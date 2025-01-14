Украина в скором времени получит еще 60 ракет для систем ПВО IRIS-T, - Умеров по итогам встречи с Писториусом. ФОТОРЕПОРТАЖ

Украина получит 60 новых ракет для систем ПВО IRIS-T от Германии.

Об этом в соцсети Facebook сообщил глава Минобороны Украины Рустем Умеров по итогам встречи со своим немецким коллегой Борисом Писториусом, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Умерова, во время встречи стороны сфокусировались на наиболее насущных потребностях украинского войска.

"Вместе с начальником Генштаба генерал-лейтенантом Баргилевичем и начальником Главного управления разведки генерал-лейтенантом Будановым проинформировали немецкую делегацию о планах врага и средствах, которые помогут его остановить", - рассказал министр.

В частности, обсудили уничтожение ракетного превосходства врага и борьбу с управляемыми авиабомбами (КАБ).

"Рассчитываем на дальнейшее усиление стратегического партнерства с Германией в защите нашего неба", - заявил Умеров.

Отдельно украинская сторона подчеркнула важность обеспечения системами ПВО IRIS-T и боеприпасами к ним.

"Вскоре Украина получит еще 60 ракет для этих систем", - анонсировал министр обороны.

"Также при участии представителей Минстратегпрома проанализировали перспективы поставок артиллерийских снарядов, особенно 155-мм калибра. Отдельное внимание уделили развитию направления бронетехники. Немецкие партнеры уже оказывают существенную помощь с ремонтом западного вооружения в Украине. Подчеркнул важность увеличения поставок техники, в частности в сотрудничестве с другими странами", - говорится в заявлении Умерова.

Напоследок глава оборонного ведомства поблагодарил Писториуса и немецкий народ за поддержку воинов ВСУ.

