РУС
Новости
537 13

Россияне чаще вербуют несовершеннолетних и людей с зависимостями для поджогов, - пресс-секретарь СБУ Дехтяренко

підпал автівки у Львові

Российские спецслужбы преимущественно ищут исполнителей поджогов на территории Украины через мессенджеры и интернет-сообщества, которые предлагают быстрый заработок.

Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко в эфире национального телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

"Исполнителей ищут через мессенджеры и интернет-сообщества, ориентированные на быстрый заработок. Кстати, в абсолютном большинстве случаев россияне, как говорится, "кидают на деньги": или вообще не платят, или же платят меньше и требуют осуществить следующий поджог. Также наблюдается тенденция, когда для поджогов россияне вербуют несовершеннолетних и людей с зависимостями - наркотической, алкогольной или игровой", - сообщил Дехтяренко.

По его словам, несовершеннолетние и зависимые являются уязвимыми из-за своей склонности к психологическим манипуляциям. Молодежь часто не осознает в полной мере последствий своих действий, а люди с зависимостями соглашаются из-за острой потребности в средствах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Жгли военные авто и релейные шкафы "УЗ": В Киеве задержаны 4 агента РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Кроме того, российские спецслужбы вводят подростков в заблуждение, уверяя, что им якобы не грозит уголовная ответственность. "Однако это не соответствует действительности, ведь уголовная ответственность за такие преступления наступает с 14-летнего возраста", - добавил представитель СБУ.

Он призвал молодых людей быть осмотрительными и осознавать, что их просто используют как расходный материал, а последствия таких действий могут быть катастрофическими для их жизни.

Напомним, что СБУ и Нацполиция продолжают информкампанию "Спали "ФСБшника" для противодействия вербовке молодежи спецслужбами РФ и предотвращению поджогов, терактов и диверсий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Сливала" ФСБ информацию об эшелонах ВСУ: СБУ задержала чиновницу "Укрзализныци" в Полтаве. ФОТОрепортаж

Автор: 

поджог (1116) СБУ (20325) вербовка (272)
+4
вербують вони всіх , просто неповнолітні і залежні ведуться скоріше.
краще б сказав скільки наші спецслужби завербували паліїв в кацапії.
вони ж там всі алкоголіки і наркомани , чи ні ?

17.01.2025 12:13 Ответить
+1
З таким рівнем життя....

17.01.2025 12:21 Ответить
+1
В Україні продовжують діяти правові норми мирного часу.
Так, за шкоду, заподіяну неповнолітніми особами (від 14 до 18 років), відповідають вони самі на загальних підставах (ч.1 ст.1179 ЦКУ).
Якщо у неповнолітньої особи відсутнє майно, або його не вистачає для відшкодування шкоди, тоді шкоду або різницю відшкодовують їх батьки/піклувальники в порядку цивільного судочинства.
Щодо кримінальної відповідальності підпалювачів, то як правило їм вміняють злочин, передбачений ч.2 ст.194 ККУ "Умисне знищення або пошкодження майна", яка передбачає санкцію від трьох до десяти років позбавлення волі. Тож, щодо неповнолітніх диверсантів наші суди вельми толєрантні і дають мінімальний строк і то з умовним покаранням чи випробувальним терміном.
Тому, всі випадки підпалів чи закладення вибухівки на замовлення рашистських кураторів мають кваліфікуватись не інакше як диверсія або терористичний акт, вчинені під час дії режиму воєнного стану. Для цього потрібно внести необхідні зміни до статей 113 та 258 ККУ.

17.01.2025 13:38 Ответить
Комментировать
А неповнолітні в нас шо з бошкою не дружать?

17.01.2025 12:04 Ответить
вербують вони всіх , просто неповнолітні і залежні ведуться скоріше.
краще б сказав скільки наші спецслужби завербували паліїв в кацапії.
вони ж там всі алкоголіки і наркомани , чи ні ?

17.01.2025 12:13 Ответить
З таким рівнем життя....

17.01.2025 12:21 Ответить
А ми чого сидимо, кацапи скоріше будуть за копійки палити все, що завгодно

17.01.2025 12:21 Ответить
є "кол-центри" які працюють по території рф.
вони навіть роботу пропонують

17.01.2025 12:54 Ответить
Надо наркоту залежним хоча б на час війні видавать безкоштовно.

17.01.2025 12:30 Ответить
І гроші безробітним

17.01.2025 12:54 Ответить
так.

17.01.2025 13:06 Ответить
та ні, краще ненадо.
самий найгірший наркотик коштує 120-грн за 0.5, причьому легалізований.
показать весь комментарий

В Україні продовжують діяти правові норми мирного часу.
Так, за шкоду, заподіяну неповнолітніми особами (від 14 до 18 років), відповідають вони самі на загальних підставах (ч.1 ст.1179 ЦКУ).
Якщо у неповнолітньої особи відсутнє майно, або його не вистачає для відшкодування шкоди, тоді шкоду або різницю відшкодовують їх батьки/піклувальники в порядку цивільного судочинства.
Щодо кримінальної відповідальності підпалювачів, то як правило їм вміняють злочин, передбачений ч.2 ст.194 ККУ "Умисне знищення або пошкодження майна", яка передбачає санкцію від трьох до десяти років позбавлення волі. Тож, щодо неповнолітніх диверсантів наші суди вельми толєрантні і дають мінімальний строк і то з умовним покаранням чи випробувальним терміном.
Тому, всі випадки підпалів чи закладення вибухівки на замовлення рашистських кураторів мають кваліфікуватись не інакше як диверсія або терористичний акт, вчинені під час дії режиму воєнного стану. Для цього потрібно внести необхідні зміни до статей 113 та 258 ККУ.

17.01.2025 13:38 Ответить
А давайте УСІХ неповнолітніх "розстріляємо" - стільки проблем зразу зникне?!?!

17.01.2025 15:27 Ответить
Ваща думка цікава. Як для Вас.
Але почекайте, може попустить?

17.01.2025 17:12 Ответить
Ого, вибачаюся, я не знав, що Ви під "кайфом" це писали

Так, за шкоду, заподіяну неповнолітніми особами (від 14 до 18 років), відповідають вони самі на загальних підставах (ч.1 ст.1179 ЦКУ).

Тому, всі випадки підпалів чи закладення вибухівки на замовлення рашистських кураторів мають кваліфікуватись не інакше як диверсія або терористичний акт, вчинені під час дії режиму воєнного стану.

Терористів знищують.

20.01.2025 08:50 Ответить
 
 