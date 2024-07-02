У РФ вербують підлітків на війну проти України, - Центр нацспротиву
Кремль активно шукає живу силу, щоб поповнити безпрецедентні втрати в Україні. Росіяни вдаються до вербування підлітків.
Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.
"Наразі на Росії спостерігається активне вербування учасників патріотичних рухів, зокрема мережі центрів мілітарного виховання "Воїн" та "Юнармії". Підлітків 17 років активно вербують до військкоматів на укладання контракту з досягненням повноліття.
Граючи на юнацькому максималізмі, та за допомогою пропаганди росіяни сподіваються набрати десятки тисяч підлітків", - розповіли в ЦНС.
Топ коментарі
+7 частный сектор
показати весь коментар02.07.2024 14:26 Відповісти Посилання
+4 MausMike
показати весь коментар02.07.2024 14:26 Відповісти Посилання
+2 Marta #591493
показати весь коментар02.07.2024 14:46 Відповісти Посилання
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"Вначале (zuerst) англичане были скептичны (waren sehr skeptisch). Ведь мы были немецкими фашистами (waren deutsche Faschisten). Но через два - три дня (nach zwei, drei Tagen) они уже ставили нам чайники (stellten uns die Teekannen) у калитки (an die Gartentür), чтобы мы могли пить чай (Tee zu uns nehmen)."
народжені від алкашів, наркоманів і т.п.
вони д ******* ВСІ
Коли інші діти розвиваються всебічно
ці шукають лише випивку, наркоту, трах.
Чого б цих патологічних зберігати на планеті?
Хай дохнуть.М"ясо.