Россияне рассказывают о больших потерях военных КНДР на войне: "За два дня уже 200 человек", - перехват СБУ. АУДИО

Только в течение нескольких дней в один из российских госпиталей под Москвой привезли более 200 раненых военнослужащих КНДР.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ, об этом свидетельствует перехват разговора медсестры больницы в Московской области, которая общается со своим мужем-оккупантом.

Захватчик воюет против Украины на Харьковщине.

"Вчера поезд был, примерно около 100 человек. Сегодня еще 120 - это уже 200. А сколько их еще там? Одному Богу известно", - жалуется жена рашиста.

В следующем разговоре она рассказывает, что палаты в больницах РФ отдают боевикам КНДР, а раненых российских оккупантов лечат в худших условиях: "Они элитные что ли, эти корейцы? Освобождаем для них какие-то определенные палаты".

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Войска КНДР на Курщине

14 декабря впервые в истории подразделения армии Северной Кореи осуществили массированную атаку на позиции ВС Украины возле города Суджа, на территории РФ.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что уже есть данные, что россияне начали привлекать к штурмам заметное количество солдат из КНДР, пока что в Курской области.

По данным ГУР, северокорейские войска, задействованные оккупантами в штурмовых действиях в Курской области, уже понесли первые санитарные и безвозвратные потери.

Из-за больших потерь на восточных направлениях возможно применение представителей КНДР и на территории Украины, рассказали в Силах обороны.

В Пентагоне подтвердили потери среди войск КНДП в боях на Курщине.

Государственный департамент США предупредил, что привлечение военных КНДР в боевых действиях на территории Украины будет расцениваться как усиление эскалации.

Как пишет NYT, в Пентагоне заявили, что войска КНДР в России могли потерять "несколько сотен" солдат убитыми и ранеными.

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