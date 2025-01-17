Доставали из пропасти: закарпатец потерял сознание при попытке нелегального пересечения границы, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТО

Закарпатца, который потерял сознание при попытке нелегального пересечения границы, нашли и спасли украинские и румынские пограничники вместе с медиками.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщается, 27-летний житель Закарпатья пытался нелегально пересечь границу с Румынией, но во время перехода по высокогорью у него случился эпилептический приступ. В бессознательном состоянии он скатился в глубокую пропасть, где пробыл почти пять часов.

С ним был родственник, который покинул пострадавшего, но впоследствии позвонил жене закарпатца и сообщил об инциденте.

Пограничники организовали поисковую операцию, которая длилась несколько часов. Мужчину без сознания нашли в 200 метрах до границы. Спасатели с помощью спецсредств вытащили его из пропасти. На место прибыли сотрудники экстренной медицинской помощи, которые доставили пострадавшего в больницу.

По словам медиков, состояние мужчины тяжелое. У него диагностировали переохлаждение II степени.

