Нова українська експедиція вирушила на антарктичну станцію "Академік Вернадський"
Українські науковці вивчатимуть унікальні рослин і зміни клімату, а також модернізуватимуть станцію.
Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр, інформує Цензор.НЕТ.
У складі нової сезонної експедиції - наукові співробітники, які займатимуться відбором зразків та дослідженнями, і технічні фахівці, завдання яких - модернізувати станцію.
"Найбільший обсяг робіт цього разу у технічних фахівців: їм належить оновити значну частину систем життєзабезпечення станції. В умовах віддаленого острівця посеред океану ці завдання є вкрай непростими", - пояснив голова Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.
Інженерна група має замінити дизель-генератори, встановити нові опори ліній електропередачі, модернізувати систему опалення та відремонтувати причал.
Вчені при цьому продовжать досліджувати, як зміни клімату впливають на наземні і морські екосистеми.
"Вчені на станції отримають нові можливості для дослідження верхніх шарів атмосфери, зокрема, озонової діри. Буде встановлено спеціальне програмне забезпечення, яке дозволить проводити попередній аналіз отриманих даних щодо концентрації озону безпосередньо на "Вернадському", і цим суттєво прискорити отримання кінцевих результатів досліджень", - сказано в повідомленні.
З Києва експедиція вирушила в Стамбул, звідки заплановано переліт через Бразилію в Чилі. На саму станцію члени експедиції вирушать з Чилі на кораблі після двотижневого карантину. Очікується, що на місце вони доберуться до середини лютого.
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Станция на архипелаге - там гораздо теплее сейчас, чем на полюсе.
Команда уже плавала возле ледового континента, а атомоход встал возле Анголы, т.к. отвалилась лопасть винта, и вибрация не давала плыть дальше.
Вызвали водолазов и те срезали вторую лопасть. Но это - не помогло. Атомоход мог плыть только неуправляемым курсом. А команда ждёт и с пингвинами в футбол играет.
Короче вызвали буксировочное судно - а команда ждёт и с тюленями селфи фоткает...
Когда прибыло буксировочное судно, то решили, что не в Антарктиду толкать будут, а надо назад - в Ленинград.
А команда говорит, а нам что делать?
Ну им сказали, ну, ладно, и вас тоже заберём.
Вот так закончилась российская экспедиция 2020 года.