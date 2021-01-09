Над Антарктидою закрилася озонова діра рекордних розмірів і глибини

В Антарктиці в кінці грудня 2020 року закрилася найбільша за історію спостережень озонова діра.

Про це повідомила Всесвітня метеорологічна організація, повідомляє Цензор.НЕТ.

У повідомленні зазначили, що озонова діра росла з середини серпня і досягла максимуму в 24,8 млн км² 20 вересня 2020 року, поширившись на більшу частину антарктичного континенту. Діра закрилася через метеорологічні умови та присутність озоноруйнуючих речовин в атмосфері.

"Це була найдовша і одна з найбільших і глибоких дір від моменту початку моніторингу озонового шару 40 років тому. Його рухали сильний, стабільний і холодний полярний вітер і дуже низькі температури в стратосфері", - підкреслили в ВМО.

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Вчені заявили, що озоновий шар планети відновлюється, кількість озону над Антарктидою повернеться до рівня 1980 років через 40 років.