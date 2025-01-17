"Сливала" ФСБ информацию об эшелонах ВСУ: СБУ задержала чиновницу "Укрзализныци" в Полтаве. ФОТОРЕПОРТАЖ
Главный бухгалтер одного из филиалов АО "Укрзализныця" в Полтаве разоблачена на сотрудничестве с ФСБ РФ.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
"Связным" агента РФ оказался ее муж - участник оккупационных группировок РФ, который воюет против Украины на Востоке.
"Посадовица "сливала" оккупантам время, направления и особенности груза военных эшелонов, которые двигались железнодорожным сообщением в регионе. Больше всего врага интересовали поезда Сил обороны, перевозившие на передовую тяжелую бронетехнику, артиллерийское вооружение и боеприпасы. Чтобы получить разведданные, чиновница использовала служебную документацию, с которой работала как главбух госучреждения. Также она расспрашивала "дополнительную" информацию о перевозках у своих коллег", - говорится в сообщении.
Полученные данные она передавала ФСБ сначала через своего мужа, который воюет за рашистов в Донецкой и Запорожской областях, а затем - ее вывели на прямую связь с российским куратором.
Женщину задержали по месту жительства в областном центре. В то же время были проведены комплексные мероприятия для обеспечения безопасности маршрутов движения эшелонов Сил обороны.
До 2014 года она проживала в Горловке Донецкой области, после оккупации города россиянами переехала в Полтаву.
"В поле зрения ФСБ она попала весной 2024 года из-за своего мужа, который остался на временно оккупированной части территории Донецкой области и присоединился к военным группировкам рашистов.
Сейчас женщине сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
- чч. 1, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).
Она находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Также планируется заочно сообщить о подозрении ее мужу, который сейчас воюет против украинских защитников на восточном фронте.
І їх діткам більше мерсів.
За логікою цих "борцунів" АБСОЛЮТНО ВСЕ що робилося в совку стало поганим.
І це була біда:
- перший відділ - а-а-а, це НКВС, навіщо він;
- а-а-а, навіщо в анкетах такі дурні питання, на кшталт "...чи перебували Ви, або ваші родичі в полоні чи на окупованих територіях" і т.д. Це ж пережиток - це потрібно скасувати!!!
А не потрібно було скасовувати те, що вже до нас, як і правила безпеки, правила дорожнього руху та багато іншого написане кров'ю!
Скільки цих "внутрішньо переміщених" були перевірені? Та ніскільки! А яка робота проводиться стосовно повернутих полонених? Як вони поводили себе там і скільки підписок дали? Надя Савченко вам на пам'ять. Це ж наші люди!
І ФСБ це знає і прекрасно цим користується.
"Укрзалізниця" це взагалі то стратегічне підприємство і всі працівники і кандидати, від голови правління, членів наглядової ради до прибиральниці на вокзалі, повинні проходити перевірку.
Ось Клондайк!!! Не треба бігати вздовж колій рахуючи вагони, не треба ризикувати проникаючи на території які охороняються. Все що робиться, все відображається в бухгалтерії.
Хотілося б щоб СБУ системно підійшло до проблеми, і такі перевірки були проведені скрізь на залізниці і на всіх рівнях.
Прости боже, але інколи послухаєш що ці охвіціри кажуть, то й не дивно який настав мир. Наче розумні люди, але... Той же Червінський мав змогу написати заяву за розголошення держтаємниці по відношенню до Безуглої (розпатякала в перший чи наступний день), але "люди попросили" і "вона вибачилася"...