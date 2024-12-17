РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9433 посетителя онлайн
Новости Видео Война
9 971 20
КНДР (1100) ликвидация (3141) боевые действия (3480) Силы специальных операций (31) Курск (850) война в Украине (1209)

Уничтожены 50 военных КНДР и ранены еще 47: результаты 3 дней работы ССО на Курщине. ВИДЕО

Силы специальных операций уничтожили 50 военных КНДР на территории Курской области РФ.

Видео защитники обнародовали в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Воины 8 полка специального назначения ССО им. Князя Изяслава Мстиславича организовали горячий прием северокорейским войскам в Курской области рф. В течение трех дней операторы ССО уничтожили 50 вражеских военных и ранили еще 47", - говорится в сообщении.

Также ССО поразили 2 единицы бронированной техники, 2 автомобиля и один вражеский квадроцикл.

Напомним, Государственный департамент США предупредил, что привлечение военных КНДР в боевых действиях на территории Украины будет расцениваться как усиление эскалации.

Читайте: Войска КНДР за одну битву в Курской области могли потерять 4% своей численности, - Forbes
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+12
показать весь комментарий
17.12.2024 11:21
+7
Гарна робота-виконавцям респект...
показать весь комментарий
17.12.2024 11:21
+5
Гарний початок. Зима довга. Песикам на курщині теж харчуватись треба.
показать весь комментарий
17.12.2024 11:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гарна робота-виконавцям респект...
показать весь комментарий
17.12.2024 11:21 Ответить
Гарний початок. Зима довга. Песикам на курщині теж харчуватись треба.
показать весь комментарий
17.12.2024 11:24 Ответить
Це вам не зайці. На цих полювання увесь рік і цілодобово
показать весь комментарий
17.12.2024 12:11 Ответить
На ЦИХ тільки почалося. Треба їм сказати щоб на клали по кишенях насіння соняшнику. Не на часі. Краще нехай смаколики для песиків та кошенят кладуть. Чи вітаміни з мінералами. А найкраще хай їм кім3 оптом в Волмартє закупить пару составів Special Kitty Crunchy&Creamy Treats. Дуже животінкам подобається. Особливо зі смаком курки або тунця. З'їдять узкоглазих членocociв прямо з шинелями. Багато рису і велосипедів для вдів зекономити можна.
показать весь комментарий
17.12.2024 12:24 Ответить
Помітив? Заряди дронів - уже з новорічними прикрасами...
показать весь комментарий
17.12.2024 13:51 Ответить
показать весь комментарий
17.12.2024 11:21 Ответить
показать весь комментарий
17.12.2024 11:33 Ответить
Корейськ хлопчики-у-трусіках просто хотіли поїсти семочек...
показать весь комментарий
17.12.2024 11:33 Ответить
це дуже міло та няшно...особліво сподобался пінгвінчік...
Слава Украіні!!!Слава ЗСУ!!!
показать весь комментарий
17.12.2024 11:47 Ответить
Це Сафарі
показать весь комментарий
17.12.2024 11:53 Ответить
прям..гєнаціт
показать весь комментарий
17.12.2024 12:00 Ответить
при наближенні українських "шабель" у північнокорейців-спецназівців усі прийоми "тхеквондо" з голови повилітали..
показать весь комментарий
17.12.2024 12:00 Ответить
показать весь комментарий
17.12.2024 12:01 Ответить
Ишь ты шустрые какие. Сразу видно что молодые а не как рашисты-алкоголики и нарики. Ети если будут не идти а бежать то могут и добежать до наших позиций.
показать весь комментарий
17.12.2024 12:21 Ответить
взагалі-то нажаль подекуди половина добігає...
показать весь комментарий
17.12.2024 12:25 Ответить
На відміну від кацапів, вузкоглазі активно крутяться, щоб уникнути дрона і бігають бистріше...
Дронів треба більше !
показать весь комментарий
17.12.2024 12:25 Ответить
Карту занятой территории курсщины кто-то видел, шо там осталось?
показать весь комментарий
17.12.2024 12:52 Ответить
вони думали, що війна - то як забавка... респу и спавнів немає й не буде...
показать весь комментарий
17.12.2024 13:22 Ответить
Там дуже не вистачало кількох касетних снарядів... Правильно писали хлопці - "Чучхеїстів" лупить - одне задоволення... Бо вони купами" ходять...".
показать весь комментарий
17.12.2024 13:49 Ответить
хоть бы лыжи выдали, на велике по такому снегу гусеницы будут прокручиваться
показать весь комментарий
17.12.2024 16:56 Ответить
 
 