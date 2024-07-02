В РФ вербуют подростков на войну против Украины, - Центр нацсопротивления
Кремль активно ищет живую силу, чтобы пополнить беспрецедентные потери в Украине. Россияне прибегают к вербовке подростков.
Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас на России наблюдается активная вербовка участников патриотических движений, в частности сети центров милитарного воспитания "Воин" и "Юнармии". Подростков 17 лет активно вербуют в военкоматы на заключение контракта с достижением совершеннолетия.
Играя на юношеском максимализме, и с помощью пропаганды россияне надеются набрать десятки тысяч подростков", - рассказали в ЦНС.
Топ комментарии
+7 частный сектор
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+4 MausMike
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+2 Marta #591493
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"Вначале (zuerst) англичане были скептичны (waren sehr skeptisch). Ведь мы были немецкими фашистами (waren deutsche Faschisten). Но через два - три дня (nach zwei, drei Tagen) они уже ставили нам чайники (stellten uns die Teekannen) у калитки (an die Gartentür), чтобы мы могли пить чай (Tee zu uns nehmen)."
народжені від алкашів, наркоманів і т.п.
вони д ******* ВСІ
Коли інші діти розвиваються всебічно
ці шукають лише випивку, наркоту, трах.
Чого б цих патологічних зберігати на планеті?
Хай дохнуть.М"ясо.