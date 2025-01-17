Россияне чаще вербуют несовершеннолетних и людей с зависимостями для поджогов, - пресс-секретарь СБУ Дехтяренко
Российские спецслужбы преимущественно ищут исполнителей поджогов на территории Украины через мессенджеры и интернет-сообщества, которые предлагают быстрый заработок.
Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко в эфире национального телемарафона, передает Цензор.НЕТ.
"Исполнителей ищут через мессенджеры и интернет-сообщества, ориентированные на быстрый заработок. Кстати, в абсолютном большинстве случаев россияне, как говорится, "кидают на деньги": или вообще не платят, или же платят меньше и требуют осуществить следующий поджог. Также наблюдается тенденция, когда для поджогов россияне вербуют несовершеннолетних и людей с зависимостями - наркотической, алкогольной или игровой", - сообщил Дехтяренко.
По его словам, несовершеннолетние и зависимые являются уязвимыми из-за своей склонности к психологическим манипуляциям. Молодежь часто не осознает в полной мере последствий своих действий, а люди с зависимостями соглашаются из-за острой потребности в средствах.
Кроме того, российские спецслужбы вводят подростков в заблуждение, уверяя, что им якобы не грозит уголовная ответственность. "Однако это не соответствует действительности, ведь уголовная ответственность за такие преступления наступает с 14-летнего возраста", - добавил представитель СБУ.
Он призвал молодых людей быть осмотрительными и осознавать, что их просто используют как расходный материал, а последствия таких действий могут быть катастрофическими для их жизни.
Напомним, что СБУ и Нацполиция продолжают информкампанию "Спали "ФСБшника" для противодействия вербовке молодежи спецслужбами РФ и предотвращению поджогов, терактов и диверсий.
краще б сказав скільки наші спецслужби завербували паліїв в кацапії.
вони ж там всі алкоголіки і наркомани , чи ні ?
вони навіть роботу пропонують
самий найгірший наркотик коштує 120-грн за 0.5, причьому легалізований.
Так, за шкоду, заподіяну неповнолітніми особами (від 14 до 18 років), відповідають вони самі на загальних підставах (ч.1 ст.1179 ЦКУ).
Якщо у неповнолітньої особи відсутнє майно, або його не вистачає для відшкодування шкоди, тоді шкоду або різницю відшкодовують їх батьки/піклувальники в порядку цивільного судочинства.
Щодо кримінальної відповідальності підпалювачів, то як правило їм вміняють злочин, передбачений ч.2 ст.194 ККУ "Умисне знищення або пошкодження майна", яка передбачає санкцію від трьох до десяти років позбавлення волі. Тож, щодо неповнолітніх диверсантів наші суди вельми толєрантні і дають мінімальний строк і то з умовним покаранням чи випробувальним терміном.
Тому, всі випадки підпалів чи закладення вибухівки на замовлення рашистських кураторів мають кваліфікуватись не інакше як диверсія або терористичний акт, вчинені під час дії режиму воєнного стану. Для цього потрібно внести необхідні зміни до статей 113 та 258 ККУ.
Але почекайте, може попустить?
Терористів знищують.