Экспедиция "Invictus Ocean/Row4Ukraine": украинцы пересекают Атлантический океан на веслах для поддержки раненых воинов. ФОТОРЕПОРТАЖ
Украинский волонтер Дмитрий Резвой и украинский военный-морпех Иван Гаврилко продолжают свое путешествие через Атлантический океан на веслах от Гран-Канаров до Барбадоса.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Цель экспедиции - привлечь внимание мира к войне в Украине, а также собрать средства на лечение и реабилитацию раненых украинских защитников.
Участники присоединяются к проекту "Лица Героев" Благотворительного фонда "ЯНКО", который занимается реконструкцией лиц украинских защитников с минно-взрывными травмами.
Что известно об участниках экспедиции
Дмитрий Резвой - уроженец Львова, более 20 лет в океанской гребле. Вместе со своей командой строит по всему миру лодки для океанских переходов на веслах. Волонтер. Дмитрий является автором идеи экспедиции "Invictus Ocean/Row4Ukraine", ее основателем, и капитаном собственноручно построенной лодки по имени "София".
Дмитрий является продолжателем династии мореплавателей. Его отец Павел Резвой самостоятельно на веслах пересек Атлантический и Индийский океаны.
Иван Гаврилко - львовянин, пластун, воин 503-го отдельного батальона морской пехоты, позывной "Геолог". Трижды был ранен. Проходил сложное лечение во Франции. Во время реабилитации начал рисовать и уже имеет несколько персональных выставок в Украине. Переход через океан - это давняя мечта Ивана.
Лодку строила компания Дмитрия Резвого, на что ушло 3 года. Первый происходил в мастерской "Китва" на Львовщине, а затем судно транспортировали в Шотландию, где были проведены финишные работы.
Экспедиция была начата, как украино-британская. Компании из Великобритании сделали много для оснащения лодки, также команда сопровождения экспедиции на берегу - украино-британская.
Дмитрий и Иван уже преодолели более 1540 морских миль из 3000 запланированных и сейчас находятся на полпути к Барбадосу - конечной точке маршрута.
Путешествие столкнулось с серьезными испытанием. С Канарских островов стартовали четверо участников - двое украинцев (в частности Иван Гаврилко) и двое британцев. Дмитрий должен был руководить командой сопровождения экспедиции с берега, но на третий день украино-британская команда столкнулась с некоторыми техническими проблемами, после чего британец-капитан решил прервать экспедицию - четверка гребцов была эвакуирована на берег. Лодка была брошена в океане.
На берегу команда сменила состав (с четверки на двойку), и уже в новом составе (Дмитрий Резвой и Иван Гаврилко) смогла вернуться в океан, разыскать лодку, отремонтировать ее и продолжить экспедицию.
Экспедицию "Invictus Ocean/Row4Ukraine" поддержали в соцсетях украинские звезды, волонтеры, военные и международное сообщество. Среди них Валерий Залужный, Василий Вирастюк, Жан Беленюк, Злата Огневич, Арсен Мирзоян и другие.
Помочь Дмитрию и Ивану
Каждый желающий может поддержать проект "Лицо Героев", сделав свой вклад.
Реквизиты для помощи
Подробнее об экспедиции можно узнать по ссылке.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Все на продаж..
На риболовлю поїхали для підтримки тих, хто в окопах на нулі! ???
Що в них у голові? Їм не соромно це творити?
"Іван Гаврилко - львів'янин, пластун, воїн 503-го окремого батальйону морської піхоти, позивний "Геолог". Тричі був поранений."
замінити поранених не виникає бажання в мандрівників? для підтримки
"Іван Гаврилко - львів'янин, пластун, воїн 503-го окремого батальйону морської піхоти, позивний "Геолог". Тричі був поранений."
Во сколько обойдется эта "экспедиция" можно только догадываться.
Лучше бы дроны пацанам купили.....
Мое мнение - пусть гребут, рыбачат - это их "хотелки" под эгидой помощи
Я думав, що це тільки у фельетонах може бути.
А якщо людина робить виставки, перепливає Атлантику і хоч щось робить - це спільноту бісить.
значить, хлопці все роблять вірно