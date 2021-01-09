Над Антарктидой закрылась озоновая дыра рекордных размеров и глубины

В Антарктике в конце декабря 2020 года закрылась самая большая за историю наблюдений озоновая дыра.

Об этом сообщила Всемирная метеорологическая организация, сообщает Цензор.НЕТ..

В сообщении отметили, что озоновая дыра росла с середины августа и достигла максимума в 24,8 млн км² 20 сентября 2020 года, распространившись на большую часть антарктического континента. Дыра закрылась из-за метеорологических условий и присутствия озоноразрушающих веществ в атмосфере.



"Это была самая продолжительная и одна из самых больших и глубоких дыр с момента начала мониторинга озонового слоя 40 лет назад. Его приводили в движение сильный, стабильный и холодный полярный ветер и очень низкие температуры в стратосфере", – подчеркнули в ВМО.

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Ученые заявили, что озоновый слой планеты восстанавливается, количество озона над Антарктидой вернется к уровню 1980 года через 40 лет.