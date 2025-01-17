"Сливала" ФСБ информацию об эшелонах ВСУ: СБУ задержала чиновницу "Укрзализныци" в Полтаве. ФОТОРЕПОРТАЖ

Главный бухгалтер одного из филиалов АО "Укрзализныця" в Полтаве разоблачена на сотрудничестве с ФСБ РФ.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Связным" агента РФ оказался ее муж - участник оккупационных группировок РФ, который воюет против Украины на Востоке.

"Посадовица "сливала" оккупантам время, направления и особенности груза военных эшелонов, которые двигались железнодорожным сообщением в регионе. Больше всего врага интересовали поезда Сил обороны, перевозившие на передовую тяжелую бронетехнику, артиллерийское вооружение и боеприпасы. Чтобы получить разведданные, чиновница использовала служебную документацию, с которой работала как главбух госучреждения. Также она расспрашивала "дополнительную" информацию о перевозках у своих коллег", - говорится в сообщении.

Полученные данные она передавала ФСБ сначала через своего мужа, который воюет за рашистов в Донецкой и Запорожской областях, а затем - ее вывели на прямую связь с российским куратором.

Женщину задержали по месту жительства в областном центре. В то же время были проведены комплексные мероприятия для обеспечения безопасности маршрутов движения эшелонов Сил обороны.

До 2014 года она проживала в Горловке Донецкой области, после оккупации города россиянами переехала в Полтаву.

"В поле зрения ФСБ она попала весной 2024 года из-за своего мужа, который остался на временно оккупированной части территории Донецкой области и присоединился к военным группировкам рашистов.

Сейчас женщине сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

чч. 1, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).

Она находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Также планируется заочно сообщить о подозрении ее мужу, который сейчас воюет против украинских защитников на восточном фронте.

