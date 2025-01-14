РУС
"Шахеды" атаковали Житомирщину: ранен человек, повреждена АЗС. ФОТО

Сегодня, 14 января 2025 года, ночью во время атаки вражеских дронов обломками были повреждены помещения, заправочные колонки и автомобили на одной из АЗС в Житомирском районе.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Житомирской ОВА Виталий Бунечко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, один человек получил осколочные ранения конечности. Пострадавшего доставили в больницу для проведения оперативного вмешательства.

пошкоджена АЗС в Житомирському районі
Ранее Цензор.НЕТ также сообщал, что "Шахеды" атаковали Черкасскую область. Там также есть повреждения из-за падения обломков.

