Что будет, если работать на спецслужбы РФ: СБУ продолжает информкампанию для молодежи "Спали" ФСБшника". ВИДЕО
Служба безопасности Украины и Нацполиция продолжают информкампанию "Спали "ФСБшника" для противодействия вербовке молодежи спецслужбами РФ и предотвращению поджогов, терактов и диверсий.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Такие преступления как поджоги имущества ВСУ, госучреждений или их минирование классифицируются Уголовным кодексом Украины как терроризм или диверсия. И за них предусмотрена строгая уголовная ответственность даже для несовершеннолетних", - отметили там.
Видео информирует граждан, и в частности молодежь, о неотвратимости наказания за подобные преступления. Ведь российские спецслужбы активно "охотятся" именно на несовершеннолетних в интернете, предлагая преступные "подработки".
Служба безопасности напомнила, что в 2024 году задержала более 450 человек, которые по заказу кураторов из РФ занимались поджогами в Украине.
"На видео показана история двух несовершеннолетних - парня и девушки, которые согласились на предложение кураторов из российского ФСБ совершить преступление, но были задержаны украинской спецслужбой.
Используя ключевой месседж - "Не пали своих! "Спали" врага!", СБУ призывает молодежь сообщать о любых попытках вербовки в специальный чат-бот "Спали" ФСБшника" t.me/spaly_fsb_bot.
Для этого достаточно указать детали предложений от врага, а также номер телефона или никнейм лица, которое склоняло к преступлению. Переданная информация является конфиденциальной, она тщательно проверяется сотрудниками Службы безопасности. Полученные данные помогут СБУ еще эффективнее противодействовать разведывательно-подрывной деятельности российских спецслужб", - отметили в СБУ.
В чат-бот уже поступило более 1300 сообщений, касающихся попыток представителей спецслужб РФ привлечь украинцев к совершению разного рода преступлений.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
тут всього й не за раз не згадаєш
дерьмак ....татаров, гетманцев..оманську гниду спитайте що в Омані робив
я може і послухав би якби Південь банально не здали
https://www.facebook.com/watch/?v=4535387386502759
Не з'їзжай з теми розмінування на іншу...стався з повагою до генерала, пише його прізвище, принаймні так як прізвище композитора, з великої літери...
зельона гнида, скрийся в тумані
ДОВІДКА. У першій половині червня 2021 року на одному з полігонів бойової підготовки, що неподалік адміністративного кордону з тимчасово окупованою територією Криму, інженерно-саперні підрозділи зі складу об'єднаних сил ЗСУ провели тренування з облаштування мінно-вибухових загороджень. Про це повідомляє служба зв'язків з громадськістю Командування Об'єднаних сил ЗС України.
- Під час навчань військові інженери відпрацювали дії підрозділів зі встановлення протитанкового мінного поля та здійснення маскування рубежів розгортання рухомого загону загородження, - повідомив командувач об'єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.
За його словами, воїни-сапери, застосовуючи мінні загороджувачі, відпрацювали питання встановлення на суходолі протитанкових мін як в ґрунт, так і на його поверхні.
- Поєднання заздалегідь підготовлених оборонних укріплень з системою інженерних загороджень та багато ешелонованим вогневим ураженням на ймовірних напрямках дій противника, не лише значно ускладнюють його просування у глибину оборони, а й завдають йому значних втрат, - наголосив командувач Наєв.
ЗАПИТАННЯ до генерала Наєва: як «заздалегідь підготовлені Вами мінні загородження значно ускладнили просування ворога у глибину оборони і завдали йому значних втрат», якщо російські окупанти майже без втрат за декілька днів парадним маршем захопили південь України - територію, більшу за Швейцарію і оточили Маріуполь?
27 квітня 2022 року президент Зеленський присвоїв генералу Наєву звання Герой України «…за вагомий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України…». Без коментарів.
За моєю конфіденційною інформацією, під видом навчань сапери розмінували території в районі пропускних пунктів "Чонгар" і "Каланчак". Розмінування проводили інженерно-саперні підрозділи оперативного тактичного Угруповання "Південь" ЗСУ та Державної служби з надзвичайних ситуацій з розмінування територій.
Зауважу, сапери ДСНС займаються виключно розмінуванням мін, бомб та інших небезпечних вибухових пристроїв. Встановлення "протитанкових мінних полів", підрив мостів - не їх профіль.
Аналіз офіційної інформації Наєва і конфіденційних даних, отриманих мною, дають підстави зробити висновок: в червні 2021 року під видом "облаштування мінно-вибухових загороджень" були розміновані території "Чонгару" і "Каланчаку".
Під час зазначених тренувань саперів, про які розповів генерал Наєв, командувачем Оперативного командування "Південь" був генерал Палагнюк.
Запитання до Палагнюка: пане генерале, Ви, перебуваючи на посаді командувача Оперативного командування "Південь", знали, що насправді відбувається у військово-сухопутній зоні (Херсонська область) відповідальності ОК «Південь» і зокрема, що це були за «тренування саперів» і звідки вони?
Чи може заявите як генерал Ковальчук, що не мали у підпорядкуванні угруповання військ «Південь», а відповідно, й не керували їх діяльністю, не визначали їм бойових завдань, не відповідали за результат їх виконання і що це за «тренування саперів, які відбувалися» неподалік адміністративного кордону з тимчасово окупованим Кримом «не знали», «не бачили» і «не чули»?
Висновки зробіть самі, за що три генерали Сирський, Наєв і Ковальчук отримали високі державні нагороди від президента Зеленського через дуже короткий строк після злочинної здачі ним півдня України.
23 лютого 2022 року тоді ще начальник Херсонського СБУ Сергій Криворучко та ексначальник антитерористичного центру СБУ Ігор Садохін на нараді в Херсонській облдержадміністрації запевняли, що російського вторгнення не буде. Але своїх родичів вони вивезли. Всі силовики Херсона залишили місто до 24 години. На ранок 24 лютого 2022 року відділення поліції Нової Каховки були зачинені. Порожньою виявилася й будівля СБУ та її гаражі, https://www.ar25.org/article/hto-rozminuvav-chongar-poimenno-i-komu-doviryaty-v-zsu-rozsliduvannya-grygoriya-omelchenka пише Олена Каганець на сайті "Народний Оглядач".
Через розмінування мінних танкових загороджень територій навколо пропускних пунктів "Чонгар", "Каланчак" і "Чаплинка" і не підрив мостів, рашисти швидким маршем (впродовж декількох днів) оточили Маріуполь, захопили Херсонську область, значні території Миколаївської та Запорізької областей разом з ЗАЕС, підривом якої шантажує Путін, і Каховську ГЕС, яку вже підірвали.
Бутусов Висновок: Екс-голова СБУ Іван Баканов: - виконував завдання ФСБ РФ; - призначав агентів ФСБ на вищі керівні посади для дезорганізації роботи СБУ
БУТУСОВ: Зеленський призначав ЗРАДНИКІВ за подачі Баканова на вимогу ФСБ?
https://espreso.tv/poglyad-chomu-ivan-bakanov-mae-siditi-u-tyurmi-za-derzhavnu-zradu-ta-spivpratsyu-z-fsb-rf
Але як?
Він сам спалює тих,хто його захотів спалити,пр.Червінський,Дудін.
а виховав їх особисто моргерштерн у ******** і наркоманії
https://ukrainainc.org/2023/08/09/чонгар-відкриває-таємниці/
Одразу після цього всі учасники саміту знову зібралися і продовжили перемовини, під час яких Зеленський погодився з пропозиціями Меркель-Путіна щодо повного розмінування Кримських перешийків (мостів і загороджувальних мінних полів навколо пропускних пунктів "Чонгар", "Каланчак" і "Чаплинка") з "метою забезпечення безпеки громадян обох сторін".
Вранці цього ж дня війська ППО Ірану двома ракетами з російського ЗРК "Тор" навмисно збили пасажирський літак МАУ. Загинули усі, хто перебував на борту, - 176 осіб (9 членів українського екіпажу і 167 пасажирів, серед них двоє громадян України).
Знаючи характер і психотип Патрушева, можу стверджувати, що швидше за все, збитим літаком він шантажував і лякав Зеленського, який в Омані був із сім'єю. Заради безпечного повернення їх додому Патрушев "люб'язно" запропонував свій літак, на якому прилетів до Оману.
По завершенню перемовин Зеленський, його сім'я і Єрмак повернулися в Київ пізно вночі 9 січня на чартерному літаку Патрушева (на фото-схемі).
7 квітня 2020 року у рамках міжвідомчої наради під головуванням віцепрем'єр-міністра Олексія Резнікова (міністр оборони з 4 листопада 2021 року) було обговорено поточний стан облаштування сервісних зон КПВВ "Чаплинка" і "Чонгар" на адміністративній межі з тимчасово окупованим російською федерацією Кримом", - йдеться у повідомленні https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3019450-na-congari-pobuduut-hab-*********-memorandum.html Укрінформу.
В момент наступу російської бронетехніки через Чонгар заступник командира взводу Іван Сестриватовський "зробив все, що було можливо", щоб підірвати те, що уже було розміновано - чонгарські мости на Кримському перешийку. Але він цього не знав, а, можливо, боїться говорити правду…
Тепер, думаю, всім зрозуміло, чому мости, що з'єднували Крим з материковою територією України і загороджувальні протитанкові мінні поля навколо пропускних пунктів "Чонгар", "Каланчак" і "Чаплинка" на адміністративній межі з анексованим Кримом були розміновані.
Такі послідовні дії, на мою думку, засвідчують, що Зеленський і Єрмак готували мирне повернення України в "політичне лігво" Росії. Та щось пішло не так.
Вчиненні діяння (дії, бездіяльність) президента Зеленського мають явні ознаки державної зради (ст. 111 ККУ) і злочину, передбаченого ч. 4 ст. 425 ККУ (недбале ставлення Верховного головнокомандувача ЗСУ до військової служби, вчинені в умовах воєнного стану).
Бойовий генерал Кривонос заявив по військовому коротко і чітко: "І це не недбалість, а зрада. Ми замінували все. Питання: хто наказав розмінувати мости із Криму?"
https://www.president.gov.ua/
Президент України Володимир Зеленський
Офіційне інтернет-представництво.
Під час робочої поїздки до Маріуполя Президент України Володимир Зеленський ознайомився, як відбувається підводне розмінування в акваторії Азовського моря.
https://www.president.gov.ua/storage/j-image-storage/13/42/01/993007a3af171f0cd7013c64652bef20_1560617896_extra_large.jpeg
https://www.president.gov.ua/storage/j-image-storage/13/42/01/993007a3af171f0cd7013c64652bef20_1560617896_extra_large.jpeg https://www.president.gov.ua/storage/j-image-storage/13/42/01/993007a3af171f0cd7013c64652bef20_1560617896_extra_large.jpeg
https://mvs.gov.ua/photo
В Маріуполі відкрився Центр розмінування ДСНС
15.06.2019 13:16
Сьогодні, 15 червня, Президент України Володимир Зеленський та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков відкрили Центр ДСНС для комплексних завдань на морі та суходолі з піротехнічних робіт й підводного розмінування.
"Я хочу привітати всю Україну з відкриттям Центру розмінування. Ми всі бажаємо, щоб ця війна закінчилася. А на вас лежить величезна відповідальність - розмінувати тисячі гектарів звільненої території України. Ми дякуємо вам за те, що ви захищаєте нашу державу", - заявив Володимир Зеленський.