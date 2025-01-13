РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5793 посетителя онлайн
Новости Фото
4 569 13

В боях за Украину погиб грузинский доброволец Каха Тилидзе. ФОТО

Защищая Украину, на Запорожском направлении погиб грузинский боец Каха Тилидзе, который воевал против армии РФ на стороне ВСУ.

Об этом сообщил его побратим Вано Надирадзе и грузинская служба "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

Министерство иностранных дел Грузии подтвердило информацию о гибели Тилидзе. Однако сейчас точные обстоятельства и место его гибели остаются неизвестными.

Известно, что до того, как поехать воевать в Украину, Тилидзе жил в Соединенных Штатах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В боях за Украину погиб доброволец из Латвии Эдгар Платонов. ФОТО

Доброволець із Грузії Каха Тілідзе загинув на війні в Україні

Доброволець із Грузії Каха Тілідзе загинув на війні в Україні

Он часто публиковал видео с передовой и рассказывал о событиях, происходящих на фронте. В частности, в августе 2024 года он участвовал в боевых действиях, продолжающихся на Харьковском направлении.

О гибели Тилидзе также сообщил бывший президент Грузии Михеил Саакашвили.

По его словам, грузинский доброволец погиб на Запорожском направлении.

Саакашвили также рассказал, что когда-то Тилидзе работал в его президентской охране, а затем отправился в Америку. В Нью-Йорке он закончил курсы рейнджеров и начал готовить украинских военных, а затем пошел на передовую, где и погиб в бою.

Доброволець із Грузії Каха Тілідзе загинув на війні в Україні

По данным грузинской службы "Радио Свобода", с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину погибли около 60 грузинских бойцов, которые воевали на стороне ВСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В бою за Украину погиб командир "Свободной Грузии" Бадри Кварацхелия

Автор: 

Грузия (4514) потери (4516) добровольцы (1201) война в Украине (5696)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+30
Світла пам'ять!
показать весь комментарий
13.01.2025 17:56 Ответить
+22
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
показать весь комментарий
13.01.2025 18:00 Ответить
+21
Справжній син свого народу, Вічна Пам'ять та Царство Небесне Герою...
показать весь комментарий
13.01.2025 18:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
დიდება გმირს.
показать весь комментарий
13.01.2025 17:55 Ответить
დიდება გმირებს!
показать весь комментарий
13.01.2025 18:48 Ответить
Світла пам'ять!
показать весь комментарий
13.01.2025 17:56 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
показать весь комментарий
13.01.2025 18:00 Ответить
Пішов нах звідси. Хоч би новину прочитав де пости.
показать весь комментарий
13.01.2025 18:14 Ответить
Справжній син свого народу, Вічна Пам'ять та Царство Небесне Герою...
показать весь комментарий
13.01.2025 18:13 Ответить
Царство Небесне Герою.
показать весь комментарий
13.01.2025 18:14 Ответить
Слава Сакартвело!
Слава Україні !
Герою Слава !

співчуття рідним....

ще один прапорець Сакартвело на Майдані...

.
показать весь комментарий
13.01.2025 18:18 Ответить
Шана Герою!
показать весь комментарий
13.01.2025 18:22 Ответить
Translator

ფსალმუნი, რომელიც ღაღადებს ღმერთს, ღმერთო, მიიღე ლოცვა! და სული, რომელიც მოდის შენთან,შენს სამეფოში!
Псалом що взиває до Бога, Боже прийми молитву і душу, що іде до тебе,У царствіє твоє!
показать весь комментарий
13.01.2025 18:38 Ответить
Вічна слава Герою!!
показать весь комментарий
13.01.2025 18:48 Ответить
Вічна пам'ять Воїну
показать весь комментарий
14.01.2025 18:40 Ответить
 
 