120 тисяч отримали терміни в 10-20 років. А скільки чиновників за цей час розстріляли в Україні, або хоча б посадили років на 10. Ни одного. В цьому і є причина сьогоднішньої ситуації України.
або писати ... ахахахаха більше ????? ахахахаха
має попустити ...
до чого тут розстріли
Середня зарплата в Китаї в 2024 році в китайських юанях (CNY) складає 22 053 на місяць, це приблизно 1596 доларів США або 66159 грн на місяць.
Середня зарплата в UA в 2024 році набагато більше на місяць.
та UA набагато далі китая 3 тижні літаком
я мав зарплату 240тис грн у 2013 і шо це доказує?
А зараз тим кому було 16 тоді вже півтинник