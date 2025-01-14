"Шахеды" атаковали Житомирщину: ранен человек, повреждена АЗС. ФОТО
Сегодня, 14 января 2025 года, ночью во время атаки вражеских дронов обломками были повреждены помещения, заправочные колонки и автомобили на одной из АЗС в Житомирском районе.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Житомирской ОВА Виталий Бунечко, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, один человек получил осколочные ранения конечности. Пострадавшего доставили в больницу для проведения оперативного вмешательства.
Ранее Цензор.НЕТ также сообщал, что "Шахеды" атаковали Черкасскую область. Там также есть повреждения из-за падения обломков.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль