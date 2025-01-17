Стальные "дреды" против украинских FPV: россияне пытаются защитить технику тросами. ФОТО

Российские оккупанты прикрепили металлические тросы к военной технике, чтобы защитить их от атаки украинских БПЛА.

Так, на фото видно танк Т-72Б3М с этой "защитой", похожей на дреды, в которых каждая "косичка" толщиной почти с руку человека.

Сверху российские техники наварили раму, которую покрыли сеткой, а поверх этого прикрепили стальные тросы.

