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Новини
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У РФ вербують підлітків на війну проти України, - Центр нацспротиву

У РФ на війну вербують підлтків

Кремль активно шукає живу силу, щоб поповнити безпрецедентні втрати в Україні. Росіяни вдаються до вербування підлітків.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.

"Наразі на Росії спостерігається активне вербування учасників патріотичних рухів, зокрема мережі центрів мілітарного виховання "Воїн" та "Юнармії". Підлітків 17 років активно вербують до військкоматів на укладання контракту з досягненням повноліття.

Граючи на юнацькому максималізмі, та за допомогою пропаганди росіяни сподіваються набрати десятки тисяч підлітків", - розповіли в ЦНС.

Також читайте: РФ пропонує українським дітям тисячі доларів за підпал автомобілів ЗСУ, - Лубінець

Автор: 

підлітки (422) вербування (250) Центр національного спротиву (827)


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Топ коментарі
+7
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02.07.2024 14:26 Відповісти
+4
Для чогось же вони той путлєрюгенд створювали.
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02.07.2024 14:26 Відповісти
+2
Росіянські діти
народжені від алкашів, наркоманів і т.п.
вони д ******* ВСІ
Коли інші діти розвиваються всебічно
ці шукають лише випивку, наркоту, трах.
Чого б цих патологічних зберігати на планеті?
Хай дохнуть.М"ясо.
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02.07.2024 14:46 Відповісти
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02.07.2024 14:26 Відповісти
Та коли вже люди вивчать, що в Німеччині був нацизм, а фашизм був в Італії.
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02.07.2024 16:49 Відповісти
Німецький нацизм є різновидом фашизму. Німці самі називали себе фашистами
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02.07.2024 19:43 Відповісти
😁👏 йди хоч почитай як партія Гітлера називалась.
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02.07.2024 20:33 Відповісти
https://learngerman.dw.com/ru/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%B2-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%83/a-5567672 Урок: В английском плену | DW Учить немецкий
"Вначале (zuerst) англичане были скептичны (waren sehr skeptisch). Ведь мы были немецкими фашистами (waren deutsche Faschisten). Но через два - три дня (nach zwei, drei Tagen) они уже ставили нам чайники (stellten uns die Teekannen) у калитки (an die Gartentür), чтобы мы могли пить чай (Tee zu uns nehmen)."
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02.07.2024 20:54 Відповісти
Не розумію, що ти написав.
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02.07.2024 20:57 Відповісти
Відкрий за посиланням і прочитай. Гітлерівці самі називали себе фашистами.
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02.07.2024 21:00 Відповісти
З першого разу не доходить?
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02.07.2024 21:05 Відповісти
Для чогось же вони той путлєрюгенд створювали.
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02.07.2024 14:26 Відповісти
гітлера мавпують..цікаво, а японців мавпувати будуть? У частині кулеметників, прикутих до кулеметів))
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02.07.2024 14:30 Відповісти
У Гітлера теж так приковували - "штрафників" А якщо на те пішло - то таким "бавилися" ще в І Світову - у австро-угорській армії
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02.07.2024 15:04 Відповісти
Так не підставляй свої "развєсісті" !
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02.07.2024 15:07 Відповісти
А что с зечками не так
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02.07.2024 15:08 Відповісти
с 2014г
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02.07.2024 14:36 Відповісти
Нічого доброго - 18 -ти річні набагато шустріші за 50 -ти річних
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02.07.2024 14:40 Відповісти
Росіянські діти
народжені від алкашів, наркоманів і т.п.
вони д ******* ВСІ
Коли інші діти розвиваються всебічно
ці шукають лише випивку, наркоту, трах.
Чого б цих патологічних зберігати на планеті?
Хай дохнуть.М"ясо.
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02.07.2024 14:46 Відповісти
Гітлерюгенд - це останній подих гітлеризму
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02.07.2024 19:44 Відповісти
 
 