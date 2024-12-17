Уничтожены 50 военных КНДР и ранены еще 47: результаты 3 дней работы ССО на Курщине. ВИДЕО

Силы специальных операций уничтожили 50 военных КНДР на территории Курской области РФ.

Видео защитники обнародовали в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Воины 8 полка специального назначения ССО им. Князя Изяслава Мстиславича организовали горячий прием северокорейским войскам в Курской области рф. В течение трех дней операторы ССО уничтожили 50 вражеских военных и ранили еще 47", - говорится в сообщении.

Также ССО поразили 2 единицы бронированной техники, 2 автомобиля и один вражеский квадроцикл.

Напомним, Государственный департамент США предупредил, что привлечение военных КНДР в боевых действиях на территории Украины будет расцениваться как усиление эскалации.

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