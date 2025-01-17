Разоблачена группа, которая на Львовщине переправляла за границу мужчин по системе "Шлях", - прокуратура. ФОТО

На Львовщине правоохранители разоблачили преступную группу, которая переправляла за границу военнообязанных как водителей гуманитарки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона.

По данным следствия, незаконную схему организовал 53-летний львовянин и привлек к "сотрудничеству" еще двух человек: 50-летнюю работницу благотворительного фонда и 34-летнюю госслужащую. Сообщники подыскивали желающих выехать из страны во время войны мужчин и вносили о них сведения в систему "Шлях". Таким образом по меньшей мере девяти уклонистам удалось выехать в страны ЕС в качестве водителей гуманитарных перевозок.





Смотрите также: Незаконное пересечение границы военнообязанными: Нацполиция проводит более 200 обысков. ФОТОрепортаж

Организатор задержан в порядке ст. 615 УПК Украины. Сейчас ему и двум другим участникам преступной группы избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Сообщено о подозрении по факту организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

"Кроме этого, устанавливаются другие эпизоды противоправной деятельности указанных лиц и выясняется получали ли они за свои услуги материальную выгоду", - отмечают в прокуратуре.