В РФ вербуют подростков на войну против Украины, - Центр нацсопротивления

Кремль активно ищет живую силу, чтобы пополнить беспрецедентные потери в Украине. Россияне прибегают к вербовке подростков.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас на России наблюдается активная вербовка участников патриотических движений, в частности сети центров милитарного воспитания "Воин" и "Юнармии". Подростков 17 лет активно вербуют в военкоматы на заключение контракта с достижением совершеннолетия.

Играя на юношеском максимализме, и с помощью пропаганды россияне надеются набрать десятки тысяч подростков", - рассказали в ЦНС.

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