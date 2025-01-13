Россияне атаковали беспилотником авто на Сумщине, 1 человек погиб. ФОТО
13 января 2025 года около 16:00, враг беспилотником атаковал транспортное средство с гражданскими, которое двигалось по территории Великописаревской громады Ахтырского района Сумской области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Сумскую областную прокуратуру.
В результате атаки оккупантов ранения получили пассажиры - 65-летний мужчина и его 54-летняя жена.
По дороге в больницу женщина от полученных ранений скончалась.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чайка Київ
показать весь комментарий13.01.2025 22:24 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль