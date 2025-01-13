Россияне атаковали беспилотником авто на Сумщине, 1 человек погиб. ФОТО

13 января 2025 года около 16:00, враг беспилотником атаковал транспортное средство с гражданскими, которое двигалось по территории Великописаревской громады Ахтырского района Сумской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Сумскую областную прокуратуру.

В результате атаки оккупантов ранения получили пассажиры - 65-летний мужчина и его 54-летняя жена.

По дороге в больницу женщина от полученных ранений скончалась.









