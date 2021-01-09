Над Антарктидою закрилася озонова діра рекордних розмірів і глибини
В Антарктиці в кінці грудня 2020 року закрилася найбільша за історію спостережень озонова діра.
Про це повідомила Всесвітня метеорологічна організація, повідомляє Цензор.НЕТ.
У повідомленні зазначили, що озонова діра росла з середини серпня і досягла максимуму в 24,8 млн км² 20 вересня 2020 року, поширившись на більшу частину антарктичного континенту. Діра закрилася через метеорологічні умови та присутність озоноруйнуючих речовин в атмосфері.
"Це була найдовша і одна з найбільших і глибоких дір від моменту початку моніторингу озонового шару 40 років тому. Його рухали сильний, стабільний і холодний полярний вітер і дуже низькі температури в стратосфері", - підкреслили в ВМО.
Вчені заявили, що озоновий шар планети відновлюється, кількість озону над Антарктидою повернеться до рівня 1980 років через 40 років.
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після нього ви перестанете писати несенітниці, і у вас виникнуть підозри відносно вченності і переслідуємих цілей потстдамських вчених )))
Расположение планет огого как воздействует.
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Болван, лёд в Атарктиде не плавает, а находится на земном материке, высота над уровнем моря которого от 2000 до 4800 метров.
не пише мені більше - від твоєї тупісті мені фізично больно
ВЫ дебилы на своих пердящих повозках (кроссовер дизель!) убиваете и свое здоровье тоже, потом умираете досрочно от вырезанных катализаторов и свинца в бензине.
Вы там сами хоть читаете что печатаете? Кого его?
когнитивний дисонанс? налетіли речовини, що шкодять озону і получився озон, що закрив діру?Источник: https://censor.net/ru/n3240792 -
КАК, мать вашу, из-за "присутствия озоноразрушающих веществ в атмосфере" дыра иможет ЗАКЫТЬСЯ ???
Пс.101:27