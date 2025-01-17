Трое нарушителей границы в тактической экипировке задержаны на Одесщине, - ГПСУ. ФОТО

Военнослужащие Подольского отряда с помощью коптера задержали вблизи границы трех жителей Киева, которые были в военном обмундировании.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

"Оператор беспилотника с тепловизором отследил движение нарушителей и направил действия пограничного наряда. Во время задержания мужчины пытались уйти и не реагировали на неоднократные требования остановиться, поэтому пограничники осуществили предупредительные выстрелы вверх. Беглецов пограничники остановили, они были одеты в камуфлированную форму", - рассказали пограничники.

Также читайте: Двое украинцев заблудились в горах Румынии: спасатели начали поисковую операцию

Как выяснилось, нарушители руководствовались указаниям организатора их путешествия и по его же совету приобрели военное обмундирование: камуфляж, тактические перчатки и берцы, чтобы быть менее заметными.

За организацию незаконной переправки через приднестровский сегмент украинско-молдавской границы делец получил по 4 тыс. долларов США с каждого "клиента" на криптокошелек.

Также смотрите: Пограничники задержали трех уклонистов на Закарпатье: один из них не решился переплыть холодную Тису. ВИДЕО

Отмечается, что в отношении нарушителей составлены протоколы о совершении ими админправонарушения по ст.185-10 КУоАП "Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего Государственной пограничной службы" и ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Дела направлены в суд.