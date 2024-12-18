Разоблачен подрядчик на хищении 1,6 млн грн во время восстановления лицея в Житомирской области, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование дела в отношении руководителя подрядной компании, которого обвиняют в присвоении бюджетных средств, выделенных на восстановление социальной инфраструктуры Житомирщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Подрядчика обвиняют в использовании дешевых оконных конструкций вместо предусмотренных договором материалов, которые отвечали бы государственным строительным нормам для образовательных учреждений. В результате государственный бюджет понес убытки в размере 1,6 млн грн.

Как отмечается, злоумышленник заключил договор стоимостью 1,9 млн грн на замену окон в Бердичевском профессиональном строительном лицее, поврежденном российскими обстрелами в 2022 году. Вместо качественных материалов он использовал низкопробную продукцию, которая не обеспечивает надлежащей теплоизоляции и энергосбережения.

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Во время следствия на имущество обвиняемого (два земельных участка, жилое и два нежилых помещения) наложили арест для возмещения убытков. Обвинительный акт по ч.5 ст.191 ("Присвоение, растрата имущества в особо крупных размерах") и ч.1 ст.366 ("Служебный подлог") Уголовного кодекса Украины передано в суд.

Противоправную деятельность разоблачили сотрудники СБУ Житомирщины совместно с полицией и под процессуальным руководством Бердичевской окружной прокуратуры.

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