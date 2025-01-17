Стальные "дреды" против украинских FPV: россияне пытаются защитить технику тросами. ФОТО
Российские оккупанты прикрепили металлические тросы к военной технике, чтобы защитить их от атаки украинских БПЛА.
Фото обнародовано в сети, информирует Цензор.НЕТ.
Так, на фото видно танк Т-72Б3М с этой "защитой", похожей на дреды, в которых каждая "косичка" толщиной почти с руку человека.
Сверху российские техники наварили раму, которую покрыли сеткой, а поверх этого прикрепили стальные тросы.
Топ комментарии
Речь Брежнева
17.01.2025 10:27
Орест Гарай
17.01.2025 13:09
piligrim
17.01.2025 10:11
Говорять Снайпер ✙
Зараз важку техніку підари почали берегти, все частіше бачу на штурмах совок-автопром з мангалами.
З цих корчів вони роблять одноразові «багі», а точніше скотовозки.
Рекордсмен по знищенню таких скотовозок, звісно, Торецький напрямок.
На "тазік" такі "дреди" вже не навішаєш, кузов не витримає.
Я не кажу, що це стало безпечною для ЗСУ пукалкою. Але якесь, невеличке насправді, покращення захисту від FPV та кумулятивних гранат, вірогідно значно сильніше "забансоване" кардинально сильнішою втратою ходових, вогневих та витривалих якостей.
Буквально: трішки захистили башту? Ну ок - Мадьяр влупить дроном в гусінь, зупинить цей повільний танк (бо в нього значно легше влучити, та ще й в конкретну точку) і потім ще 2-3 дронами в 1 точку (баки, люки тощо) розхерачить нерухому машину.