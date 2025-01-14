Экспедиция "Invictus Ocean/Row4Ukraine": украинцы пересекают Атлантический океан на веслах для поддержки раненых воинов. ФОТОРЕПОРТАЖ

Украинский волонтер Дмитрий Резвой и украинский военный-морпех Иван Гаврилко продолжают свое путешествие через Атлантический океан на веслах от Гран-Канаров до Барбадоса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Цель экспедиции - привлечь внимание мира к войне в Украине, а также собрать средства на лечение и реабилитацию раненых украинских защитников.

Участники присоединяются к проекту "Лица Героев" Благотворительного фонда "ЯНКО", который занимается реконструкцией лиц украинских защитников с минно-взрывными травмами.

Что известно об участниках экспедиции

Дмитрий Резвой - уроженец Львова, более 20 лет в океанской гребле. Вместе со своей командой строит по всему миру лодки для океанских переходов на веслах. Волонтер. Дмитрий является автором идеи экспедиции "Invictus Ocean/Row4Ukraine", ее основателем, и капитаном собственноручно построенной лодки по имени "София".

Дмитрий является продолжателем династии мореплавателей. Его отец Павел Резвой самостоятельно на веслах пересек Атлантический и Индийский океаны.

Иван Гаврилко - львовянин, пластун, воин 503-го отдельного батальона морской пехоты, позывной "Геолог". Трижды был ранен. Проходил сложное лечение во Франции. Во время реабилитации начал рисовать и уже имеет несколько персональных выставок в Украине. Переход через океан - это давняя мечта Ивана.

Лодку строила компания Дмитрия Резвого, на что ушло 3 года. Первый происходил в мастерской "Китва" на Львовщине, а затем судно транспортировали в Шотландию, где были проведены финишные работы.

Экспедиция была начата, как украино-британская. Компании из Великобритании сделали много для оснащения лодки, также команда сопровождения экспедиции на берегу - украино-британская.

Дмитрий и Иван уже преодолели более 1540 морских миль из 3000 запланированных и сейчас находятся на полпути к Барбадосу - конечной точке маршрута.

Путешествие столкнулось с серьезными испытанием. С Канарских островов стартовали четверо участников - двое украинцев (в частности Иван Гаврилко) и двое британцев. Дмитрий должен был руководить командой сопровождения экспедиции с берега, но на третий день украино-британская команда столкнулась с некоторыми техническими проблемами, после чего британец-капитан решил прервать экспедицию - четверка гребцов была эвакуирована на берег. Лодка была брошена в океане.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 25-я Украинская антарктическая экспедиция со второй попытки добралась до станции "Академик Вернадский". ФОТО

На берегу команда сменила состав (с четверки на двойку), и уже в новом составе (Дмитрий Резвой и Иван Гаврилко) смогла вернуться в океан, разыскать лодку, отремонтировать ее и продолжить экспедицию.









Экспедицию "Invictus Ocean/Row4Ukraine" поддержали в соцсетях украинские звезды, волонтеры, военные и международное сообщество. Среди них Валерий Залужный, Василий Вирастюк, Жан Беленюк, Злата Огневич, Арсен Мирзоян и другие.

Помочь Дмитрию и Ивану

Каждый желающий может поддержать проект "Лицо Героев", сделав свой вклад.

Реквизиты для помощи

ПриватБанк

Подробнее об экспедиции можно узнать по ссылке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новая украинская экспедиция отправилась на антарктическую станцию "Академик Вернадский"