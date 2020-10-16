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Конкурс среди желающих попасть в состав 26-й Украинской Антарктической Экспедиции составляет более 8 человек на место

Конкурс среди желающих попасть в состав 26-й Украинской Антарктической Экспедиции составляет более 8 человек на место

Завершился прием заявок на конкурс в состав зимовального отряда 26-й Украинской Антарктической Экспедиции, который проведет год на станции "Академик Вернадский". Желающих более 8 человек на 1 место.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национального антарктического научного центра.

"Если в прошлом году мы получили 88 заявок, то в этом уже 103. Возможно, этому способствовало то, что впервые за 20 лет нам совместно с Министерством образования и науки Украины удалось увеличить оплату труда полярников, и теперь она хотя бы частично компенсирует экстремальные условия труда , на которые соглашаются зимовщики. Также не может не радовать, что женщины привыкли, что на конкурсе действительно равные условия для всех, и стремятся работать в Антарктиде. Они подавались преимущественно на научные должности ", - отметил Евгений Дикий, директор НАНЦ.

Всего на конкурс по отбору полярников в 26-й УАЭ подали заявки 103 кандидата: 84 мужчины и 19 женщин. В среднем это - более 8 претендентов на 1 место, поскольку в отряд зимовщиков набирают 12 специалистов.

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Больше всего желающих в этом году быть системным администратором на станции (21 кандидат), далее уже традиционно повар (15 кандидатов) и врач (14 кандидатов). На все остальные должности получено: 32 заявки на 7 научных должностей (почти по 5 кандидатов на место), 9 заявок - на механика и 7 - на дизелиста.

Окончательный состав двадцать шестой УАЭ будет определен в конце 2020 года. Кандидаты должны пройти собеседование, медосмотр, психологическое тестирование. После этого победители конкурса отправятся на командный тренинг, а дальше - в Антарктиду.

Также смотрите: Украинская антарктическая экспедиция вернулась в Киев после почти 13 месяцев работы на станции "Академик Вернадский". ФОТОрепортаж

Конкурс среди желающих попасть в состав 26-й Украинской Антарктической Экспедиции составляет более 8 человек на место 01

Автор: 

Антарктида (106) конкурс (1142) полярники (39) Дикий Евгений (32)


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Топ комментарии
+3
Еще бы - они гарантированно выживут избежав заражения ковидом, в то время как в Украине настанет трындец.
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16.10.2020 19:38
+2
Лишь бы свалить
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16.10.2020 19:58
+1
зеПЕДа туда в переди упряжкм со снятыми унтами и торбазами,клевый видос вышел бы,покруче рояля...
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16.10.2020 20:20
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Еще бы - они гарантированно выживут избежав заражения ковидом, в то время как в Украине настанет трындец.
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16.10.2020 19:38 Ответить
Пингвины не болеют?
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16.10.2020 19:59 Ответить
И не говори! Лядский цирк уже всем надоел!
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16.10.2020 19:48 Ответить
"А почему аборигены сьели Кука,никто не знает,молчит наука".
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16.10.2020 19:55 Ответить
Лишь бы свалить
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16.10.2020 19:58 Ответить
лучше ж позимовать за 50 штук в месяц, чем в поляндии на яблоках за 15 штук умирать)))
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16.10.2020 20:17 Ответить
над чим там трудитись , все в інтернеті є . краще корупціонерів туди відвозити
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16.10.2020 20:18 Ответить
зеПЕДа туда в переди упряжкм со снятыми унтами и торбазами,клевый видос вышел бы,покруче рояля...
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16.10.2020 20:20 Ответить
Нужно конкурс объявлять. Запишите меня девятым на место. Я лучше зеленого дибила в Антарктике пересижу. Единственное стремает, что утырка могут снять в любой момент, начиная с победы Байдена. Байден ему вспомнит Умань заклеенную Трампом
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16.10.2020 20:23 Ответить
Конкурс серед охочих потрапити до складу 26-ї Української антарктичної Експедиції перевищує 8 осіб на місце - Цензор.НЕТ 3838
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16.10.2020 20:25 Ответить
Объявить что нужно ехать за свои средства и )(уй вы кого туда найдёте!
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16.10.2020 21:33 Ответить
 
 