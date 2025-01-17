Доставали из пропасти: закарпатец потерял сознание при попытке нелегального пересечения границы, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТО
Закарпатца, который потерял сознание при попытке нелегального пересечения границы, нашли и спасли украинские и румынские пограничники вместе с медиками.
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.
Как сообщается, 27-летний житель Закарпатья пытался нелегально пересечь границу с Румынией, но во время перехода по высокогорью у него случился эпилептический приступ. В бессознательном состоянии он скатился в глубокую пропасть, где пробыл почти пять часов.
С ним был родственник, который покинул пострадавшего, но впоследствии позвонил жене закарпатца и сообщил об инциденте.
Пограничники организовали поисковую операцию, которая длилась несколько часов. Мужчину без сознания нашли в 200 метрах до границы. Спасатели с помощью спецсредств вытащили его из пропасти. На место прибыли сотрудники экстренной медицинской помощи, которые доставили пострадавшего в больницу.
По словам медиков, состояние мужчины тяжелое. У него диагностировали переохлаждение II степени.
знайде ухилянта навіть на дні найглибшої ущелини в Карпатах!
цей гівн..к має щонайменше сплати зарплату та інші витрати по спасінню його нікчемного
життяперебування на землі
.
Приклад цьому, мобілізація в окупованих частинах Запорізької і Херсонської областей, перші юнаки вже пішли. Русня пообіцяла, що не буде іх відправляти на ЛБЗ, тобто стріляти безпосередньо вони не будуть. Вони можливо будуть в тилу підвозить чи розвантажувати КАБ-и, грузити снаряди та техніку в ешелони, це звичайна робота строковиків. Не перебільшуйте значення Зеленського. Русню від Києва відганяв не Зеленський, а патріоти українські. Зеленський зараз на ростяжці, з одного боку здоровий глузд і вимоги західних партнерів, з другого рейтинг. Якщо суспільство почне бачити трохи далі свого носа, вірогідність того, що ми збережемо хоч частину України зросте.
у степу і жук м'ясо....
а ухилянт то взагалі стане Рембом
.
Тільки ефективність таких вояк буде близько нульова. Будуть просто мерти в окопах або їх просто вб'ють росіяни поки ті будуть піну з рота пускати
Ми з Закарпаття.
Нас затопило.