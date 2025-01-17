РУС
Трое нарушителей границы в тактической экипировке задержаны на Одесщине, - ГПСУ. ФОТО

Военнослужащие Подольского отряда с помощью коптера задержали вблизи границы трех жителей Киева, которые были в военном обмундировании.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

"Оператор беспилотника с тепловизором отследил движение нарушителей и направил действия пограничного наряда. Во время задержания мужчины пытались уйти и не реагировали на неоднократные требования остановиться, поэтому пограничники осуществили предупредительные выстрелы вверх. Беглецов пограничники остановили, они были одеты в камуфлированную форму", - рассказали пограничники.

Затримано трьох порушників кордону у камуфляжі

Также читайте: Двое украинцев заблудились в горах Румынии: спасатели начали поисковую операцию

Как выяснилось, нарушители руководствовались указаниям организатора их путешествия и по его же совету приобрели военное обмундирование: камуфляж, тактические перчатки и берцы, чтобы быть менее заметными.

За организацию незаконной переправки через приднестровский сегмент украинско-молдавской границы делец получил по 4 тыс. долларов США с каждого "клиента" на криптокошелек.

Также смотрите: Пограничники задержали трех уклонистов на Закарпатье: один из них не решился переплыть холодную Тису. ВИДЕО

Отмечается, что в отношении нарушителей составлены протоколы о совершении ими админправонарушения по ст.185-10 КУоАП "Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего Государственной пограничной службы" и ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Дела направлены в суд.

+13
О, і екіп уже не треба видавати. Молодці хлопці. Справжні воїни вийдуть.
17.01.2025 09:19 Ответить
+6
Це все добре......Але чому бувшого очільника Київського метрополітену так не затримали ???
Який вкрав сотні мільйонів....Дмитрука.....Зп Санька.....та тисячі інших справжніх державних ухилянтів.
Дивна "справедливість".......тих кого потрібно затримувати в першу чергу, того прикордонники не помічають. А як простого роботягу, який тікає від війни (я ні в якому разі не виправдовую такі вчинки!!!....але як мою думку, то з такого і на фронті буде толку близько до "0"), то тут вся система каральна працює на повну потужність !!!!!
А як корупціонера спіймати та наказати - то вся система різко стає імпотентною !!! Не бачать! Не чують ! Не можуть !!!
17.01.2025 09:38 Ответить
+5
А у вас на ТОТ кацапи проводять мобілізацію?
17.01.2025 09:22 Ответить
Тактичні навчання на кордоні?
17.01.2025 09:12 Ответить
О, і екіп уже не треба видавати. Молодці хлопці. Справжні воїни вийдуть.
17.01.2025 09:19 Ответить
Я щось сумніваюсь, що вони цей екіп використають по призначенню. Або в СЗЧ підуть, або напросяться на навчання за кордон і звідти втечуть.
17.01.2025 09:26 Ответить
То що, відкрити кордони, хай щурі тікають, а буряти з якутами вирізають жінок та дітей і заселяють нашу землю?
17.01.2025 09:34 Ответить
Так ці «щурі»/біженці захищати від бурятів з якутами точно не будуть. Якщо вони готові платити великі суми грошей і влазити в мутні схеми лиш би кордон перетнути, то воювати і захищати їх ніяк не заставиш.
17.01.2025 09:45 Ответить
Щур ніколи не стане безстрашною росомахою, щур думає лише про власне виживання, він завжди буде тікати і ховатися. Але псам смарагдової влади потрібно знати, що загнаний в куток щур стає надзвичайно агресивним і лютим звіром, який нападе на будь-якого противника і буде битися до кінця щоб вирватися на волю.
17.01.2025 10:02 Ответить
Погрожуєш значить. А в армію РФ підеш?
17.01.2025 10:04 Ответить
Попереджую. Сумніваюсь, що візьмуть, там буде велика черга добровольців з колишніх українських держслужбовців, поліцейських, прикордонників,тцкунів які радісно побіжать служити новій владі.
17.01.2025 10:13 Ответить
Візьмуть, не хвилюйся.
17.01.2025 10:38 Ответить
Так я і не хвилююся, на відміну від патріотів- нафронтників, які дуже переживають, що коли всі "щурі" -ухилянти втечуть то влада країни , яку вони так палко *******, кине і їх в окопи.
17.01.2025 10:48 Ответить
А якщо нема сім'ї? Не обзавівся жінкою і не зробив дітей, як отой бур'ян жив собі? Або жінка і дитина за кордоном? То що тоді. Якщо захищати нема кого? Що таким робити?
17.01.2025 10:09 Ответить
Наші нафронтники та пропангандони досі ментально живуть в совку, в якому служіння державі вважалося головним завданням людини, а найкраща доля- віддати за неї життя. Навіть х***ло вже зрозуміло, що голослівний патріотизм в умовах капіталізму дає лише обмежений і короткочасовий ефект, людей потрібно стимулювати матеріально. Але як говорив один із слуг народу : це не наш метод , звідси і провалена мобілізація, масове СЗЧ, тисячі біженців через Тису.
17.01.2025 10:26 Ответить
Пане яка ваша пропозиція?Тільки без голого ****.жу,скажіть чого ви бажаєте-хочу щоб чужак прийшов і забрав мій дім ,щоб убив рідних і ще щоб ви на те дивилися.Так хочете??
17.01.2025 12:54 Ответить
Шановний по-менше пафосу із гаслами ніби з телемарафону, я вас не знаю і нічого поганого вам і вашій сім"ї не бажаю. Пропозиція проста і легко здійснена - відкрити кордони і дозволити всім "ухилянтам" виїхати із сім"ями, звісно при умові відмови від громадянства та майна. Відповідно залишатися і воювати буде свідомим вибором решти і в якості стимулювання можна роздати їм землю та майно тих хто виїхав, щоб людина мала що захищати . Заодно можна буде послабити охорону західного кордону і посилити доблесними сторожами фронт.
17.01.2025 13:28 Ответить
Ну, можеш відрізати собі яйця. Точно не мобілізують. Вони тобі ні до чого, та й не чоловік ти.
І ще одне. Ти людина без роду-племені, геть з українського сайту.
Ферштейн?
17.01.2025 17:04 Ответить
Суд визнав, що закону не існує - котрий забороняє виїзд

Тоді чому не випускають?
В чому була та є проблема - прийняти закон?

чиновників випускають, та не бояться що вони втечуть. хоча деякі не повертаються
яка різниця зі звичайними громадянами?

"професійний військовий" арестович - втік за кордон
як його випустили?
хто заселиться замість нього?
17.01.2025 11:28 Ответить
А у вас на ТОТ кацапи проводять мобілізацію?
17.01.2025 09:22 Ответить
Якщо так страждаєш бо боїшся вийти з квартири- ідеш захищати Україну. І вже зовсім не боятимешся повістки.
Ждуни, бл...
17.01.2025 09:33 Ответить
Хлопці передову шукали. Компас заглючив.
17.01.2025 09:27 Ответить
закосили під прикордонний наряд, а спалились тому що на собаку грошей пожаліли.
17.01.2025 09:35 Ответить
Це все добре......Але чому бувшого очільника Київського метрополітену так не затримали ???
Який вкрав сотні мільйонів....Дмитрука.....Зп Санька.....та тисячі інших справжніх державних ухилянтів.
Дивна "справедливість".......тих кого потрібно затримувати в першу чергу, того прикордонники не помічають. А як простого роботягу, який тікає від війни (я ні в якому разі не виправдовую такі вчинки!!!....але як мою думку, то з такого і на фронті буде толку близько до "0"), то тут вся система каральна працює на повну потужність !!!!!
А як корупціонера спіймати та наказати - то вся система різко стає імпотентною !!! Не бачать! Не чують ! Не можуть !!!
17.01.2025 09:38 Ответить
Все просто. Роботяга - кріпак. ЗпСаньок, Дмитрук - це пани. Панам можна все, а у кріпака 2 вибори, або воювати за Україну, або воювати за рашку, якщо вона не дай Бог тут все захопить. 3го вибору не дано.
17.01.2025 09:49 Ответить
Зелені американські президенти у великій кількості дуже ослаблюють зір прикордонників та інших силових органів.
17.01.2025 10:06 Ответить
Країна мрій....
17.01.2025 09:49 Ответить
17.01.2025 10:30 Ответить
Панєслась вода по трубах-значііть голосували сами,зневажали свою державу теж самі (руськіх братами вважали) а воювати то вже не самі-хай інші .А ми бляха потіім повернемось і якось буде.Якось хлопчики ви охреніли.Депутати вам не подобаються?А які **** барани Їх пропхали у Раду?
17.01.2025 12:59 Ответить
 
 