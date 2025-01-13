В боях за Украину погиб грузинский доброволец Каха Тилидзе. ФОТО

Защищая Украину, на Запорожском направлении погиб грузинский боец Каха Тилидзе, который воевал против армии РФ на стороне ВСУ.

Об этом сообщил его побратим Вано Надирадзе и грузинская служба "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

Министерство иностранных дел Грузии подтвердило информацию о гибели Тилидзе. Однако сейчас точные обстоятельства и место его гибели остаются неизвестными.

Известно, что до того, как поехать воевать в Украину, Тилидзе жил в Соединенных Штатах.

Он часто публиковал видео с передовой и рассказывал о событиях, происходящих на фронте. В частности, в августе 2024 года он участвовал в боевых действиях, продолжающихся на Харьковском направлении.

О гибели Тилидзе также сообщил бывший президент Грузии Михеил Саакашвили.

По его словам, грузинский доброволец погиб на Запорожском направлении.

Саакашвили также рассказал, что когда-то Тилидзе работал в его президентской охране, а затем отправился в Америку. В Нью-Йорке он закончил курсы рейнджеров и начал готовить украинских военных, а затем пошел на передовую, где и погиб в бою.

По данным грузинской службы "Радио Свобода", с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину погибли около 60 грузинских бойцов, которые воевали на стороне ВСУ.

