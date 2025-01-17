РУС
Разоблачена группа, которая на Львовщине переправляла за границу мужчин по системе "Шлях", - прокуратура. ФОТО

На Львовщине правоохранители разоблачили преступную группу, которая переправляла за границу военнообязанных как водителей гуманитарки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона.

По данным следствия, незаконную схему организовал 53-летний львовянин и привлек к "сотрудничеству" еще двух человек: 50-летнюю работницу благотворительного фонда и 34-летнюю госслужащую. Сообщники подыскивали желающих выехать из страны во время войны мужчин и вносили о них сведения в систему "Шлях". Таким образом по меньшей мере девяти уклонистам удалось выехать в страны ЕС в качестве водителей гуманитарных перевозок.

Организатор задержан в порядке ст. 615 УПК Украины. Сейчас ему и двум другим участникам преступной группы избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Сообщено о подозрении по факту организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

"Кроме этого, устанавливаются другие эпизоды противоправной деятельности указанных лиц и выясняется получали ли они за свои услуги материальную выгоду", - отмечают в прокуратуре.

Шлях -це люди Єрмака.
17.01.2025 17:05 Ответить
А, львівські. Так вони наче ******* Україну, але і себе не забувають.
17.01.2025 17:07 Ответить
Інші регіони не торкають тому ща голосували за зелень.
17.01.2025 17:32 Ответить
тої нечесті хватає, яка допомагає окупантам, одна нечесть наводить ракети, інша підпалює майно ЗСУ, а ще інша на руку ворога переправляє за кордон ухилянтів, інші розкрадають армію та виробляють браковану зброю і в них одна мета - заподіяти шкоду Україні!
17.01.2025 17:47 Ответить
І знову Львівщина - ну а ви шановні українці як думаєте за яке бабло ЗЕслуга козицький на Мальдіви їздив пузо гріти? Чутки на Львівщині "ходять" що він вже награбував стільки що може собі ці Мальдіви купити!
17.01.2025 18:06 Ответить
Скоро будет: разоблачена группа пограничников, препятствовавшая переходу границы лицами призывного возраста.😎
17.01.2025 20:30 Ответить
 
 