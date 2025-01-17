РУС
Выдавал себя за женщину: задержан российский агент, корректировавший удары по Одессе, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности Украины задержала российского агента в Одесской области, который для конспирации маскировался под женщину и корректировал ракетно-пушечные удары по военным объектам.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

СБУ затримала російського агента, який коригував удари по Одесі, маскуючись під жінку

Как отмечается, злоумышленник оказался 26-летним безработным жителем Одесской области, завербованным через телеграмм-каналы, предлагавшие "легкий заработок".

Для маскировки агент отрастил длинные волосы и выдавал себя за женщину. В этом образе он фотографировал военные объекты и фиксировал их координаты для дальнейшего использования оккупантами. Среди целей, которые он передавал российским спецслужбам, были пункты базирования ВСУ, СБУ и пограничников в Измаиле.

Сообщается, что собранная информация должна была быть использована для новых ракетно-дронных атак по Одесской области. Однако, благодаря оперативности СБУ, агента удалось своевременно разоблачить, задокументировать его преступную деятельность и задержать.

СБУ затримала російського агента, який коригував удари по Одесі, маскуючись під жінку

Во время обыска у задержанного был изъят мобильный телефон с доказательствами его связей с российскими спецслужбами. СБУ объявила ему подозрение по статье 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Читайте также: Россияне чаще вербуют несовершеннолетних и людей с зависимостями для поджогов, - пресс-секретарь СБУ Дехтяренко

