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Новая украинская экспедиция отправилась на антарктическую станцию "Академик Вернадский"

Новая украинская экспедиция отправилась на антарктическую станцию

Украинские ученые будут изучать уникальные растений и изменения климата, а также модернизировать станцию.

Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр, информирует Цензор.НЕТ.

В составе новой сезонной экспедиции - научные сотрудники, которые будут заниматься отбором образцов и исследованиями, и технические специалисты, задача которых - модернизировать станцию.

"Наибольший объем работ на этот раз у технических специалистов: им предстоит обновить значительную часть систем жизнеобеспечения станции. В условиях удаленного островка посреди океана эти задачи являются крайне непростыми", - пояснил глава Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

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Инженерная группа должна заменить дизель-генераторы, установить новые опоры линий электропередачи, модернизировать систему отопления и отремонтировать причал.

Ученые при этом продолжат исследовать, как изменения климата влияют на наземные и морские экосистемы.

Новая украинская экспедиция отправилась на антарктическую станцию Академик Вернадский 01

"Ученые на станции получат новые возможности для исследования верхних слоев атмосферы, в частности, озоновой дыры. Будет установлено специальное программное обеспечение, которое позволит проводить предварительный анализ полученных данных по концентрации озона непосредственно на "Вернадском", и этим существенно ускорить получение конечных результатов исследований", - сказано в сообщении.

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Из Киева экспедиция отправилась в Стамбул, откуда запланирован перелет через Бразилию в Чили. На саму станцию члены экспедиции отправятся из Чили на корабле после двухнедельного карантина. Ожидается, что на место они доберутся к середине февраля.

Автор: 

Антарктида (106) экспедиция (18) полярники (39)


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Топ комментарии
+1
Вы их на психологическую совместимость проверили? А то опять кто-нибудь руки на себя наложит...
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20.01.2021 22:58
+1
Да вы с ума сошли? Там же проклятый колотун!
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20.01.2021 23:08
+1
Летом тоже хочу на юг махнуть...
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20.01.2021 23:10
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Правила форума Совет форумчан
Вы их на психологическую совместимость проверили? А то опять кто-нибудь руки на себя наложит...
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20.01.2021 22:58 Ответить
Да вы с ума сошли? Там же проклятый колотун!
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20.01.2021 23:08 Ответить
Не, там сейчас лето:
Новая украинская экспедиция отправилась на антарктическую станцию "Академик Вернадский" - Цензор.НЕТ 2978Новая украинская экспедиция отправилась на антарктическую станцию "Академик Вернадский" - Цензор.НЕТ 2381
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20.01.2021 23:15 Ответить
https://www.gismeteo.ua/ua/weather-south-pole-14743/
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20.01.2021 23:16 Ответить
К херам такое лето! И такой враждебный край.
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20.01.2021 23:22 Ответить
От них до полюса где-то 2750 км, если я не ошибаюсь.
Станция на архипелаге - там гораздо теплее сейчас, чем на полюсе.
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21.01.2021 00:02 Ответить
Летом тоже хочу на юг махнуть...
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20.01.2021 23:10 Ответить
Зачем, если в Википедии всё написано, я за 3 минуты про все растения прочитал.
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20.01.2021 23:11 Ответить
Білим ведмедЯм крутитимуть дулі.
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20.01.2021 23:37 Ответить
Пінгвінам. Білі ВедмедІ в Арктиці - у Північній півкулі.
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21.01.2021 00:51 Ответить
А на расийскую станцию шёл мощный атомоход с новой станцией в контейнерах. А команда - другим рейсом.
Команда уже плавала возле ледового континента, а атомоход встал возле Анголы, т.к. отвалилась лопасть винта, и вибрация не давала плыть дальше.
Вызвали водолазов и те срезали вторую лопасть. Но это - не помогло. Атомоход мог плыть только неуправляемым курсом. А команда ждёт и с пингвинами в футбол играет.
Короче вызвали буксировочное судно - а команда ждёт и с тюленями селфи фоткает...
Когда прибыло буксировочное судно, то решили, что не в Антарктиду толкать будут, а надо назад - в Ленинград.
А команда говорит, а нам что делать?
Ну им сказали, ну, ладно, и вас тоже заберём.
Вот так закончилась российская экспедиция 2020 года.
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20.01.2021 23:50 Ответить
Сколько им выставили счет, за доставку газа, на край света?
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21.01.2021 09:25 Ответить
в радянський час на всі станції і південого і північного полюса експедиції відправлялись на 2 роки для економії грошей і щоб експедиція більш могла зробити там ,а Україна багата кожний рік відправляе експедицію,поки доберуться пройде місяць поки акліматизуються ще 2 місяця і вже нема щро робити пора готуватися додому
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21.01.2021 09:56 Ответить
 
 