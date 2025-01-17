РУС
9 011 23

"Сливала" ФСБ информацию об эшелонах ВСУ: СБУ задержала чиновницу "Укрзализныци" в Полтаве. ФОТОРЕПОРТАЖ

Главный бухгалтер одного из филиалов АО "Укрзализныця" в Полтаве разоблачена на сотрудничестве с ФСБ РФ.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Связным" агента РФ оказался ее муж - участник оккупационных группировок РФ, который воюет против Украины на Востоке.

"Посадовица "сливала" оккупантам время, направления и особенности груза военных эшелонов, которые двигались железнодорожным сообщением в регионе. Больше всего врага интересовали поезда Сил обороны, перевозившие на передовую тяжелую бронетехнику, артиллерийское вооружение и боеприпасы. Чтобы получить разведданные, чиновница использовала служебную документацию, с которой работала как главбух госучреждения. Также она расспрашивала "дополнительную" информацию о перевозках у своих коллег", - говорится в сообщении.

Подорвали колею во время движения военного эшелона: Задержаны российские агенты в Ривненской области, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Полученные данные она передавала ФСБ сначала через своего мужа, который воюет за рашистов в Донецкой и Запорожской областях, а затем - ее вывели на прямую связь с российским куратором.

Женщину задержали по месту жительства в областном центре. В то же время были проведены комплексные мероприятия для обеспечения безопасности маршрутов движения эшелонов Сил обороны.

До 2014 года она проживала в Горловке Донецкой области, после оккупации города россиянами переехала в Полтаву.

"В поле зрения ФСБ она попала весной 2024 года из-за своего мужа, который остался на временно оккупированной части территории Донецкой области и присоединился к военным группировкам рашистов.

Уничтожено 33 БПЛА РФ из 50 выпущенных. Один полетел в направлении Румынии, - Воздушные силы

Сейчас женщине сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
  • чч. 1, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).

Она находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Также планируется заочно сообщить о подозрении ее мужу, который сейчас воюет против украинских защитников на восточном фронте.

Призвал сдавать города рашистам: депутат из Тростянца получил 15 лет тюрьмы за государственную измену и помощь агрессору, - СБУ

Посадовиця Укрзалізниці зливала ФСБ дані про ешелони ЗСУ
Автор: 

война (1438) Тахтаулове (790) СБУ (20325) Укрзализныця (2782) Полтавская область (1249) Полтавский район (73)
Топ комментарии
+19
А куди дивилась СБУ коли вона працевлаштовувалась?
показать весь комментарий
17.01.2025 10:17
+19
Повний швах. Військовий стан. Стратегічне підприємство. Відділ кадрів з тьотями Глашами і без першого відділу.
показать весь комментарий
17.01.2025 10:22
+16
Давайте донецьким більше посад.
І їх діткам більше мерсів.
показать весь комментарий
17.01.2025 10:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чергова мерзенна мерзота...
показать весь комментарий
17.01.2025 10:12
Мерзота лугандонська!
показать весь комментарий
17.01.2025 10:13
Давайте донецьким більше посад.
І їх діткам більше мерсів.
показать весь комментарий
17.01.2025 10:16
А куди дивилась СБУ коли вона працевлаштовувалась?
показать весь комментарий
17.01.2025 10:17
Туди куди й 73.
показать весь комментарий
17.01.2025 11:28
У сєріал?
показать весь комментарий
17.01.2025 12:31
Повний швах. Військовий стан. Стратегічне підприємство. Відділ кадрів з тьотями Глашами і без першого відділу.
показать весь комментарий
17.01.2025 10:22
Там в "Укрзалізниці" є ще одна особь, бапкі в "сбербанке" тримає
показать весь комментарий
17.01.2025 10:22
вона?

показать весь комментарий
17.01.2025 10:33
Виїхали ЛЮДИ , які не прийняли присягу на користь днр , які вест чей час жодного разу не були вдома , які втратили все , які є в розстрільних списках днр, які всі ці роки бомжують Україною винаймаючи житло !! А ти , курво , сушиш в себе на дивані і пи@&здиш !
показать весь комментарий
17.01.2025 16:22
ти як той кацап- проковтув все , шо показав ящик . Тобі відомо , що 80 відсотків тих баб , то завезені з Ростова були. Де блдь було СБУ ??? Так само і в Харків автобусами завозили з Белорода. А чі мало тих , хто здавав були мешканцями Хмельницького , Києва, Рівно? Всіх ментів тоді перевіряли спецперевірки і тількі після цього вони були допущені до роботи.
показать весь комментарий
18.01.2025 10:39
да когда же уже смертные приговоры будут таким ***** *****?а случись беда,потом охать и ахать будите?а хлопцам СБУ-РЕСПЕКТ!
показать весь комментарий
17.01.2025 11:03
за що респект , що 10 років нічого не бачили ?
показать весь комментарий
17.01.2025 11:59
Я вірно зрозумів, що цю сучку Пушилін нагородив медалькою за відвагу, а наші спецслужбісти щоб прикрити свій про*об говорять, що вона завербована з 2024 року?
показать весь комментарий
17.01.2025 11:07
95-й квартал !!!
показать весь комментарий
17.01.2025 11:19
Придурки наши фамилии и имена замазивают,чтоби никто не знал.
показать весь комментарий
17.01.2025 11:52
Там дату нагородження замазюкали тому що дата далеко не за 2024 рік.
показать весь комментарий
19.01.2025 08:03
В період Горбачовської "перебудови" почався процес опльовування всього, що було при "совку", і всі так захопилися цією справою, що взагалі втратили береги.
За логікою цих "борцунів" АБСОЛЮТНО ВСЕ що робилося в совку стало поганим.
І це була біда:
- перший відділ - а-а-а, це НКВС, навіщо він;
- а-а-а, навіщо в анкетах такі дурні питання, на кшталт "...чи перебували Ви, або ваші родичі в полоні чи на окупованих територіях" і т.д. Це ж пережиток - це потрібно скасувати!!!
А не потрібно було скасовувати те, що вже до нас, як і правила безпеки, правила дорожнього руху та багато іншого написане кров'ю!
Скільки цих "внутрішньо переміщених" були перевірені? Та ніскільки! А яка робота проводиться стосовно повернутих полонених? Як вони поводили себе там і скільки підписок дали? Надя Савченко вам на пам'ять. Це ж наші люди!
І ФСБ це знає і прекрасно цим користується.
"Укрзалізниця" це взагалі то стратегічне підприємство і всі працівники і кандидати, від голови правління, членів наглядової ради до прибиральниці на вокзалі, повинні проходити перевірку.
Ось Клондайк!!! Не треба бігати вздовж колій рахуючи вагони, не треба ризикувати проникаючи на території які охороняються. Все що робиться, все відображається в бухгалтерії.
Хотілося б щоб СБУ системно підійшло до проблеми, і такі перевірки були проведені скрізь на залізниці і на всіх рівнях.
показать весь комментарий
17.01.2025 12:13
Тут скільки очевидного про*рали... А те що росіяни перед повномасштабкою масово роз'їжджали біля військових частин на своїх машинах з російськими номерами? А те що не раз казалося як президент засекречував чи ігнорував інформацію про певних працівників що мали зв'язки з росіянами? Взяти того ж Кулініча. А його кума (?) син все ще в СБУ (здається так само як і батька Ванькою звати). А ще ж є Татаров, борцун з чєчєнцамі под Кієвом? Робило б СБУ свою справу, мали б іншого президента, але ж певен що вони як і багато військових (офіцерів) вбачали ледь не зрадника в самому Порошенку.

Прости боже, але інколи послухаєш що ці охвіціри кажуть, то й не дивно який настав мир. Наче розумні люди, але... Той же Червінський мав змогу написати заяву за розголошення держтаємниці по відношенню до Безуглої (розпатякала в перший чи наступний день), але "люди попросили" і "вона вибачилася"...
показать весь комментарий
19.01.2025 06:44
Спочатку з московії подібним лайном заміщували знищених у Голодоморах та Другу світову українців; з 2014-го за наказом фсб розсилали далі по усій Україні на виконання подібних завдань. А мета у них єдина--знищення Української державності та українців та встановлення у Києві своєї ідеології та влади.
показать весь комментарий
17.01.2025 14:40
Та не треба нікого розсилати. Всі вони з 14 року сиділи в верховній раді.
показать весь комментарий
17.01.2025 16:42
 
 