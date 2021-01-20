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Нова українська експедиція вирушила на антарктичну станцію "Академік Вернадський"

Нова українська експедиція вирушила на антарктичну станцію

Українські науковці вивчатимуть унікальні рослин і зміни клімату, а також модернізуватимуть станцію.

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр, інформує Цензор.НЕТ.

У складі нової сезонної експедиції - наукові співробітники, які займатимуться відбором зразків та дослідженнями, і технічні фахівці, завдання яких - модернізувати станцію.

"Найбільший обсяг робіт цього разу у технічних фахівців: їм належить оновити значну частину систем життєзабезпечення станції. В умовах віддаленого острівця посеред океану ці завдання є вкрай непростими", - пояснив голова Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.

Інженерна група має замінити дизель-генератори, встановити нові опори ліній електропередачі, модернізувати систему опалення та відремонтувати причал.

Вчені при цьому продовжать досліджувати, як зміни клімату впливають на наземні і морські екосистеми.

Нова українська експедиція вирушила на антарктичну станцію Академік Вернадський 01

"Вчені на станції отримають нові можливості для дослідження верхніх шарів атмосфери, зокрема, озонової діри. Буде встановлено спеціальне програмне забезпечення, яке дозволить проводити попередній аналіз отриманих даних щодо концентрації озону безпосередньо на "Вернадському", і цим суттєво прискорити отримання кінцевих результатів досліджень", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Над Антарктидою закрилася озонова діра рекордних розмірів і глибини

З Києва експедиція вирушила в Стамбул, звідки заплановано переліт через Бразилію в Чилі. На саму станцію члени експедиції вирушать з Чилі на кораблі після двотижневого карантину. Очікується, що на місце вони доберуться до середини лютого.

Автор: 

Антарктида (99) експедиція (17) полярники (37)


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Топ коментарі
+1
Вы их на психологическую совместимость проверили? А то опять кто-нибудь руки на себя наложит...
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20.01.2021 22:58
+1
Да вы с ума сошли? Там же проклятый колотун!
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20.01.2021 23:08
+1
Летом тоже хочу на юг махнуть...
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20.01.2021 23:10
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Вы их на психологическую совместимость проверили? А то опять кто-нибудь руки на себя наложит...
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20.01.2021 22:58 Відповісти
Да вы с ума сошли? Там же проклятый колотун!
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20.01.2021 23:08 Відповісти
Не, там сейчас лето:
Новая украинская экспедиция отправилась на антарктическую станцию "Академик Вернадский" - Цензор.НЕТ 2978Новая украинская экспедиция отправилась на антарктическую станцию "Академик Вернадский" - Цензор.НЕТ 2381
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20.01.2021 23:15 Відповісти
https://www.gismeteo.ua/ua/weather-south-pole-14743/
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20.01.2021 23:16 Відповісти
К херам такое лето! И такой враждебный край.
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20.01.2021 23:22 Відповісти
От них до полюса где-то 2750 км, если я не ошибаюсь.
Станция на архипелаге - там гораздо теплее сейчас, чем на полюсе.
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21.01.2021 00:02 Відповісти
Летом тоже хочу на юг махнуть...
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20.01.2021 23:10 Відповісти
Зачем, если в Википедии всё написано, я за 3 минуты про все растения прочитал.
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20.01.2021 23:11 Відповісти
Білим ведмедЯм крутитимуть дулі.
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20.01.2021 23:37 Відповісти
Пінгвінам. Білі ВедмедІ в Арктиці - у Північній півкулі.
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21.01.2021 00:51 Відповісти
А на расийскую станцию шёл мощный атомоход с новой станцией в контейнерах. А команда - другим рейсом.
Команда уже плавала возле ледового континента, а атомоход встал возле Анголы, т.к. отвалилась лопасть винта, и вибрация не давала плыть дальше.
Вызвали водолазов и те срезали вторую лопасть. Но это - не помогло. Атомоход мог плыть только неуправляемым курсом. А команда ждёт и с пингвинами в футбол играет.
Короче вызвали буксировочное судно - а команда ждёт и с тюленями селфи фоткает...
Когда прибыло буксировочное судно, то решили, что не в Антарктиду толкать будут, а надо назад - в Ленинград.
А команда говорит, а нам что делать?
Ну им сказали, ну, ладно, и вас тоже заберём.
Вот так закончилась российская экспедиция 2020 года.
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20.01.2021 23:50 Відповісти
Сколько им выставили счет, за доставку газа, на край света?
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21.01.2021 09:25 Відповісти
в радянський час на всі станції і південого і північного полюса експедиції відправлялись на 2 роки для економії грошей і щоб експедиція більш могла зробити там ,а Україна багата кожний рік відправляе експедицію,поки доберуться пройде місяць поки акліматизуються ще 2 місяця і вже нема щро робити пора готуватися додому
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21.01.2021 09:56 Відповісти
 
 