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В РФ вербуют подростков на войну против Украины, - Центр нацсопротивления

У РФ на війну вербують підлтків

Кремль активно ищет живую силу, чтобы пополнить беспрецедентные потери в Украине. Россияне прибегают к вербовке подростков.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас на России наблюдается активная вербовка участников патриотических движений, в частности сети центров милитарного воспитания "Воин" и "Юнармии". Подростков 17 лет активно вербуют в военкоматы на заключение контракта с достижением совершеннолетия.

Играя на юношеском максимализме, и с помощью пропаганды россияне надеются набрать десятки тысяч подростков", - рассказали в ЦНС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ предлагает украинским детям тысячи долларов за поджог автомобилей ВСУ, - Лубинец

Автор: 

подростки (460) вербовка (267) Центр национального сопротивления (576)


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Топ комментарии
+7
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02.07.2024 14:26
+4
Для чогось же вони той путлєрюгенд створювали.
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02.07.2024 14:26
+2
Росіянські діти
народжені від алкашів, наркоманів і т.п.
вони д ******* ВСІ
Коли інші діти розвиваються всебічно
ці шукають лише випивку, наркоту, трах.
Чого б цих патологічних зберігати на планеті?
Хай дохнуть.М"ясо.
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02.07.2024 14:46
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02.07.2024 14:26 Ответить
Та коли вже люди вивчать, що в Німеччині був нацизм, а фашизм був в Італії.
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02.07.2024 16:49 Ответить
Німецький нацизм є різновидом фашизму. Німці самі називали себе фашистами
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02.07.2024 19:43 Ответить
😁👏 йди хоч почитай як партія Гітлера називалась.
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02.07.2024 20:33 Ответить
https://learngerman.dw.com/ru/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%B2-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%83/a-5567672 Урок: В английском плену | DW Учить немецкий
"Вначале (zuerst) англичане были скептичны (waren sehr skeptisch). Ведь мы были немецкими фашистами (waren deutsche Faschisten). Но через два - три дня (nach zwei, drei Tagen) они уже ставили нам чайники (stellten uns die Teekannen) у калитки (an die Gartentür), чтобы мы могли пить чай (Tee zu uns nehmen)."
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02.07.2024 20:54 Ответить
Не розумію, що ти написав.
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02.07.2024 20:57 Ответить
Відкрий за посиланням і прочитай. Гітлерівці самі називали себе фашистами.
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02.07.2024 21:00 Ответить
З першого разу не доходить?
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02.07.2024 21:05 Ответить
Для чогось же вони той путлєрюгенд створювали.
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02.07.2024 14:26 Ответить
гітлера мавпують..цікаво, а японців мавпувати будуть? У частині кулеметників, прикутих до кулеметів))
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02.07.2024 14:30 Ответить
У Гітлера теж так приковували - "штрафників" А якщо на те пішло - то таким "бавилися" ще в І Світову - у австро-угорській армії
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02.07.2024 15:04 Ответить
Так не підставляй свої "развєсісті" !
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02.07.2024 15:07 Ответить
А что с зечками не так
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02.07.2024 15:08 Ответить
с 2014г
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02.07.2024 14:36 Ответить
Нічого доброго - 18 -ти річні набагато шустріші за 50 -ти річних
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02.07.2024 14:40 Ответить
Росіянські діти
народжені від алкашів, наркоманів і т.п.
вони д ******* ВСІ
Коли інші діти розвиваються всебічно
ці шукають лише випивку, наркоту, трах.
Чого б цих патологічних зберігати на планеті?
Хай дохнуть.М"ясо.
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02.07.2024 14:46 Ответить
Гітлерюгенд - це останній подих гітлеризму
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02.07.2024 19:44 Ответить
 
 