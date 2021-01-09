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Над Антарктидою закрилася озонова діра рекордних розмірів і глибини

Над Антарктидою закрилася озонова діра рекордних розмірів і глибини

В Антарктиці в кінці грудня 2020 року закрилася найбільша за історію спостережень озонова діра.

Про це повідомила Всесвітня метеорологічна організація, повідомляє Цензор.НЕТ.

У повідомленні зазначили, що озонова діра росла з середини серпня і досягла максимуму в 24,8 млн км² 20 вересня 2020 року, поширившись на більшу частину антарктичного континенту. Діра закрилася через метеорологічні умови та присутність озоноруйнуючих речовин в атмосфері.

"Це була найдовша і одна з найбільших і глибоких дір від моменту початку моніторингу озонового шару 40 років тому. Його рухали сильний, стабільний і холодний полярний вітер і дуже низькі температури в стратосфері", - підкреслили в ВМО.

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Вчені заявили, що озоновий шар планети відновлюється, кількість озону над Антарктидою повернеться до рівня 1980 років через 40 років.

Антарктида (99) наука (365) озонова діра (2)


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Топ коментарі
+14
це один з доказів, що людство впливає на екологію майже непомітно!
один з прикладів - викиди УСІХ авто на викопному джерелі енергії не перевищують викиди, які виділяють корови
те саме стосується і так званого "глобального потепління"! це природній етап у розвитку планети - люди до нього не мають жодного відношення
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09.01.2021 01:31 Відповісти
+13
Я бачу, ви розумієтесь в фреонах... Тоді поясніть, як важка молекула пентафторпропану здатна піднятись на висоту понад 100 км., щоб бути зруйнованою ультрафіолетовим випромінюванням, коли значно легшої молекули кисню не вистачає на високогіррі? Без кисневої маски вам на Еверест не піднятись...
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09.01.2021 08:12 Відповісти
+7
Люди имеют прямое отношение к ухудшению экологии .
Вы правильно подметили , про коров, только кто этих коров искусственно оплодотворяет , размножает, выращивает , доит и ест в неимоверных масштабах?
Сельско-хозяйственное производство во всем мире поставлено на такой поток и в таких количествах что мама не горюй...
Люди своими руками убивают природу и это факт.
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09.01.2021 05:41 Відповісти
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так ви можете власноруч провести цей експерімент, в чому проблема?
після нього ви перестанете писати несенітниці, і у вас виникнуть підозри відносно вченності і переслідуємих цілей потстдамських вчених )))
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09.01.2021 14:59 Відповісти
птица, приступай к борьбе с солнечными пятнами - вот они то и оказывают основное влияние...

Расположение планет огого как воздействует.
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09.01.2021 09:00 Відповісти
така таки так - саме плями (сонячний вітер) і є достатнім чинником. Але серед засилля різноманітної і суперечливої інформації правду відшукувати може той, хто має відповідну освіту. лайф такої не має, от і постить шо попало
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09.01.2021 23:05 Відповісти
Больной, вы забыли закинуться колёсами. Под куском льда должна быть платформа, а не вода, и тогда уровень действительно подымется.
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09.01.2021 10:58 Відповісти
одразу видно неосвіченого селюка! краще просто читай мовчки, щоб люди не вважали тебе туповатим! а стосовно "платформ" - 90% світого льоду знаходяться в айсбергах
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09.01.2021 15:01 Відповісти
Болван, а ничего что айсберги стоят на континетальном рельефе Антарктиды, высота над уровнем МОРЯ которого 2000 м? Учи географию, асёл, если ты прогуливал школу.
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09.01.2021 16:50 Відповісти
потім налійте до країв води..

===========
Болван, лёд в Атарктиде не плавает, а находится на земном материке, высота над уровнем моря которого от 2000 до 4800 метров.
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10.01.2021 08:11 Відповісти
ти - тупий рагуль! 90 відсотків льоду знаходяться в айсбергах, а не на матеріку!
не пише мені більше - від твоєї тупісті мені фізично больно
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10.01.2021 13:46 Відповісти
Идиот, почитай википедию. Самое крупное скопление льда на Земле - Антарктический ледяной щит, который лежит на материке, а не айсберги.Что касается "90%" ты попутал тёплое с мягким, это объём айсберга, который находится под водой после сползания с материка.Тебы тут все в дерьмо макают и правильно делают. Ты бездарь и неуч.
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11.01.2021 14:36 Відповісти
Татьяна, уже.
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09.01.2021 10:49 Відповісти
Таня.Вы не раскрили тему вредительской деятельности Порошенка...
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09.01.2021 23:59 Відповісти
вот это оперативность... три часа назад открылась, а сейчас уже закрылась... пришла весна, прошли посадки...
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09.01.2021 08:39 Відповісти
Было время когда по радио объявляли Температура минус 25 градусов.Занятия в школах отменяются.И пацаны радостно бежали на улицу по своим пацанячим делам. Тепловые двигатели окружающую среду точно не охлаждают. КПД ТЭС и АЭС 40 и 33 % соответственно. На ТЭС средней мощности ежегодно сжигается 5 млн тонн антрацита. Из них 3 млн тонн греют окружающую среду. А при сгорании 1 кг угля образуются 6 кубов дымовых газов.Они одеялом не дают планете сбрасывать излишки тепла в космос согласно закону Стефана-Больцмана. Виноват во всех этих безобразиях известно кто.
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09.01.2021 08:51 Відповісти
Порошенко?
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09.01.2021 10:08 Відповісти
неужели локдаун и ковид так повлиял? типа уменьшилось/остановилось производство на пару месяцев в мире и вот вуаля?
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09.01.2021 08:58 Відповісти
Подлатали купол
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09.01.2021 09:14 Відповісти
Дыра закрылась из-за метеорологических условий и присутствия озоноразрушающих веществ в атмосфере. Источник: https://censor.net/ru/n3240792 Писатели! Может быть все-таки дыра закрылась вследствие уменьшения озоноразрушающих веществ в атмосфере?
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09.01.2021 09:39 Відповісти
плевать на климат, потепление и тому подобное.
ВЫ дебилы на своих пердящих повозках (кроссовер дизель!) убиваете и свое здоровье тоже, потом умираете досрочно от вырезанных катализаторов и свинца в бензине.
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09.01.2021 09:49 Відповісти
Хоч якась хороша новина
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09.01.2021 10:06 Відповісти
"Это была самая продолжительная и одна из самых больших и глубоких дыр с момента начала мониторинга озонового слоя 40 лет назад. Его приводили в движение сильный, стабильный и холодный полярный ветер и очень низкие температуры в стратосфере", - подчеркнули в ВМО.

Вы там сами хоть читаете что печатаете? Кого его?
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09.01.2021 10:38 Відповісти
Діра закрилася через присутність озоноруйнуючих речовин в атмосфері. Хоть читаете, что пишете?
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09.01.2021 10:54 Відповісти
Вот, что локдаун животворящий делает
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09.01.2021 11:21 Відповісти
О как, видать парниковый эффект достиг максимума. Со2 прилично нагревает атмосферу. Покуда не тронули джунгли амазонии кои являются легкими планеты, то у планеты еще есть шанс. Если залаталась дыра, то это говорит о повышнии планетарной температуры, буквально на градус за последние пару лет.
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09.01.2021 11:40 Відповісти
"Дыра закрылась из-за метеорологических условий и присутствия озоноразрушающих веществ в атмосфере."Источник: https://censor.net/ru/n3240792
когнитивний дисонанс? налетіли речовини, що шкодять озону і получився озон, що закрив діру?Источник: https://censor.net/ru/n3240792 -
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09.01.2021 11:49 Відповісти
Дыра закрылась из-за метеорологических условий и присутствия озоноразрушающих веществ в атмосфере.Источник: https://censor.net/ru/n3240792

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09.01.2021 12:00 Відповісти
На других сайтах в этой же новости, пишет то же самое. Я так понимаю, все друг у друга копипастят новости, не вникая в суть написанного.
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09.01.2021 12:15 Відповісти
журнашлюхи відрізняються особливою відсутністю базових знань про природу
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09.01.2021 23:08 Відповісти
Дыра закрылась из-за метеорологических условий и присутствия озоноразрушающих веществ в атмосфере.---------------это вообще как? может из-за отсутствия, а не присутствия?
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09.01.2021 12:13 Відповісти
Нет, я понимаю что для беспристрастности журналист должен быть без головы, но в позвоночнике же вроде немного мозга есть, не?
КАК, мать вашу, из-за "присутствия озоноразрушающих веществ в атмосфере" дыра иможет ЗАКЫТЬСЯ ???
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09.01.2021 12:28 Відповісти
Ты, основал землю, и небеса - дело Твоих рук; они погибнут, а Ты пребудешь; и все они, как риза, обветшают, и, как одежду, Ты переменишь их, и изменятся

Пс.101:27
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09.01.2021 13:51 Відповісти
Наверняка есть на этом сайте умные люди. Хочу у них спросить, а как влияет на глобальное потепление, просто тупое сжигание миллионов тонн углеводородов, которое природа миллионы лет, запасала и консервировала в своих недрах? Хотя бы на вскидку приблизительно? Почему при возвратных заморозках при цветении садов, помогает простое дымление прелой листвы вблизи кроны дерева для поднятия температуры на 1-2 градуса. Так, сколько же тепла выделяют самолёты, машины, пароходы, заводы, и отопление? Каково влияние на температуру планеты без учёта всяких космических явлений оказывает человеческий техногенный фактор?
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09.01.2021 14:47 Відповісти
оплатіть мені статтю і я напишу докладно і доступно
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09.01.2021 23:10 Відповісти
Жди пока я разбогатею.
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10.01.2021 09:40 Відповісти
з нетерпінням чекаю
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10.01.2021 13:24 Відповісти
Запасайся терпением и береги себя.
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10.01.2021 14:28 Відповісти
если что это происходит там каждый год, это стило бы упомянуть. Это открытие-закрытие сезонное
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09.01.2021 15:40 Відповісти
хоть одна хорошая новость!
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09.01.2021 16:18 Відповісти
ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО УНИЧТОЖИТЬ КОРРУПЦИОНЕРОВ И ИХ СЕМЬИ !)
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09.01.2021 17:35 Відповісти
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