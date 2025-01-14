РУС
2 307 29

Украина в скором времени получит еще 60 ракет для систем ПВО IRIS-T, - Умеров по итогам встречи с Писториусом. ФОТОРЕПОРТАЖ

Украина получит 60 новых ракет для систем ПВО IRIS-T от Германии.

Об этом в соцсети Facebook сообщил глава Минобороны Украины Рустем Умеров по итогам встречи со своим немецким коллегой Борисом Писториусом, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Умерова, во время встречи стороны сфокусировались на наиболее насущных потребностях украинского войска.

"Вместе с начальником Генштаба генерал-лейтенантом Баргилевичем и начальником Главного управления разведки генерал-лейтенантом Будановым проинформировали немецкую делегацию о планах врага и средствах, которые помогут его остановить", - рассказал министр.

Умєров та Пісторіус провели зустріч

В частности, обсудили уничтожение ракетного превосходства врага и борьбу с управляемыми авиабомбами (КАБ).

"Рассчитываем на дальнейшее усиление стратегического партнерства с Германией в защите нашего неба", - заявил Умеров.

Умєров та Пісторіус провели зустріч

Отдельно украинская сторона подчеркнула важность обеспечения системами ПВО IRIS-T и боеприпасами к ним.

"Вскоре Украина получит еще 60 ракет для этих систем", - анонсировал министр обороны.

Умєров та Пісторіус провели зустріч

"Также при участии представителей Минстратегпрома проанализировали перспективы поставок артиллерийских снарядов, особенно 155-мм калибра. Отдельное внимание уделили развитию направления бронетехники. Немецкие партнеры уже оказывают существенную помощь с ремонтом западного вооружения в Украине. Подчеркнул важность увеличения поставок техники, в частности в сотрудничестве с другими странами", - говорится в заявлении Умерова.

Умєров та Пісторіус провели зустріч

Напоследок глава оборонного ведомства поблагодарил Писториуса и немецкий народ за поддержку воинов ВСУ.

Читайте также: Следующее заседание "Рамштайна" состоится в Брюсселе в феврале, - Писториус

Автор: 

Германия (7219) ПВО (3025) Писториус Борис (251) Умеров Рустем (632)
Топ комментарии
+9
Коли ви вже закриєте свій вонючий рот Для чого розголошувати такі таємниці Чи це доповідь ФСБ?
показать весь комментарий
14.01.2025 21:42 Ответить
+9
60 ракет?
показать весь комментарий
14.01.2025 21:42 Ответить
+7
Україна незабаром отримає ще 60 ракет

Якби 61, то можна було гучно сформулювати: "більш, ніж шістдесят!"
показать весь комментарий
14.01.2025 21:39 Ответить
60 ракет, це ж на пів-дня, а далі шо?
показать весь комментарий
14.01.2025 21:38 Ответить
60 ракет?
показать весь комментарий
14.01.2025 21:42 Ответить
потом еще раз соберутся, флаги повесят, сфотографируются. а фоточки на фоне 100 000 бракованных мин отправят Хйлу, может - наградит, посмертно.
показать весь комментарий
14.01.2025 21:57 Ответить
60 ракет, це приблизно два обстріли з усієї російської стратегичної авіації. Не зовсім "півдня", русні доводиться довго готуватися до таких атак.
показать весь комментарий
15.01.2025 10:21 Ответить
14.01.2025 21:39 Ответить
Угу...Або більш розпливчасто-"Не один десяток".
показать весь комментарий
14.01.2025 23:39 Ответить
14.01.2025 21:42 Ответить
Звичайно ні. У доповіді ФСБ вказано де, коли та яким чином. А це повідомлення для внутрішнього споживання як приклад незламної потужності
показать весь комментарий
14.01.2025 21:55 Ответить
Они политики, а не военные.
Для них главное - пиар, а не обороноспособность страны.
Если что, они тут же свалят за бугор в свои квартиры к детям.
показать весь комментарий
15.01.2025 06:07 Ответить
60??? ніфіга собі... Вартість як одна яхта, трьохпалубна!!! Може продати і буде 120 шт???
показать весь комментарий
14.01.2025 21:42 Ответить
а можно наоборот - и будет две яхты. или очередная хата\отель закордоном. и их не разбомбят, может быть. и что выберут эти физиономии - очевидно.
показать весь комментарий
14.01.2025 22:00 Ответить
я більше ніж впевнений , що так і буде....
показать весь комментарий
14.01.2025 22:02 Ответить
це як 60 чи 6000??? якась зелена ганьба...
показать весь комментарий
14.01.2025 21:47 Ответить
повинно бути 6 000 000 000 і не менше...
показать весь комментарий
14.01.2025 22:03 Ответить
Стесняюсь спросить - А 600 нельзя?
показать весь комментарий
14.01.2025 21:48 Ответить
Нельзя верить всему что говорят Западные Балаболы! Помнится мне как пиарился Трамп в прошлую каденцию какую он "Вавилонскую Стену" построил на границе с Мексикой! Щас я вам покажу "Стену Трампа"
показать весь комментарий
14.01.2025 21:51 Ответить
Писали шо під стіною десятки тунелів - навіть з рельсами - туди тони наркоти - назад нал
показать весь комментарий
14.01.2025 22:02 Ответить
уздохлов, ти про кількість вже сказав, скажи ще для хйла де вони будуть знаходитись. дурко йбане.
показать весь комментарий
14.01.2025 21:52 Ответить
Цілих 60? Іншаллах!
показать весь комментарий
14.01.2025 21:55 Ответить
цифри вітрині для публічності це зрозуміло… а от фото просто говорящі….- WTF де таураси …?.. на це німці реагують різною мімікою….
показать весь комментарий
14.01.2025 21:57 Ответить
Все понимают что 60 противоракет и даже 600 противоракет надолго не хватит для Украинского ПВО при такой интенсивности ракетных атак со стороны рашки. Вот 6 тысяч противоракет еще б куда ни шло. И то. Нужны еще и пусковые установки. Ото из за 60 ракет с такими умными физиономиями делегация собралась. Как будто святой грааль передавать собрались а не 60 ракет
показать весь комментарий
14.01.2025 22:22 Ответить
6 тисяч ракет це 6 млрд баксів, заплати з кишені бабки і тобі їх поставлять коли виготовлять...
у них то "умні" обличчя, а от харя яка либу давить а у цей час у неї в країні люди гинуть....
хоча срати татарин хотів на тупих хохлів.
показать весь комментарий
14.01.2025 22:37 Ответить
Звісно не хватить, просто як закінчаться - знов передадуть.
показать весь комментарий
15.01.2025 10:25 Ответить
Це що, по КОЖНІЙ партії РОЗХОДНИХ МАТЕРІАЛІВ потрібно зустрічатися та домовлятися ОКРЕМО?!!
Це повний ППЦ!

Ракети ППО потрібно отримувати БЕЗПЕРЕВНО у міру витрачання, без будь яких додаткових перемовин!
показать весь комментарий
14.01.2025 22:38 Ответить
И что , кабы прилетать перестанут ? Толку от них , за один день по шахедам выпустят . Даже заводы прикрыть не в состоянии .
показать весь комментарий
14.01.2025 22:56 Ответить
IRIS-T ніякого відношення до шахедів не має, він знищує російські ракети.
показать весь комментарий
15.01.2025 10:26 Ответить
Добре , якщо так . Але не знищує , а повинен знищувати . На першому отриманому патріоті серед інших зірочок були намальовані шахеди .
показать весь комментарий
15.01.2025 16:29 Ответить
Ще гучніше крикніть - бо в кремлі не почують
показать весь комментарий
15.01.2025 00:46 Ответить
 
 