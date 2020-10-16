Конкурс среди желающих попасть в состав 26-й Украинской Антарктической Экспедиции составляет более 8 человек на место
Завершился прием заявок на конкурс в состав зимовального отряда 26-й Украинской Антарктической Экспедиции, который проведет год на станции "Академик Вернадский". Желающих более 8 человек на 1 место.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национального антарктического научного центра.
"Если в прошлом году мы получили 88 заявок, то в этом уже 103. Возможно, этому способствовало то, что впервые за 20 лет нам совместно с Министерством образования и науки Украины удалось увеличить оплату труда полярников, и теперь она хотя бы частично компенсирует экстремальные условия труда , на которые соглашаются зимовщики. Также не может не радовать, что женщины привыкли, что на конкурсе действительно равные условия для всех, и стремятся работать в Антарктиде. Они подавались преимущественно на научные должности ", - отметил Евгений Дикий, директор НАНЦ.
Всего на конкурс по отбору полярников в 26-й УАЭ подали заявки 103 кандидата: 84 мужчины и 19 женщин. В среднем это - более 8 претендентов на 1 место, поскольку в отряд зимовщиков набирают 12 специалистов.
Больше всего желающих в этом году быть системным администратором на станции (21 кандидат), далее уже традиционно повар (15 кандидатов) и врач (14 кандидатов). На все остальные должности получено: 32 заявки на 7 научных должностей (почти по 5 кандидатов на место), 9 заявок - на механика и 7 - на дизелиста.
Окончательный состав двадцать шестой УАЭ будет определен в конце 2020 года. Кандидаты должны пройти собеседование, медосмотр, психологическое тестирование. После этого победители конкурса отправятся на командный тренинг, а дальше - в Антарктиду.
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