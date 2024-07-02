У РФ вербують підлітків на війну проти України, - Центр нацспротиву

Кремль активно шукає живу силу, щоб поповнити безпрецедентні втрати в Україні. Росіяни вдаються до вербування підлітків.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.

"Наразі на Росії спостерігається активне вербування учасників патріотичних рухів, зокрема мережі центрів мілітарного виховання "Воїн" та "Юнармії". Підлітків 17 років активно вербують до військкоматів на укладання контракту з досягненням повноліття.

Граючи на юнацькому максималізмі, та за допомогою пропаганди росіяни сподіваються набрати десятки тисяч підлітків", - розповіли в ЦНС.

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