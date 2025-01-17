РУС
Стальные "дреды" против украинских FPV: россияне пытаются защитить технику тросами. ФОТО

Российские оккупанты прикрепили металлические тросы к военной технике, чтобы защитить их от атаки украинских БПЛА.

Фото обнародовано в сети, информирует Цензор.НЕТ.

Так, на фото видно танк Т-72Б3М с этой "защитой", похожей на дреды, в которых каждая "косичка" толщиной почти с руку человека.

Сверху российские техники наварили раму, которую покрыли сеткой, а поверх этого прикрепили стальные тросы.

Также читайте: Оккупанты исчерпали запасы современных танков, значительно уменьшилось использование авиации и артиллерии, - ОСГВ "Хортиця"

Росіяни намагаються захистити техніку від українських дронів сталевими тросами
Росіяни намагаються захистити техніку від українських дронів сталевими тросами

троси гнучкі...ця короста зможе вести вогонь з гармати, огляд практично необмежено....нічого смішного
17.01.2025 10:27 Ответить
Важать ці троси достобіса. Ресурс приводу обертання башти і без цих тросів - обмежений. Елементи трасмісії розрахована на іншу вагу - в совкових танків так-то і без додаткових тон все дуже погано з потужністю двигуна та довговічністю валів/катків. Ширина гусіні розрахована на "штатну" вагу. Тож нічого дивного, що вони просто приварюють башти з такими "мангалами" намертво до корпусу і в таких коробках намагаються рухатись переважно по дорогам - ці чукапабри швидше грузнуть в грунтах і не витягують долання тих перешкод, на які була розрахована машина від початку.

Я не кажу, що це стало безпечною для ЗСУ пукалкою. Але якесь, невеличке насправді, покращення захисту від FPV та кумулятивних гранат, вірогідно значно сильніше "забансоване" кардинально сильнішою втратою ходових, вогневих та витривалих якостей.

Буквально: трішки захистили башту? Ну ок - Мадьяр влупить дроном в гусінь, зупинить цей повільний танк (бо в нього значно легше влучити, та ще й в конкретну точку) і потім ще 2-3 дронами в 1 точку (баки, люки тощо) розхерачить нерухому машину.
17.01.2025 13:09 Ответить
а хіба наші не роблять так само? чи мають надію лише на динамічний захист?...
17.01.2025 10:11 Ответить
Комментировать
Яка віина - такии і захист - кругом дрони
17.01.2025 09:59 Ответить
Сьогодні Федоренко "Ахілесс" казав шоб спалити один танк може бути потрібно 15 дронів
17.01.2025 10:03 Ответить
холодний душ на голови ржунів
17.01.2025 10:13 Ответить
З іншого боку, і танків поменшало.
Говорять Снайпер ✙
Зараз важку техніку підари почали берегти, все частіше бачу на штурмах совок-автопром з мангалами.
З цих корчів вони роблять одноразові «багі», а точніше скотовозки.
Рекордсмен по знищенню таких скотовозок, звісно, Торецький напрямок.
На "тазік" такі "дреди" вже не навішаєш, кузов не витримає.
17.01.2025 10:15 Ответить
це все одно дешево
17.01.2025 10:27 Ответить
це як 1 снаряд 155мм від союзників. На танк, правда, і 102мм хватить, але одного може бути замало
17.01.2025 12:11 Ответить
а хіба наші не роблять так само? чи мають надію лише на динамічний захист?...
17.01.2025 10:11 Ответить
Роблять. Нічого смішного тут не має.
17.01.2025 10:23 Ответить
троси гнучкі...ця короста зможе вести вогонь з гармати, огляд практично необмежено....нічого смішного
17.01.2025 10:27 Ответить
Важать ці троси достобіса. Ресурс приводу обертання башти і без цих тросів - обмежений. Елементи трасмісії розрахована на іншу вагу - в совкових танків так-то і без додаткових тон все дуже погано з потужністю двигуна та довговічністю валів/катків. Ширина гусіні розрахована на "штатну" вагу. Тож нічого дивного, що вони просто приварюють башти з такими "мангалами" намертво до корпусу і в таких коробках намагаються рухатись переважно по дорогам - ці чукапабри швидше грузнуть в грунтах і не витягують долання тих перешкод, на які була розрахована машина від початку.

Я не кажу, що це стало безпечною для ЗСУ пукалкою. Але якесь, невеличке насправді, покращення захисту від FPV та кумулятивних гранат, вірогідно значно сильніше "забансоване" кардинально сильнішою втратою ходових, вогневих та витривалих якостей.

Буквально: трішки захистили башту? Ну ок - Мадьяр влупить дроном в гусінь, зупинить цей повільний танк (бо в нього значно легше влучити, та ще й в конкретну точку) і потім ще 2-3 дронами в 1 точку (баки, люки тощо) розхерачить нерухому машину.
17.01.2025 13:09 Ответить
Наверно на такие надо лить какие-то зажигательные смеси, термит какой-нибудь, что просочится сквозь тросы... Или я не прав и это не спалит его?
17.01.2025 10:33 Ответить
Ви вже в перший клас пішли...чи ще в садочку?
17.01.2025 11:09 Ответить
Путаешь меня с кем-то.
17.01.2025 11:16 Ответить
.. ні..ні!!! Подібні дописи стосовно зажигательной смеси тільки діти можуть створювати... Може з коктейлем Молотова за танком бігати... чи пляшку з цим коктейлем дронами приносити ...)))) трохи сумління з*явилося у твоєму питанні ..чи то прав..чи не прав...)))) А так мислення пятирічної дитини...!)))
17.01.2025 11:23 Ответить
Він правий можна пробувати в три дрони, два із термітом щоб пропалити сітку, на обох фото є вразливі місця покриті тільки сіткою із тонкого дроту. Дальше уже все залежить від оператора.
17.01.2025 12:14 Ответить
.. можна і двома дронами розбити сітку..а двома вразити ціль!! Нащо видумувати фанстастичні проблеми ..щоб виконати просте завдання і знищити танк? Тут один пропонував обварювати заводські цехи каркасом з арматури.... житлові будинки.. підстанції... Я розумію, що у 73 відсотків курячий мозок...але ж вже треба з дитячих фантазій виходити...)))
17.01.2025 13:57 Ответить
Чим сітку розіб'єш крім великого фугасу щоб дрон з комулятивним пролетів, розумник з некурячим мозком.
17.01.2025 14:04 Ответить
Тим же комулятивним і розібьєш.... розумник з 73 відсотків довбойо..в!!))) Не першим...то другим..третім....))) Чи може термітом випалиш...дитинко!?
17.01.2025 14:11 Ответить
Теоретик ****...бол
17.01.2025 15:41 Ответить
... що..довбень..зрозумів..яку дичину ніс? Шпаринки термітами вирішів пропалити, а потім фугасом..та ще й ВЕЛИКИМ))).. решітки розбив? Де Вас тупих ідіотів селекціонують і де вирощують? Ну не тягнеш... ну не лізь... Це саме те...що ти повинен був зрозуміти... Але бачу..що ідіотів нижче73 відсотків не меншає...)))))
17.01.2025 16:58 Ответить
..це тобі гівнопрактик..))) https://www.youtube.com/watch?v=bCuHXzhEn3M&ab_channel=%D0%A4%D0%A0%D0%9E%D0%9D%D0%A2.UA
17.01.2025 17:06 Ответить
Крім фізичного захисту від дронів, не виключено, що "мангал", спотворюючи форму танка, може візуально заплутати машинний зір атакуючого дрона, ускладнюючи розпізнавання цілі.
17.01.2025 10:48 Ответить
какой еще машинный зор у оператора дрона?
17.01.2025 14:17 Ответить
Влуплять в трак/колесо, зупиниться, а далі - спалять...
17.01.2025 10:53 Ответить
Подивіться Мадяра . Він каже що пох , що там кацапи чіпляють на свої танки ,, і що вони однаково - горять і горітимуть далі .
17.01.2025 11:05 Ответить
як же воно баштою крутить?
17.01.2025 11:41 Ответить
А для чого крутити? Броню використовують, як таксі, для підвозу м'яса на передок...
17.01.2025 11:52 Ответить
.. троси наварені на каркас..який кріпиться на башті. Повертається разом з баштою... Тому троси знизу і не закріплені. Є сумнів..що вага тросів..каркасу не виверне конструкцію.... Та й поворотний механізм башти не розрахований на таку вагу.
17.01.2025 14:00 Ответить
Весела приблуда. Але дрони зараз просто будуть скидати міни прямо перед носом танка і получай фашист гранату. А знерухомлений танк добити - це розвага в стилі "найди дірку і пролізь в неї"
17.01.2025 12:41 Ответить
 
 