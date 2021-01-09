Над Антарктидой закрылась озоновая дыра рекордных размеров и глубины
В Антарктике в конце декабря 2020 года закрылась самая большая за историю наблюдений озоновая дыра.
Об этом сообщила Всемирная метеорологическая организация, сообщает Цензор.НЕТ..
В сообщении отметили, что озоновая дыра росла с середины августа и достигла максимума в 24,8 млн км² 20 сентября 2020 года, распространившись на большую часть антарктического континента. Дыра закрылась из-за метеорологических условий и присутствия озоноразрушающих веществ в атмосфере.
"Это была самая продолжительная и одна из самых больших и глубоких дыр с момента начала мониторинга озонового слоя 40 лет назад. Его приводили в движение сильный, стабильный и холодный полярный ветер и очень низкие температуры в стратосфере", – подчеркнули в ВМО.
Ученые заявили, что озоновый слой планеты восстанавливается, количество озона над Антарктидой вернется к уровню 1980 года через 40 лет.
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після нього ви перестанете писати несенітниці, і у вас виникнуть підозри відносно вченності і переслідуємих цілей потстдамських вчених )))
Расположение планет огого как воздействует.
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Болван, лёд в Атарктиде не плавает, а находится на земном материке, высота над уровнем моря которого от 2000 до 4800 метров.
не пише мені більше - від твоєї тупісті мені фізично больно
ВЫ дебилы на своих пердящих повозках (кроссовер дизель!) убиваете и свое здоровье тоже, потом умираете досрочно от вырезанных катализаторов и свинца в бензине.
Вы там сами хоть читаете что печатаете? Кого его?
когнитивний дисонанс? налетіли речовини, що шкодять озону і получився озон, що закрив діру?Источник: https://censor.net/ru/n3240792 -
КАК, мать вашу, из-за "присутствия озоноразрушающих веществ в атмосфере" дыра иможет ЗАКЫТЬСЯ ???
Пс.101:27