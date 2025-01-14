РУС
Экспедиция "Invictus Ocean/Row4Ukraine": украинцы пересекают Атлантический океан на веслах для поддержки раненых воинов. ФОТОРЕПОРТАЖ

Украинский волонтер Дмитрий Резвой и украинский военный-морпех Иван Гаврилко продолжают свое путешествие через Атлантический океан на веслах от Гран-Канаров до Барбадоса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Цель экспедиции - привлечь внимание мира к войне в Украине, а также собрать средства на лечение и реабилитацию раненых украинских защитников.

Участники присоединяются к проекту "Лица Героев" Благотворительного фонда "ЯНКО", который занимается реконструкцией лиц украинских защитников с минно-взрывными травмами.

Что известно об участниках экспедиции

Дмитрий Резвой - уроженец Львова, более 20 лет в океанской гребле. Вместе со своей командой строит по всему миру лодки для океанских переходов на веслах. Волонтер. Дмитрий является автором идеи экспедиции "Invictus Ocean/Row4Ukraine", ее основателем, и капитаном собственноручно построенной лодки по имени "София".

Дмитрий является продолжателем династии мореплавателей. Его отец Павел Резвой самостоятельно на веслах пересек Атлантический и Индийский океаны.

Українці перетинають Атлантичний океан для підтримки поранених побратимів

Иван Гаврилко - львовянин, пластун, воин 503-го отдельного батальона морской пехоты, позывной "Геолог". Трижды был ранен. Проходил сложное лечение во Франции. Во время реабилитации начал рисовать и уже имеет несколько персональных выставок в Украине. Переход через океан - это давняя мечта Ивана.

Українці перетинають Атлантичний океан для підтримки поранених побратимів

Лодку строила компания Дмитрия Резвого, на что ушло 3 года. Первый происходил в мастерской "Китва" на Львовщине, а затем судно транспортировали в Шотландию, где были проведены финишные работы.

Экспедиция была начата, как украино-британская. Компании из Великобритании сделали много для оснащения лодки, также команда сопровождения экспедиции на берегу - украино-британская.

Дмитрий и Иван уже преодолели более 1540 морских миль из 3000 запланированных и сейчас находятся на полпути к Барбадосу - конечной точке маршрута.

Українці перетинають Атлантичний океан для підтримки поранених побратимів

Путешествие столкнулось с серьезными испытанием. С Канарских островов стартовали четверо участников - двое украинцев (в частности Иван Гаврилко) и двое британцев. Дмитрий должен был руководить командой сопровождения экспедиции с берега, но на третий день украино-британская команда столкнулась с некоторыми техническими проблемами, после чего британец-капитан решил прервать экспедицию - четверка гребцов была эвакуирована на берег. Лодка была брошена в океане.

На берегу команда сменила состав (с четверки на двойку), и уже в новом составе (Дмитрий Резвой и Иван Гаврилко) смогла вернуться в океан, разыскать лодку, отремонтировать ее и продолжить экспедицию.

Українці перетинають Атлантичний океан для підтримки поранених побратимів
Українці перетинають Атлантичний океан для підтримки поранених побратимів
Українці перетинають Атлантичний океан для підтримки поранених побратимів
Українці перетинають Атлантичний океан для підтримки поранених побратимів

Экспедицию "Invictus Ocean/Row4Ukraine" поддержали в соцсетях украинские звезды, волонтеры, военные и международное сообщество. Среди них Валерий Залужный, Василий Вирастюк, Жан Беленюк, Злата Огневич, Арсен Мирзоян и другие.

Помочь Дмитрию и Ивану

Каждый желающий может поддержать проект "Лицо Героев", сделав свой вклад.

Реквизиты для помощи

ПриватБанк

Подробнее об экспедиции можно узнать по ссылке.

+7
Це круто! Деякі навіть Тису не можуть переплисти
14.01.2025 12:20 Ответить
+6
І всім пораненим відразу стало легше,поліпшелось здоров'я,мотивація та великий прилив патріотізму.
14.01.2025 12:00 Ответить
+4
Ухилянти,чи що? Це їм не Тису перетнути!
14.01.2025 11:45 Ответить
Ухилянти,чи що? Це їм не Тису перетнути!
14.01.2025 11:45 Ответить
14.01.2025 11:48 Ответить
80 лвл
14.01.2025 12:20 Ответить
І всім пораненим відразу стало легше,поліпшелось здоров'я,мотивація та великий прилив патріотізму.
14.01.2025 12:00 Ответить
Шоу маст гоу..
Все на продаж..
14.01.2025 12:02 Ответить
Ахах.... Сюрр... Помню смеялся с акции в п@рашке, во время ковида - похлопаем врачам. А тут - плаваем за Украину)))
14.01.2025 12:19 Ответить
Тобі не подобається привертання уваги міжнародної спільноти до війни в Україні, кацапчику?
14.01.2025 12:24 Ответить
Во-первых, Я-Украинец, во-вторых в ленте германских и французских новостей нет никакой информации об этом великом плавании.
14.01.2025 12:46 Ответить
в ленте новостей может и нет, сейчас вся информация идет через социальные сети
14.01.2025 14:19 Ответить
Ну то приєднуйтесь до спільноти, яка допомагає поширити інформацію про цю акцію!
14.01.2025 18:50 Ответить
Це круто! Деякі навіть Тису не можуть переплисти
14.01.2025 12:20 Ответить
Здорові лоби з наїденими мордами замість того, щоб воювати, займаються хренью.
На риболовлю поїхали для підтримки тих, хто в окопах на нулі! ???
Що в них у голові? Їм не соромно це творити?
14.01.2025 12:32 Ответить
а текст прочитать не?
"Іван Гаврилко - львів'янин, пластун, воїн 503-го окремого батальйону морської піхоти, позивний "Геолог". Тричі був поранений."
14.01.2025 14:16 Ответить
Для різноманітності спробуйте прочитати текст, де вказано, що один з учасників був тричі пораненй
14.01.2025 17:58 Ответить
фигня какая-то
14.01.2025 12:42 Ответить
для підтримки поранених воїнів Джерело: https://censor.net/ua/p3530130
замінити поранених не виникає бажання в мандрівників? для підтримки
14.01.2025 12:55 Ответить
а текст прочитать не?
"Іван Гаврилко - львів'янин, пластун, воїн 503-го окремого батальйону морської піхоти, позивний "Геолог". Тричі був поранений."
14.01.2025 14:15 Ответить
Не понял для чего это надо.....

Во сколько обойдется эта "экспедиция" можно только догадываться.
Лучше бы дроны пацанам купили.....

Мое мнение - пусть гребут, рыбачат - это их "хотелки" под эгидой помощи
14.01.2025 13:00 Ответить
Вони збирають на «обличчя героїв». Не на експедицію.
14.01.2025 18:57 Ответить
Остпап Бендер: "Ударим автопробегом по бездорожью!"
Я думав, що це тільки у фельетонах може бути.
14.01.2025 13:38 Ответить
судячи з коментів, то тричі важко поранена людина має сидіти дома, насолоджуватись птсром, а краще щоб ще й спилась. Тоді спільнота його пожаліє.
А якщо людина робить виставки, перепливає Атлантику і хоч щось робить - це спільноту бісить.
значить, хлопці все роблять вірно
14.01.2025 18:59 Ответить
 
 