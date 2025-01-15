РУС
Что будет, если работать на спецслужбы РФ: СБУ продолжает информкампанию для молодежи "Спали" ФСБшника". ВИДЕО

Служба безопасности Украины и Нацполиция продолжают информкампанию "Спали "ФСБшника" для противодействия вербовке молодежи спецслужбами РФ и предотвращению поджогов, терактов и диверсий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Такие преступления как поджоги имущества ВСУ, госучреждений или их минирование классифицируются Уголовным кодексом Украины как терроризм или диверсия. И за них предусмотрена строгая уголовная ответственность даже для несовершеннолетних", - отметили там.

Видео информирует граждан, и в частности молодежь, о неотвратимости наказания за подобные преступления. Ведь российские спецслужбы активно "охотятся" именно на несовершеннолетних в интернете, предлагая преступные "подработки".

Служба безопасности напомнила, что в 2024 году задержала более 450 человек, которые по заказу кураторов из РФ занимались поджогами в Украине.

Также читайте: В РФ вербуют подростков на войну против Украины, - Центр нацсопротивления

"На видео показана история двух несовершеннолетних - парня и девушки, которые согласились на предложение кураторов из российского ФСБ совершить преступление, но были задержаны украинской спецслужбой.

Используя ключевой месседж - "Не пали своих! "Спали" врага!", СБУ призывает молодежь сообщать о любых попытках вербовки в специальный чат-бот "Спали" ФСБшника" t.me/spaly_fsb_bot.

Для этого достаточно указать детали предложений от врага, а также номер телефона или никнейм лица, которое склоняло к преступлению. Переданная информация является конфиденциальной, она тщательно проверяется сотрудниками Службы безопасности. Полученные данные помогут СБУ еще эффективнее противодействовать разведывательно-подрывной деятельности российских спецслужб", - отметили в СБУ.

В чат-бот уже поступило более 1300 сообщений, касающихся попыток представителей спецслужб РФ привлечь украинцев к совершению разного рода преступлений.

Также читайте: НАБУ сообщило о подозрении экс-заместителю руководителя Харьковского облсовета Скоробагачу. ФОТОрепортаж

дерьмак ....татаров, гетманцев..оманську гниду спитайте що в Омані робив
15.01.2025 11:18 Ответить
передаю інформацію та деталі - розмінований Чонгар(втрачений Південь), травневі шашлики(через які жителі Бучі та Ірпеня були залишені на тортури та гвалтування ), не побудовані фортифікації, браковані міни, кулемети .. на 1 раз достатньо інформації?

тут всього й не за раз не згадаєш

дерьмак ....татаров, гетманцев..оманську гниду спитайте що в Омані робив
15.01.2025 11:21 Ответить
саме тому русня спокійно колонами заїхали по мосту і вузький перешийок )

я може і послухав би якби Південь банально не здали
15.01.2025 11:29 Ответить
дерьмак ....татаров, гетманцев..оманську гниду спитайте що в Омані робив
15.01.2025 11:18 Ответить
В Омані він фотографувався з восковою копією султана в місцевому музеї. Одна фотка 15USD. Ще ніколи міжнародні перемовини не коштували так бюджетно
15.01.2025 11:54 Ответить
..і + баканов же )
15.01.2025 11:59 Ответить
А далеко https://champion.com.ua/ukr/boxing/ukrajinskiy-bokser-lomachenko-investuvav-groshi-v-kompaniyu-dovirenoji-osobi-putina-1023234/ йти не треба...
15.01.2025 11:18 Ответить
передаю інформацію та деталі - розмінований Чонгар(втрачений Південь), травневі шашлики(через які жителі Бучі та Ірпеня були залишені на тортури та гвалтування ), не побудовані фортифікації, браковані міни, кулемети .. на 1 раз достатньо інформації?

тут всього й не за раз не згадаєш

дерьмак ....татаров, гетманцев..оманську гниду спитайте що в Омані робив
15.01.2025 11:21 Ответить
Чонгар не розміновували..це міф...послухай Наєва
15.01.2025 11:26 Ответить
саме тому русня спокійно колонами заїхали по мосту і вузький перешийок )

я може і послухав би якби Південь банально не здали
15.01.2025 11:29 Ответить
А ти відразу і повірив. Дубинський з деркачем теж розказували і про плівки. і про "жмурукуобнімаю".
15.01.2025 11:32 Ответить
ти Буратіну порівнюєш з Наєвим?
15.01.2025 11:34 Ответить
Узгоджено 20 нових точок розмінування та чотири нові точки розведення, заявив в ефірі телеканалу «Україна 24» керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. 20 жовтня 2020р.

https://www.facebook.com/watch/?v=4535387386502759
15.01.2025 11:32 Ответить
я більше вірю Наєву ніж єрмаку
15.01.2025 11:33 Ответить
а зірвана операція проти ПВК Вагнер ? ..також у наєва запитати?
15.01.2025 11:35 Ответить
послухай Наєва...проаналізуй...вникни про які точки розмінування мова...всім подобається слово "Чонгар" и ніхто не згадує про Перекоп...
Не з'їзжай з теми розмінування на іншу...стався з повагою до генерала, пише його прізвище, принаймні так як прізвище композитора, з великої літери...
15.01.2025 11:38 Ответить
не зельоній гниді мені вказувати що і як писати.
15.01.2025 11:47 Ответить
абсолютно згоден...кацапам ніхто не є дороговказ, ні вощі ні гниди, ні сині, не зелені тільки путю визнають
15.01.2025 11:52 Ответить
а що наєв каже про те як русня заїхала АЖ на правобережний Херсон - та розстріляла в парку нечисленних добровольців з автоматами ?

зельона гнида, скрийся в тумані
15.01.2025 11:37 Ответить
добре що твоя кацапська ментальність так швидко вилізла
15.01.2025 11:39 Ответить
https://ukrainainc.org/2023/08/09/%D1%87%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%94-%D1%82%D0%B0%D1%94%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%96/
15.01.2025 11:33 Ответить
гарний ролик, але чмарота навряд його побачить, вона по іншим ресурсам вештається
15.01.2025 11:27 Ответить
Я дивився цей ролик на каналі Берези, але я знаю, що якраз саперні підрозділи Наєва займалися розмінуванням.
15.01.2025 11:36 Ответить
чмарота не читає Березу...я послухав Наєва, він досить доступно розклав по полицях всі питання, в тому числі питання який провокатор Остап ставить...На разі Наєва намагаються звинуватити в провалі Півдня...я тебе притомним вважаю, тож впевнений якби ти послухав що каже Наєв ти б замислився над його словами
15.01.2025 11:42 Ответить
оу, соррі не врубився про який ти ролик...
15.01.2025 11:44 Ответить
Цю інформацію надав генерал-полковник Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО.

ДОВІДКА. У першій половині червня 2021 року на одному з полігонів бойової підготовки, що неподалік адміністративного кордону з тимчасово окупованою територією Криму, інженерно-саперні підрозділи зі складу об'єднаних сил ЗСУ провели тренування з облаштування мінно-вибухових загороджень. Про це повідомляє служба зв'язків з громадськістю Командування Об'єднаних сил ЗС України.

- Під час навчань військові інженери відпрацювали дії підрозділів зі встановлення протитанкового мінного поля та здійснення маскування рубежів розгортання рухомого загону загородження, - повідомив командувач об'єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За його словами, воїни-сапери, застосовуючи мінні загороджувачі, відпрацювали питання встановлення на суходолі протитанкових мін як в ґрунт, так і на його поверхні.

- Поєднання заздалегідь підготовлених оборонних укріплень з системою інженерних загороджень та багато ешелонованим вогневим ураженням на ймовірних напрямках дій противника, не лише значно ускладнюють його просування у глибину оборони, а й завдають йому значних втрат, - наголосив командувач Наєв.

ЗАПИТАННЯ до генерала Наєва: як «заздалегідь підготовлені Вами мінні загородження значно ускладнили просування ворога у глибину оборони і завдали йому значних втрат», якщо російські окупанти майже без втрат за декілька днів парадним маршем захопили південь України - територію, більшу за Швейцарію і оточили Маріуполь?

27 квітня 2022 року президент Зеленський присвоїв генералу Наєву звання Герой України «…за вагомий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України…». Без коментарів.



За моєю конфіденційною інформацією, під видом навчань сапери розмінували території в районі пропускних пунктів "Чонгар" і "Каланчак". Розмінування проводили інженерно-саперні підрозділи оперативного тактичного Угруповання "Південь" ЗСУ та Державної служби з надзвичайних ситуацій з розмінування територій.



Зауважу, сапери ДСНС займаються виключно розмінуванням мін, бомб та інших небезпечних вибухових пристроїв. Встановлення "протитанкових мінних полів", підрив мостів - не їх профіль.



Аналіз офіційної інформації Наєва і конфіденційних даних, отриманих мною, дають підстави зробити висновок: в червні 2021 року під видом "облаштування мінно-вибухових загороджень" були розміновані території "Чонгару" і "Каланчаку".



Під час зазначених тренувань саперів, про які розповів генерал Наєв, командувачем Оперативного командування "Південь" був генерал Палагнюк.



Запитання до Палагнюка: пане генерале, Ви, перебуваючи на посаді командувача Оперативного командування "Південь", знали, що насправді відбувається у військово-сухопутній зоні (Херсонська область) відповідальності ОК «Південь» і зокрема, що це були за «тренування саперів» і звідки вони?



Чи може заявите як генерал Ковальчук, що не мали у підпорядкуванні угруповання військ «Південь», а відповідно, й не керували їх діяльністю, не визначали їм бойових завдань, не відповідали за результат їх виконання і що це за «тренування саперів, які відбувалися» неподалік адміністративного кордону з тимчасово окупованим Кримом «не знали», «не бачили» і «не чули»?

Висновки зробіть самі, за що три генерали Сирський, Наєв і Ковальчук отримали високі державні нагороди від президента Зеленського через дуже короткий строк після злочинної здачі ним півдня України.
15.01.2025 11:52 Ответить
накидую деталей ..СБУ ви в процесі розслідування на себе не вийдіть ..невдобно буде

23 лютого 2022 року тоді ще начальник Херсонського СБУ Сергій Криворучко та ексначальник антитерористичного центру СБУ Ігор Садохін на нараді в Херсонській облдержадміністрації запевняли, що російського вторгнення не буде. Але своїх родичів вони вивезли. Всі силовики Херсона залишили місто до 24 години. На ранок 24 лютого 2022 року відділення поліції Нової Каховки були зачинені. Порожньою виявилася й будівля СБУ та її гаражі, https://www.ar25.org/article/hto-rozminuvav-chongar-poimenno-i-komu-doviryaty-v-zsu-rozsliduvannya-grygoriya-omelchenka пише Олена Каганець на сайті "Народний Оглядач".

Через розмінування мінних танкових загороджень територій навколо пропускних пунктів "Чонгар", "Каланчак" і "Чаплинка" і не підрив мостів, рашисти швидким маршем (впродовж декількох днів) оточили Маріуполь, захопили Херсонську область, значні території Миколаївської та Запорізької областей разом з ЗАЕС, підривом якої шантажує Путін, і Каховську ГЕС, яку вже підірвали.
15.01.2025 11:38 Ответить
ах да ..баканова згадав - голова СБУ на той час .. один з найближчих друзів президента

Бутусов Висновок: Екс-голова СБУ Іван Баканов: - виконував завдання ФСБ РФ; - призначав агентів ФСБ на вищі керівні посади для дезорганізації роботи СБУ

БУТУСОВ: Зеленський призначав ЗРАДНИКІВ за подачі Баканова на вимогу ФСБ?

https://espreso.tv/poglyad-chomu-ivan-bakanov-mae-siditi-u-tyurmi-za-derzhavnu-zradu-ta-spivpratsyu-z-fsb-rf
15.01.2025 11:56 Ответить
Як що буде-станеш головою ОПи або дупутатом від слуг.
15.01.2025 11:41 Ответить
Невже козиря можна спалити?
Але як?
Він сам спалює тих,хто його захотів спалити,пр.Червінський,Дудін.
15.01.2025 11:45 Ответить
А де зараз Баканов, який ні разу не завербований русньою?
15.01.2025 11:53 Ответить
таке враження що в завербованої молоді немає батьків
а виховав їх особисто моргерштерн у ******** і наркоманії
15.01.2025 11:55 Ответить
а якже Бойко, Шуфрич, Баканов, Єрмак та інші?
15.01.2025 12:19 Ответить
Про Чонгар та все інше ..а також деталі хто здає Україну

https://ukrainainc.org/2023/08/09/чонгар-відкриває-таємниці/
15.01.2025 13:10 Ответить
Чотиристоронню "Нормандську зустріч 9 грудня 2019 року перервали після двох годин для перемовин між президентами України та Росії. Вони тривали загалом близько години, із них 10-15 хвилин глави держав розмовляли віч-на-віч.

Одразу після цього всі учасники саміту знову зібралися і продовжили перемовини, під час яких Зеленський погодився з пропозиціями Меркель-Путіна щодо повного розмінування Кримських перешийків (мостів і загороджувальних мінних полів навколо пропускних пунктів "Чонгар", "Каланчак" і "Чаплинка") з "метою забезпечення безпеки громадян обох сторін".
15.01.2025 13:11 Ответить
Сповіщайте про агентів фсб у месендежері, підконтрольному фсб. Круто.
15.01.2025 13:14 Ответить
Проте окремі факти встановлені і є неспростовними. На Різдво Зеленський з сім'єю і Єрмаком таємно прибули в Оман. 8 січня президент і його помічник Єрмак мали таємну зустріч з секретарем РБ росії Патрушевим в посольстві РФ.

Вранці цього ж дня війська ППО Ірану двома ракетами з російського ЗРК "Тор" навмисно збили пасажирський літак МАУ. Загинули усі, хто перебував на борту, - 176 осіб (9 членів українського екіпажу і 167 пасажирів, серед них двоє громадян України).

Знаючи характер і психотип Патрушева, можу стверджувати, що швидше за все, збитим літаком він шантажував і лякав Зеленського, який в Омані був із сім'єю. Заради безпечного повернення їх додому Патрушев "люб'язно" запропонував свій літак, на якому прилетів до Оману.

По завершенню перемовин Зеленський, його сім'я і Єрмак повернулися в Київ пізно вночі 9 січня на чартерному літаку Патрушева (на фото-схемі).

15.01.2025 13:14 Ответить
Повертаємося до хронології розмінування і облаштування сервісних зон КПВВ "Чаплинка" і "Чонгар".

7 квітня 2020 року у рамках міжвідомчої наради під головуванням віцепрем'єр-міністра Олексія Резнікова (міністр оборони з 4 листопада 2021 року) було обговорено поточний стан облаштування сервісних зон КПВВ "Чаплинка" і "Чонгар" на адміністративній межі з тимчасово окупованим російською федерацією Кримом", - йдеться у повідомленні https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3019450-na-congari-pobuduut-hab-*********-memorandum.html Укрінформу.

15.01.2025 13:34 Ответить
24 лютого 2022 року через розміновані КПВВ "Чонгар", "Каланчак" і розміновані/непідірвані мости, які з'єднують Крим з материковою територією України безперешкодно, як на параді, увійшли російські війська, які спокійно окупували південь країни, Херсон, Мелітополь, Енергодар, захопили Запорізьку АЕС, Каховську ГЕС та заблокували Маріуполь, увійшли в передмістя Миколаєва.

В момент наступу російської бронетехніки через Чонгар заступник командира взводу Іван Сестриватовський "зробив все, що було можливо", щоб підірвати те, що уже було розміновано - чонгарські мости на Кримському перешийку. Але він цього не знав, а, можливо, боїться говорити правду…

Тепер, думаю, всім зрозуміло, чому мости, що з'єднували Крим з материковою територією України і загороджувальні протитанкові мінні поля навколо пропускних пунктів "Чонгар", "Каланчак" і "Чаплинка" на адміністративній межі з анексованим Кримом були розміновані.

Такі послідовні дії, на мою думку, засвідчують, що Зеленський і Єрмак готували мирне повернення України в "політичне лігво" Росії. Та щось пішло не так.

Вчиненні діяння (дії, бездіяльність) президента Зеленського мають явні ознаки державної зради (ст. 111 ККУ) і злочину, передбаченого ч. 4 ст. 425 ККУ (недбале ставлення Верховного головнокомандувача ЗСУ до військової служби, вчинені в умовах воєнного стану).

Бойовий генерал Кривонос заявив по військовому коротко і чітко: "І це не недбалість, а зрада. Ми замінували все. Питання: хто наказав розмінувати мости із Криму?"
15.01.2025 13:36 Ответить
А ось ці діяння "найвеличнішого" можна вставити в засклену рамочку. Дякуючи цим діянням "найвеличнішого" в кацапів з'явилася можливість розстрілювати захисників з моря.

https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський

Офіційне інтернет-представництво.

Під час робочої поїздки до Маріуполя Президент України Володимир Зеленський ознайомився, як відбувається підводне розмінування в акваторії Азовського моря.

https://www.president.gov.ua/storage/j-image-storage/13/42/01/993007a3af171f0cd7013c64652bef20_1560617896_extra_large.jpeg

https://www.president.gov.ua/storage/j-image-storage/13/42/01/993007a3af171f0cd7013c64652bef20_1560617896_extra_large.jpeg https://www.president.gov.ua/storage/j-image-storage/13/42/01/993007a3af171f0cd7013c64652bef20_1560617896_extra_large.jpeg
15.01.2025 15:25 Ответить
А ось це з офіціального сайту МВС.

https://mvs.gov.ua/photo

В Маріуполі відкрився Центр розмінування ДСНС



15.06.2019 13:16

Сьогодні, 15 червня, Президент України Володимир Зеленський та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков відкрили Центр ДСНС для комплексних завдань на морі та суходолі з піротехнічних робіт й підводного розмінування.


"Я хочу привітати всю Україну з відкриттям Центру розмінування. Ми всі бажаємо, щоб ця війна закінчилася. А на вас лежить величезна відповідальність - розмінувати тисячі гектарів звільненої території України. Ми дякуємо вам за те, що ви захищаєте нашу державу", - заявив Володимир Зеленський.
15.01.2025 15:29 Ответить
а потім оманська гнида здала азовців ((
15.01.2025 15:40 Ответить
Так це ж і була одна із умов )(уйла до віслюка в Омані, а потім і на білорусько-українського кордоні, як тоді вони називали "полк "Азов". Зєрмачня старанно зібрала азовців в Маріуполі і зазлопнули пастку.
15.01.2025 15:48 Ответить
тільки РОЗСТРІЛИ ворогів!!!
15.01.2025 13:48 Ответить
 
 