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КНДР (1100) СБУ (19472) перехват (338) война в Украине (1209)

Россияне рассказывают о больших потерях военных КНДР на войне: "За два дня уже 200 человек", - перехват СБУ. АУДИО

Только в течение нескольких дней в один из российских госпиталей под Москвой привезли более 200 раненых военнослужащих КНДР.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ, об этом свидетельствует перехват разговора медсестры больницы в Московской области, которая общается со своим мужем-оккупантом.

Захватчик воюет против Украины на Харьковщине.

"Вчера поезд был, примерно около 100 человек. Сегодня еще 120 - это уже 200. А сколько их еще там? Одному Богу известно", - жалуется жена рашиста.

В следующем разговоре она рассказывает, что палаты в больницах РФ отдают боевикам КНДР, а раненых российских оккупантов лечат в худших условиях: "Они элитные что ли, эти корейцы? Освобождаем для них какие-то определенные палаты".

Читайте также: Не исключено, что в РФ могут перебросить новые военные подразделения КНДР, - Госдеп.

Войска КНДР на Курщине

14 декабря впервые в истории подразделения армии Северной Кореи осуществили массированную атаку на позиции ВС Украины возле города Суджа, на территории РФ.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что уже есть данные, что россияне начали привлекать к штурмам заметное количество солдат из КНДР, пока что в Курской области.

По данным ГУР, северокорейские войска, задействованные оккупантами в штурмовых действиях в Курской области, уже понесли первые санитарные и безвозвратные потери.

Из-за больших потерь на восточных направлениях возможно применение представителей КНДР и на территории Украины, рассказали в Силах обороны.

В Пентагоне подтвердили потери среди войск КНДП в боях на Курщине.

Государственный департамент США предупредил, что привлечение военных КНДР в боевых действиях на территории Украины будет расцениваться как усиление эскалации.

Как пишет NYT, в Пентагоне заявили, что войска КНДР в России могли потерять "несколько сотен" солдат убитыми и ранеными.

Также смотрите: СБУ проводит меры безопасности в правительственном квартале Киева. ФОТО
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Топ комментарии
+14
Всі окупанти здохнуть , які захотіли воювати з украінцями ,
і кацапи , і їх косоокі дружбани 👹
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18.12.2024 11:19
+13
Кацапам радіти потрібно - шо пупси замісь них лягли
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18.12.2024 11:15
+7
"Русские матам не ругаются.. Ани им разгаваривают...".
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18.12.2024 12:12
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Кацапам радіти потрібно - шо пупси замісь них лягли
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18.12.2024 11:15 Ответить
Взагалі-то вони на них дивились як на термінаторів-рятівників. А виявилось...
Вони ж так закінчаться, доведеться знову самим в окопи.
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18.12.2024 13:41 Ответить
220
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18.12.2024 11:18 Ответить
100 + 120 ="это уже двести"
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18.12.2024 13:13 Ответить
у них своя математика, там ніщо не піддається людській логіці.
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18.12.2024 14:42 Ответить
Всі окупанти здохнуть , які захотіли воювати з украінцями ,
і кацапи , і їх косоокі дружбани 👹
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18.12.2024 11:19 Ответить
Була інфа,що Кім пообіцяв ***** 100 тисяч , тому не треба сильно радіти. Це все-таки піхота і вона стріляє. І вона дешева,
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18.12.2024 11:20 Ответить
По твоєму, чим більше ворогів ми вб'ємо, тим більше сумувати нам треба? А від чого ми маємо сильно радіти? чи ми взагалі не від чого не маємо сильно радіти?
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18.12.2024 11:24 Ответить
"Обіцять" - не значить "ДАТЬ"... Почитай - я тут дав статистичну "розкладку" втрат "хонгільдонів"... Якщо "Пупсу" цю розкладку покажуть - він десятків два генералів постріляє... Але це не змінить ситуації...
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18.12.2024 11:42 Ответить
На знак подяки Південній Кореї за Samsung, LG та автомобілі повбиваємо всіх північних корейців *****! Знищуючи північного корейця ми рятуємо південного корейця, а ще Тайвань та Філіппіни.
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18.12.2024 11:23 Ответить
а вони могли б допомогти амуніцією
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18.12.2024 14:45 Ответить
наснаги півникам корейським в масовому ******* кацапських медичок
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18.12.2024 11:23 Ответить
Ниче, скоро ета орчиха будет от корейцев и китайцев рожать ***** мясо
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18.12.2024 11:34 Ответить
Тепер будемо очікувать нового північнокорейського "контингенту" - їх власного медперсоналу... Бо кацапи в госпіталях теж не знають корейської мови... Скоріш всього - скоро будуть створені "корейські філії" в госпіталях... Або зроблять ще простіше - знайдуть десь в Росії якийсь санаторний комплекс і на його базі розвернуть окремий госпіталь для "чучхеїстів"...
А так, взагалі, мені ПОДОБАЄТЬСЯ... Якщо робить розрахунок втрат у сьогоднішній війні, то у кацапів приблизно співвідношення "200"-тих та "300"-тих !... Тоді і у "чучхеїстів" - те ж саме... Тобто, за ДВА ДНІ вони втратили ДВІ СОТНІ - вбитими і стільки ж - пораненими... Тепер робимо новий розрахунок: У кацапів на фронті - близько 200 тисяч . Корейців - 12 тисяч... Втрати кацапів пораненими і вбитими, за добу (за даними нашого Генштабу) - в середньому, 1500. Тобто, коефіцієнт втрат у кацапів - "1,33". У корейців він складає "6, 0"...
Прекрасна "розкладка"! Можна доповідать ""бойовому хом"яку!!! Порадувать "бойовими якостями" його "елітних" підрозділів!!!
ОТ ТАК І ДОБУВАЄТЬСЯ СПРАВЖНЯ РОЗВІДІНФОРМАЦІЯ... З ПРИСКІПЛИВОГО ЧИТАННЯ МАЛОПОМІТНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ ТА ВМІННЯ ЇХ АНАЛІЗУВАТЬ!!!
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18.12.2024 11:39 Ответить
Ну... те що кацапи не люди, це ж відомо напевно всім. На корейців північних по суті теж насрати. В цій "розмові" цікаве інше, це кількість "***" від казлорилої свиноматки. Взагалі кількість лайливого контенту від кацапів. Це типу і є "вялікій срускій ясик".
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18.12.2024 12:06 Ответить
"Русские матам не ругаются.. Ани им разгаваривают...".
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18.12.2024 12:12 Ответить
👍🏼👍🏼👍🏼
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18.12.2024 12:21 Ответить
От жеш бідося, ну як так, корейці ні бєль ме по російськи, от це відкритя століття, кореєць балакає корейською!
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18.12.2024 12:07 Ответить
нічого, скоро Умеров закупить патрони браковані для автоматів і харчі для свиней.
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18.12.2024 12:08 Ответить
Такі,як і міни? Тоді очкарик,на псевдо "яйця по 17" був менш небезпечний,тому,що пи.див тільки харчі...
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18.12.2024 15:32 Ответить
скоро медики по корейські будуть гутаріть краще чим джамшут з рафшаном. не одну собаку в цьому ділі з'їдять ))
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18.12.2024 12:15 Ответить
Та пвх&й, вони з втратами не рахуються!
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18.12.2024 12:16 Ответить
а еще они любят тупых раша-баб насиловать)))
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18.12.2024 12:37 Ответить
пухлик побачить скільки м'яса північно-корейського полягло, і як вони "воюють", обов'язково побачить ті відео, які викладають в мережу. То може схаменеться)))
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18.12.2024 12:46 Ответить
Ні не схаменеться , бо теж хоче як кацапи "Хероїв " на дрючках носити . То ж " велич ", ну як ви не розумієте ))
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18.12.2024 13:10 Ответить
Дуже кваліфікована дохторка ,розповідає все, використовуючи "латинь", ну як в інституті кацапському вчили.
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18.12.2024 14:29 Ответить
Впевнений, що по корейських новинах ніхто не загинув, і їхні тварини воїни побєждають побєдой непабєдімой. Ці істоти такі самі кончені, як і кацапи. Скажені створіння, які не цінують ні своє життя ні чуже. Але більше за все бісять ті істоти, що живуть в Україні і підтримують кацапів. Все це біосміття не повинно існувати.
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18.12.2024 15:11 Ответить
Та й чучхе з ними!!!
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18.12.2024 18:18 Ответить
 
 