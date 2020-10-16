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Конкурс серед охочих потрапити до складу 26-ї Української антарктичної Експедиції перевищує 8 осіб на місце

Конкурс серед охочих потрапити до складу 26-ї Української антарктичної Експедиції перевищує 8 осіб на місце

Завершився прийом заяв на конкурс до складу зимувального загону 26-ї Української Антарктичної Експедиції, який проведе рік на станції "Академік Вернадський". Охочих більше 8 осіб на 1 місце.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національного антарктичного наукового центру.

"Якщо минулого року ми отримали 88 заявок, то цього року вже 103. Можливо, цьому сприяло те, що вперше за 20 років нам спільно з Міністерством освіти та науки України вдалося збільшити оплату праці полярників, і тепер вона хоча б частково компенсує екстремальні умови праці, на які погоджуються зимувальники. Також не може не радувати, що жінки звикли, що на конкурсі дійсно рівні умови для всіх, і прагнуть працювати в Антарктиді. Вони подавалися переважно на наукові посади" - зазначив Євген Дикий, директор НАНЦ.

Загалом на конкурс із відбору полярників до 26-ї УАЕ подали заявки 103 кандидати: 84 чоловіки та 19 жінок. В середньому це - понад 8 претендентів на 1 місце, адже в загін зимівників набирають 12 фахівців.

Найбільше охочих цього року бути системним адміністратором на станції (21 кандидат), далі вже традиційно кухар (15 кандидатів) та лікар (14 кандидатів). На всі інші посади отримано: 32 заявки на 7 наукових посад (майже по 5 кандидатів на місце), 9 заявок – на механіка та 7 – на дизеліста.

Остаточний склад 26-ої УАЕ буде визначено наприкінці 2020 року. Кандидати мають пройти співбесіду, медогляд, психологічне тестування. Після цього переможці конкурсу відправляться на командний тренінг, а далі – в Антарктиду.

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Конкурс серед охочих потрапити до складу 26-ї Української антарктичної Експедиції перевищує 8 осіб на місце 01

Автор: 

Антарктида (99) конкурс (1285) полярники (37) Дикий Євген (31)


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Топ коментарі
+3
Еще бы - они гарантированно выживут избежав заражения ковидом, в то время как в Украине настанет трындец.
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16.10.2020 19:38
+2
Лишь бы свалить
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16.10.2020 19:58
+1
зеПЕДа туда в переди упряжкм со снятыми унтами и торбазами,клевый видос вышел бы,покруче рояля...
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16.10.2020 20:20
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Еще бы - они гарантированно выживут избежав заражения ковидом, в то время как в Украине настанет трындец.
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16.10.2020 19:38 Відповісти
Пингвины не болеют?
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16.10.2020 19:59 Відповісти
И не говори! Лядский цирк уже всем надоел!
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16.10.2020 19:48 Відповісти
"А почему аборигены сьели Кука,никто не знает,молчит наука".
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16.10.2020 19:55 Відповісти
Лишь бы свалить
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16.10.2020 19:58 Відповісти
лучше ж позимовать за 50 штук в месяц, чем в поляндии на яблоках за 15 штук умирать)))
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16.10.2020 20:17 Відповісти
над чим там трудитись , все в інтернеті є . краще корупціонерів туди відвозити
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16.10.2020 20:18 Відповісти
зеПЕДа туда в переди упряжкм со снятыми унтами и торбазами,клевый видос вышел бы,покруче рояля...
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16.10.2020 20:20 Відповісти
Нужно конкурс объявлять. Запишите меня девятым на место. Я лучше зеленого дибила в Антарктике пересижу. Единственное стремает, что утырка могут снять в любой момент, начиная с победы Байдена. Байден ему вспомнит Умань заклеенную Трампом
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16.10.2020 20:23 Відповісти
Конкурс серед охочих потрапити до складу 26-ї Української антарктичної Експедиції перевищує 8 осіб на місце - Цензор.НЕТ 3838
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16.10.2020 20:25 Відповісти
Объявить что нужно ехать за свои средства и )(уй вы кого туда найдёте!
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16.10.2020 21:33 Відповісти
 
 