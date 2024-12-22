В бою за Украину погиб командир "Свободной Грузии" Бадри Кварацхелия
В Курской области погиб еще один грузинский боец Бадри Кварацхелия.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Interpress News со ссылкой на МИД Грузии.
Сообщается, что в бою за Украину, во время противостояния в Курской области, погиб командир "Свободной Грузии" Бадри Кварацхелия.
По информации издания News Georgia, с первых дней полномасштабной войны в Украине воюют несколько сотен (по неофициальной информации до 2 тысяч) грузинских добровольцев. Они зачисляются в различные батальоны и участвуют в боевых действиях на передовой. С февраля 2022 года до сих пор в Украине погибли более 70 грузинских бойцов.
Напомним, 19 ноября в Херсонской области при взрыве самодельного дрона погиб 24-летний грузинский доброволец Леван Лохишвили.
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Україну і віддав найдорожче за неі - це життя 😪😪😪
Дякуємо тобі воїн!
Слава Сакартвело!Слава Україні!