Несколько сотен убитых и раненых: NYT о потерях КНДР на войне против Украины

В Пентагоне заявили, что войска КНДР в России могли потерять "несколько сотен" солдат убитыми и ранеными.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание The Guardian.

Военный чиновник США на условиях анонимности заявил, что украинские силы убили и ранили "несколько сотен" северокорейских военных, которых отправили на помощь России в ее войне против Украины.

По его словам, северокорейцы не были закалены в боях. Они ранее не участвовали в боевых действиях, что, вероятно, способствует тому, "почему они несут те потери".

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что за 3 дня работы ССО на Курщине ликвидировано 50 военных КНДР и ранены еще 47.

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Войска КНДР на Курщине

14 декабря впервые в истории подразделения армии Северной Кореи осуществили массированную атаку на позиции ВС Украины возле города Суджа, на территории РФ.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что уже есть данные, что россияне начали привлекать к штурмам заметное количество солдат из КНДР, пока что в Курской области.

По данным ГУР, северокорейские войска, задействованные оккупантами в штурмовых действиях в Курской области, уже понесли первые санитарные и безвозвратные потери.

Из-за больших потерь на восточных направлениях возможно применение представителей КНДР и на территории Украины, рассказали в Силах обороны.

В Пентагоне подтвердили потери среди войск КНДР в боях на Курщине.

Государственный департамент США предупредил, что привлечение военных КНДР в боевых действиях на территории Украины будет расцениваться как усиление эскалации.

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