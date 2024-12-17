Уничтожены 50 военных КНДР и ранены еще 47: результаты 3 дней работы ССО на Курщине. ВИДЕО
Силы специальных операций уничтожили 50 военных КНДР на территории Курской области РФ.
Видео защитники обнародовали в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Воины 8 полка специального назначения ССО им. Князя Изяслава Мстиславича организовали горячий прием северокорейским войскам в Курской области рф. В течение трех дней операторы ССО уничтожили 50 вражеских военных и ранили еще 47", - говорится в сообщении.
Также ССО поразили 2 единицы бронированной техники, 2 автомобиля и один вражеский квадроцикл.
Напомним, Государственный департамент США предупредил, что привлечение военных КНДР в боевых действиях на территории Украины будет расцениваться как усиление эскалации.
Топ комментарии
+12 Грицько Злий
показать весь комментарий17.12.2024 11:21
+7 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий17.12.2024 11:21
+5 Aleksander Lukashenko
показать весь комментарий17.12.2024 11:24
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Слава Украіні!!!Слава ЗСУ!!!
Дронів треба більше !