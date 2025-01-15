Что будет, если работать на спецслужбы РФ: СБУ продолжает информкампанию для молодежи "Спали" ФСБшника". ВИДЕО

Служба безопасности Украины и Нацполиция продолжают информкампанию "Спали "ФСБшника" для противодействия вербовке молодежи спецслужбами РФ и предотвращению поджогов, терактов и диверсий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Такие преступления как поджоги имущества ВСУ, госучреждений или их минирование классифицируются Уголовным кодексом Украины как терроризм или диверсия. И за них предусмотрена строгая уголовная ответственность даже для несовершеннолетних", - отметили там.

Видео информирует граждан, и в частности молодежь, о неотвратимости наказания за подобные преступления. Ведь российские спецслужбы активно "охотятся" именно на несовершеннолетних в интернете, предлагая преступные "подработки".

Служба безопасности напомнила, что в 2024 году задержала более 450 человек, которые по заказу кураторов из РФ занимались поджогами в Украине.

"На видео показана история двух несовершеннолетних - парня и девушки, которые согласились на предложение кураторов из российского ФСБ совершить преступление, но были задержаны украинской спецслужбой.

Используя ключевой месседж - "Не пали своих! "Спали" врага!", СБУ призывает молодежь сообщать о любых попытках вербовки в специальный чат-бот "Спали" ФСБшника" t.me/spaly_fsb_bot.

Для этого достаточно указать детали предложений от врага, а также номер телефона или никнейм лица, которое склоняло к преступлению. Переданная информация является конфиденциальной, она тщательно проверяется сотрудниками Службы безопасности. Полученные данные помогут СБУ еще эффективнее противодействовать разведывательно-подрывной деятельности российских спецслужб", - отметили в СБУ.

В чат-бот уже поступило более 1300 сообщений, касающихся попыток представителей спецслужб РФ привлечь украинцев к совершению разного рода преступлений.

