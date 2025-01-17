Россияне чаще вербуют несовершеннолетних и людей с зависимостями для поджогов, - пресс-секретарь СБУ Дехтяренко

Российские спецслужбы преимущественно ищут исполнителей поджогов на территории Украины через мессенджеры и интернет-сообщества, которые предлагают быстрый заработок.

Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко в эфире национального телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

"Исполнителей ищут через мессенджеры и интернет-сообщества, ориентированные на быстрый заработок. Кстати, в абсолютном большинстве случаев россияне, как говорится, "кидают на деньги": или вообще не платят, или же платят меньше и требуют осуществить следующий поджог. Также наблюдается тенденция, когда для поджогов россияне вербуют несовершеннолетних и людей с зависимостями - наркотической, алкогольной или игровой", - сообщил Дехтяренко.

По его словам, несовершеннолетние и зависимые являются уязвимыми из-за своей склонности к психологическим манипуляциям. Молодежь часто не осознает в полной мере последствий своих действий, а люди с зависимостями соглашаются из-за острой потребности в средствах.

Кроме того, российские спецслужбы вводят подростков в заблуждение, уверяя, что им якобы не грозит уголовная ответственность. "Однако это не соответствует действительности, ведь уголовная ответственность за такие преступления наступает с 14-летнего возраста", - добавил представитель СБУ.

Он призвал молодых людей быть осмотрительными и осознавать, что их просто используют как расходный материал, а последствия таких действий могут быть катастрофическими для их жизни.

Напомним, что СБУ и Нацполиция продолжают информкампанию "Спали "ФСБшника" для противодействия вербовке молодежи спецслужбами РФ и предотвращению поджогов, терактов и диверсий.

