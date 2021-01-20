Новая украинская экспедиция отправилась на антарктическую станцию "Академик Вернадский"

Украинские ученые будут изучать уникальные растений и изменения климата, а также модернизировать станцию.

Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр, информирует Цензор.НЕТ.

В составе новой сезонной экспедиции - научные сотрудники, которые будут заниматься отбором образцов и исследованиями, и технические специалисты, задача которых - модернизировать станцию.

"Наибольший объем работ на этот раз у технических специалистов: им предстоит обновить значительную часть систем жизнеобеспечения станции. В условиях удаленного островка посреди океана эти задачи являются крайне непростыми", - пояснил глава Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

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Инженерная группа должна заменить дизель-генераторы, установить новые опоры линий электропередачи, модернизировать систему отопления и отремонтировать причал.

Ученые при этом продолжат исследовать, как изменения климата влияют на наземные и морские экосистемы.

"Ученые на станции получат новые возможности для исследования верхних слоев атмосферы, в частности, озоновой дыры. Будет установлено специальное программное обеспечение, которое позволит проводить предварительный анализ полученных данных по концентрации озона непосредственно на "Вернадском", и этим существенно ускорить получение конечных результатов исследований", - сказано в сообщении.

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Из Киева экспедиция отправилась в Стамбул, откуда запланирован перелет через Бразилию в Чили. На саму станцию члены экспедиции отправятся из Чили на корабле после двухнедельного карантина. Ожидается, что на место они доберутся к середине февраля.