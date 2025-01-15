Що буде, якщо працювати на спецслужби РФ: СБУ продовжує інформкампанію для молоді "Спали" ФСБшника". ВIДЕО

Служба безпеки України та Нацполіція продовжують інформкампанію "Спали" ФСБшника" для протидії вербуванню молоді спецслужбами РФ та запобіганню підпалам, терактам і диверсіям.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Такі злочини як підпали майна ЗСУ, держустанов чи їхнє мінування класифікуються Кримінальним кодексом України як тероризм або диверсія. І за них передбачена сувора кримінальна відповідальність навіть для неповнолітніх", - наголосили там.

Відео інформує громадян, і зокрема молодь, про невідворотність покарання за подібні злочини. Адже російські спецслужби активно "полюють" саме на неповнолітніх в інтернеті, пропонуючи злочинні "підробітки".

Служба безпеки нагадала, що у 2024 році затримала понад 450 осіб, які на замовлення кураторів з РФ займалися підпалами в Україні.

Також читайте: У РФ вербують підлітків на війну проти України, - Центр нацспротиву

"На відео показана історія двох неповнолітніх – хлопця й дівчини, які погодилися на пропозицію кураторів із російського ФСБ вчинити злочин, але були затримані українською спецслужбою.

Використовуючи ключовий меседж – "Не пали своїх! "Спали" ворога!", СБУ закликає молодь повідомляти про будь-які спроби вербувань у спеціальний чат-бот "Спали" ФСБшника" t.me/spaly_fsb_bot.

Для цього достатньо вказати деталі пропозицій від ворога, а також номер телефону чи нікнейм особи, яка схиляла до злочину. Передана інформація є конфіденційною, вона ретельно перевіряється співробітниками Служби безпеки. Отримані дані допоможуть СБУ ще ефективніше протидіяти розвідувально-підривній діяльності російських спецслужб", - зазначили в СБУ.

До чат-боту вже надійшло понад 1300 повідомлень, що стосувалися спроб представників спецслужб РФ залучити українців до вчинення різного роду злочинів.

Також читайте: НАБУ повідомило про підозру ексзаступнику керівника Харківської облради Скоробагачу. ФОТОрепортаж