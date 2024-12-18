Россияне рассказывают о больших потерях военных КНДР на войне: "За два дня уже 200 человек", - перехват СБУ. АУДИО
Только в течение нескольких дней в один из российских госпиталей под Москвой привезли более 200 раненых военнослужащих КНДР.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ, об этом свидетельствует перехват разговора медсестры больницы в Московской области, которая общается со своим мужем-оккупантом.
Захватчик воюет против Украины на Харьковщине.
"Вчера поезд был, примерно около 100 человек. Сегодня еще 120 - это уже 200. А сколько их еще там? Одному Богу известно", - жалуется жена рашиста.
В следующем разговоре она рассказывает, что палаты в больницах РФ отдают боевикам КНДР, а раненых российских оккупантов лечат в худших условиях: "Они элитные что ли, эти корейцы? Освобождаем для них какие-то определенные палаты".
Войска КНДР на Курщине
14 декабря впервые в истории подразделения армии Северной Кореи осуществили массированную атаку на позиции ВС Украины возле города Суджа, на территории РФ.
Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что уже есть данные, что россияне начали привлекать к штурмам заметное количество солдат из КНДР, пока что в Курской области.
По данным ГУР, северокорейские войска, задействованные оккупантами в штурмовых действиях в Курской области, уже понесли первые санитарные и безвозвратные потери.
Из-за больших потерь на восточных направлениях возможно применение представителей КНДР и на территории Украины, рассказали в Силах обороны.
В Пентагоне подтвердили потери среди войск КНДП в боях на Курщине.
Государственный департамент США предупредил, что привлечение военных КНДР в боевых действиях на территории Украины будет расцениваться как усиление эскалации.
Как пишет NYT, в Пентагоне заявили, что войска КНДР в России могли потерять "несколько сотен" солдат убитыми и ранеными.
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Вони ж так закінчаться, доведеться знову самим в окопи.
і кацапи , і їх косоокі дружбани 👹
А так, взагалі, мені ПОДОБАЄТЬСЯ... Якщо робить розрахунок втрат у сьогоднішній війні, то у кацапів приблизно співвідношення "200"-тих та "300"-тих !... Тоді і у "чучхеїстів" - те ж саме... Тобто, за ДВА ДНІ вони втратили ДВІ СОТНІ - вбитими і стільки ж - пораненими... Тепер робимо новий розрахунок: У кацапів на фронті - близько 200 тисяч . Корейців - 12 тисяч... Втрати кацапів пораненими і вбитими, за добу (за даними нашого Генштабу) - в середньому, 1500. Тобто, коефіцієнт втрат у кацапів - "1,33". У корейців він складає "6, 0"...
Прекрасна "розкладка"! Можна доповідать ""бойовому хом"яку!!! Порадувать "бойовими якостями" його "елітних" підрозділів!!!
ОТ ТАК І ДОБУВАЄТЬСЯ СПРАВЖНЯ РОЗВІДІНФОРМАЦІЯ... З ПРИСКІПЛИВОГО ЧИТАННЯ МАЛОПОМІТНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ ТА ВМІННЯ ЇХ АНАЛІЗУВАТЬ!!!
тваринивоїни побєждають побєдой непабєдімой. Ці істоти такі самі кончені, як і кацапи. Скажені створіння, які не цінують ні своє життя ні чуже. Але більше за все бісять ті істоти, що живуть в Україні і підтримують кацапів. Все це біосміття не повинно існувати.