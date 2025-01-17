Трое нарушителей границы в тактической экипировке задержаны на Одесщине, - ГПСУ. ФОТО
Военнослужащие Подольского отряда с помощью коптера задержали вблизи границы трех жителей Киева, которые были в военном обмундировании.
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.
"Оператор беспилотника с тепловизором отследил движение нарушителей и направил действия пограничного наряда. Во время задержания мужчины пытались уйти и не реагировали на неоднократные требования остановиться, поэтому пограничники осуществили предупредительные выстрелы вверх. Беглецов пограничники остановили, они были одеты в камуфлированную форму", - рассказали пограничники.
Как выяснилось, нарушители руководствовались указаниям организатора их путешествия и по его же совету приобрели военное обмундирование: камуфляж, тактические перчатки и берцы, чтобы быть менее заметными.
За организацию незаконной переправки через приднестровский сегмент украинско-молдавской границы делец получил по 4 тыс. долларов США с каждого "клиента" на криптокошелек.
Отмечается, что в отношении нарушителей составлены протоколы о совершении ими админправонарушения по ст.185-10 КУоАП "Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего Государственной пограничной службы" и ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Дела направлены в суд.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І ще одне. Ти людина без роду-племені, геть з українського сайту.
Ферштейн?
Тоді чому не випускають?
В чому була та є проблема - прийняти закон?
чиновників випускають, та не бояться що вони втечуть. хоча деякі не повертаються
яка різниця зі звичайними громадянами?
"професійний військовий" арестович - втік за кордон
як його випустили?
хто заселиться замість нього?
Ждуни, бл...
Який вкрав сотні мільйонів....Дмитрука.....Зп Санька.....та тисячі інших справжніх державних ухилянтів.
Дивна "справедливість".......тих кого потрібно затримувати в першу чергу, того прикордонники не помічають. А як простого роботягу, який тікає від війни (я ні в якому разі не виправдовую такі вчинки!!!....але як мою думку, то з такого і на фронті буде толку близько до "0"), то тут вся система каральна працює на повну потужність !!!!!
А як корупціонера спіймати та наказати - то вся система різко стає імпотентною !!! Не бачать! Не чують ! Не можуть !!!