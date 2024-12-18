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Новости Война
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КНДР (1100) потери (4274) война в Украине (1209)

Несколько сотен убитых и раненых: NYT о потерях КНДР на войне против Украины

Втрати КНДР на війні проти України

В Пентагоне заявили, что войска КНДР в России могли потерять "несколько сотен" солдат убитыми и ранеными.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание The Guardian.

Военный чиновник США на условиях анонимности заявил, что украинские силы убили и ранили "несколько сотен" северокорейских военных, которых отправили на помощь России в ее войне против Украины.

По его словам, северокорейцы не были закалены в боях. Они ранее не участвовали в боевых действиях, что, вероятно, способствует тому, "почему они несут те потери".

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что за 3 дня работы ССО на Курщине ликвидировано 50 военных КНДР и ранены еще 47.

Также читайте: Не исключено, что в РФ могут перебросить новые военные подразделения КНДР, - Госдеп

Войска КНДР на Курщине

14 декабря впервые в истории подразделения армии Северной Кореи осуществили массированную атаку на позиции ВС Украины возле города Суджа, на территории РФ.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что уже есть данные, что россияне начали привлекать к штурмам заметное количество солдат из КНДР, пока что в Курской области.

По данным ГУР, северокорейские войска, задействованные оккупантами в штурмовых действиях в Курской области, уже понесли первые санитарные и безвозвратные потери.

Из-за больших потерь на восточных направлениях возможно применение представителей КНДР и на территории Украины, рассказали в Силах обороны.

В Пентагоне подтвердили потери среди войск КНДР в боях на Курщине.

Государственный департамент США предупредил, что привлечение военных КНДР в боевых действиях на территории Украины будет расцениваться как усиление эскалации.

Смотрите: Северокорейские ликвидированные наемники лежат в поле в Курской области. ВИДЕО
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Топ комментарии
+3
Гинуть окупанти різних мастей і будуть гинути ,
так як потрібно сидіти на своій землі і про неї дбати ,
а не захоплювати чуже 🙁
Украінці миролюбивий і толерантний народ і ми на чуже
не зазіхаємо ,
як чортові кацапи 🤬
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18.12.2024 09:53
+2
Яка тонка підй#бка з вашого боку.....
Треба було ще 15 написати
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18.12.2024 09:59
+2
чи не забагато уваги цьому корму для собак?
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18.12.2024 10:01
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А як рахують поранених? Коли пальця втратив, чи коли дупу порвало?
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18.12.2024 09:38 Ответить
Пораненим вважається військовослужбовець, який не приймає участь у бою. Принаймні поточному чи наступному.
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18.12.2024 09:58 Ответить
Й мертвий не приймає...
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18.12.2024 09:59 Ответить
коли тушку відтягують, але обличчя не спалюють)
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18.12.2024 10:36 Ответить
Гинуть окупанти різних мастей і будуть гинути ,
так як потрібно сидіти на своій землі і про неї дбати ,
а не захоплювати чуже 🙁
Украінці миролюбивий і толерантний народ і ми на чуже
не зазіхаємо ,
як чортові кацапи 🤬
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18.12.2024 09:53 Ответить
Интересно, понимает ли жирный Ким, что к списку своих врагов он теперь добавил еще миллионов 20 человек?
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18.12.2024 09:55 Ответить
Яка тонка підй#бка з вашого боку.....
Треба було ще 15 написати
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18.12.2024 09:59 Ответить
З 37 мільонів купа неповнолітніх і людей похилого віку, які навіть не знають що таке КНДР і хто таке кімченин.
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18.12.2024 10:39 Ответить
Именно.
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18.12.2024 19:21 Ответить
чи не забагато уваги цьому корму для собак?
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18.12.2024 10:01 Ответить
Нью-Йорк Таймс більше агітатори ніж журналісти.
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18.12.2024 10:07 Ответить
 
 