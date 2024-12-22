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Грузия (3175) потери (4268) добровольцы (1125) война в Украине (1081)

В бою за Украину погиб командир "Свободной Грузии" Бадри Кварацхелия

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В Курской области погиб еще один грузинский боец Бадри Кварацхелия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Interpress News со ссылкой на МИД Грузии.

Сообщается, что в бою за Украину, во время противостояния в Курской области, погиб командир "Свободной Грузии" Бадри Кварацхелия.

По информации издания News Georgia, с первых дней полномасштабной войны в Украине воюют несколько сотен (по неофициальной информации до 2 тысяч) грузинских добровольцев. Они зачисляются в различные батальоны и участвуют в боевых действиях на передовой. С февраля 2022 года до сих пор в Украине погибли более 70 грузинских бойцов.

Напомним, 19 ноября в Херсонской области при взрыве самодельного дрона погиб 24-летний грузинский доброволец Леван Лохишвили.

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Топ комментарии
+46
Вічна Пам"ять і Слава Грузинському Воїну, загиблому за Україну. Навіки в наших серцях...
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22.12.2024 13:09
+32
Вічна памʼять Герою Бадрі Кварацхелії , який мужньо захищав
Україну і віддав найдорожче за неі - це життя 😪😪😪
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22.12.2024 13:31
+28
дякую за все Генацвале
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22.12.2024 13:30
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Вічна Пам"ять і Слава Грузинському Воїну, загиблому за Україну. Навіки в наших серцях...
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22.12.2024 13:09 Ответить
Самое главное, чтобы народ Украины никогда не забывал тех, кто сражался за нашу свободу и независимость.
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22.12.2024 13:17 Ответить
Вічна слава!
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22.12.2024 13:25 Ответить
Честь!
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22.12.2024 13:28 Ответить
дякую за все Генацвале
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22.12.2024 13:30 Ответить
Вічна памʼять Герою Бадрі Кварацхелії , який мужньо захищав
Україну і віддав найдорожче за неі - це життя 😪😪😪
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22.12.2024 13:31 Ответить
Героям Слава.
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22.12.2024 13:55 Ответить
Оце і є справжні сини свого народу, Вічна Пам'ять та Царство Небесне Герою...
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22.12.2024 13:56 Ответить
მარადიული მეხსიერება
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22.12.2024 14:31 Ответить
Герою Сакартвело Кварацхелії та України , Слава !!!🙏😢❤️
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22.12.2024 14:33 Ответить
Вічна пам'ять герою!
Дякуємо тобі воїн!
Слава Сакартвело!Слава Україні!
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22.12.2024 16:25 Ответить
Вічна пам'ять Воїну
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23.12.2024 03:24 Ответить
 
 