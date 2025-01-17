РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10743 посетителя онлайн
Новости Фото
3 262 46

Доставали из пропасти: закарпатец потерял сознание при попытке нелегального пересечения границы, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТО

Закарпатца, который потерял сознание при попытке нелегального пересечения границы, нашли и спасли украинские и румынские пограничники вместе с медиками.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщается, 27-летний житель Закарпатья пытался нелегально пересечь границу с Румынией, но во время перехода по высокогорью у него случился эпилептический приступ. В бессознательном состоянии он скатился в глубокую пропасть, где пробыл почти пять часов.

С ним был родственник, который покинул пострадавшего, но впоследствии позвонил жене закарпатца и сообщил об инциденте.

Прикордонники України та Румунії врятували закарпатця, який впав у прірву

Прикордонники України та Румунії врятували закарпатця, який впав у прірву

Пограничники организовали поисковую операцию, которая длилась несколько часов. Мужчину без сознания нашли в 200 метрах до границы. Спасатели с помощью спецсредств вытащили его из пропасти. На место прибыли сотрудники экстренной медицинской помощи, которые доставили пострадавшего в больницу.

По словам медиков, состояние мужчины тяжелое. У него диагностировали переохлаждение II степени.

Прикордонники України та Румунії врятували закарпатця, який впав у прірвуПрикордонники України та Румунії врятували закарпатця, який впав у прірву

Смотрите также: Незаконное пересечение границы военнообязанными: Нацполиция проводит более 200 обысков. ФОТОрепортаж

Автор: 

Госпогранслужба (6764) уклонисты (1043) Закарпатская область (2653)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Зато мусора,яких 250 тисяч, і які на халяву зараз отримують 36 тисяч гривень в місяць ,плюс 10 доплата щомісячна ,а тилу - земразоти ще хочуть підвищити. А на фронт цих ********* вгодованих ні?
показать весь комментарий
17.01.2025 17:44 Ответить
+6
ТЦК він такий !
знайде ухилянта навіть на дні найглибшої ущелини в Карпатах!

цей гівн..к має щонайменше сплати зарплату та інші витрати по спасінню його нікчемного життя перебування на землі

.
показать весь комментарий
17.01.2025 17:55 Ответить
+5
Тварі коментарі тут пишуть. З епілепсію з нього вояка як з старої жінки повія.
показать весь комментарий
17.01.2025 17:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Епілепсія? Синяки? Щось знайоме.
показать весь комментарий
17.01.2025 17:34 Ответить
ТЦК він такий !
знайде ухилянта навіть на дні найглибшої ущелини в Карпатах!

цей гівн..к має щонайменше сплати зарплату та інші витрати по спасінню його нікчемного життя перебування на землі

.
показать весь комментарий
17.01.2025 17:55 Ответить
Всі хто ,,штурмує'' західні кордони , автоматично вважати придатними та відправляти штурмувати східні кордони в нашийниках з підривником , бо це ******во вже осточортіло ...
показать весь комментарий
17.01.2025 18:54 Ответить
А ви, Юра, що штурмуєте крім холодильника?
показать весь комментарий
17.01.2025 19:09 Ответить
Я своє відштурмував і не тікав
показать весь комментарий
17.01.2025 19:10 Ответить
Отримали корочку УБД за два місяці за 60 км від фронту?
показать весь комментарий
17.01.2025 19:16 Ответить
Мені вже 63 , і УБД ще зі строкової , але справа не в цьому, захищати ВІТЧИЗНУ справа кожного , більше того , треба знижувати призовний вік , а не вирощувати безвідповідальне суспільство , бо нагрібли старих дядьків та дивуються що щось вони не воїни , війна - справа молодих , а то добрались вже до авіаційних фахівців , зовсім здуріли...
показать весь комментарий
17.01.2025 19:24 Ответить
Сидячи в треніках на дивані дуже легко і приємно інших посилати на смерть...
показать весь комментарий
17.01.2025 19:31 Ответить
Не легко , зрозумійте, це якщо не обов'язок , то не необхідність , інакше ніяк . Я теж коли був в армії був злий на долю , чому , чому саме я , якщо всі , то всі , де справедливість ? Зрозумійте нам треба вистояти , бо вони всіх зжеруть , навіть лояльних українців як мінім розкидають по півночі раші , а сюди заселять московитів , ,, це ж вже було''...
показать весь комментарий
17.01.2025 19:43 Ответить
Згоден з Вами , давно потрібно , бо вони реально м'яко кажучи не відпрацьовують свої гроші , ба більше , пам'ятаю як з 24 лютого 2022 року вони практично пропали з Києва , і на відео багато з них ,, штурмувати" західні кордони , і злочинність пропала , бо вулиці патрулювали хлопці з ТРО , а не номінальні охоронці порядку . В дворі з пару десятків дорогих машин , остались дві , і то ВАЗи . Як тільки від Києва погнали русню , одразу двір наповнився дорогими машинами , і з'явились ,,правоохоронці''. Тож питання як їх змусити захищати їх вітчизну , а не умовного того хто хотів , ,, тихо пойти в лес''.
показать весь комментарий
17.01.2025 20:18 Ответить
Ще одне надиванне командує
показать весь комментарий
17.01.2025 19:11 Ответить
Прийде ***** , набутилить тебе , і не питаючи направить тебе воювати , розумника.
показать весь комментарий
17.01.2025 19:26 Ответить
Згоден з вами.

Приклад цьому, мобілізація в окупованих частинах Запорізької і Херсонської областей, перші юнаки вже пішли. Русня пообіцяла, що не буде іх відправляти на ЛБЗ, тобто стріляти безпосередньо вони не будуть. Вони можливо будуть в тилу підвозить чи розвантажувати КАБ-и, грузити снаряди та техніку в ешелони, це звичайна робота строковиків. Не перебільшуйте значення Зеленського. Русню від Києва відганяв не Зеленський, а патріоти українські. Зеленський зараз на ростяжці, з одного боку здоровий глузд і вимоги західних партнерів, з другого рейтинг. Якщо суспільство почне бачити трохи далі свого носа, вірогідність того, що ми збережемо хоч частину України зросте.
показать весь комментарий
17.01.2025 23:58 Ответить
Я не адепт Зебільної спільноти , і якби не асфальт, а армія і зброя , то невідомо чи поперло би ***** , більше того , своєю поведінкою він начебто запрошував прийти та захопити Україну, надіюсь, що це було з за недолугості , а не навмисно , єдина його заслуга ,,бо не втік".
показать весь комментарий
18.01.2025 01:10 Ответить
Болєзний , 3,14здуй за російським кораблем ...
показать весь комментарий
18.01.2025 02:54 Ответить
А ВЛК визнає "ПРИДАТНИМ"!
показать весь комментарий
17.01.2025 17:36 Ответить
То він для гір непридатний, а для фронту дуже навіть придатний.
показать весь комментарий
17.01.2025 17:40 Ответить
+💯!

у степу і жук м'ясо....
а ухилянт то взагалі стане Рембом
.
показать весь комментарий
17.01.2025 17:56 Ответить
Піде у хімвійська
показать весь комментарий
17.01.2025 18:14 Ответить
Навіть втекти засцяв..
показать весь комментарий
17.01.2025 17:43 Ответить
Зато мусора,яких 250 тисяч, і які на халяву зараз отримують 36 тисяч гривень в місяць ,плюс 10 доплата щомісячна ,а тилу - земразоти ще хочуть підвищити. А на фронт цих ********* вгодованих ні?
показать весь комментарий
17.01.2025 17:44 Ответить
Да і хер з ним, кожний вибирає своє...
показать весь комментарий
17.01.2025 17:44 Ответить
Вот это диверсанта ЗСУ потеряля... Как же эти твари позорят память погибших Героев, которых немало похоронено на Закарпатье.
показать весь комментарий
17.01.2025 17:52 Ответить
Тварі коментарі тут пишуть. З епілепсію з нього вояка як з старої жінки повія.
показать весь комментарий
17.01.2025 17:57 Ответить
Берите выше, мадам. Твари сидят в Верховной Раде, а управляет тварями Клоун. А Вы, сердобольная наша, за кого гососовали в 2019 году?
показать весь комментарий
17.01.2025 18:02 Ответить
Та я розумію, що ви не проти набирати навіть епілептиків на фронт. Хоч і голосували за 5 го президента як ви тут натякаєте.

Тільки ефективність таких вояк буде близько нульова. Будуть просто мерти в окопах або їх просто вб'ють росіяни поки ті будуть піну з рота пускати
показать весь комментарий
17.01.2025 18:28 Ответить
Вы не за кого не голосовали. Я знаю, вас, зеленых тварей, вы голосовали "пратив вайны". Как Вы могли опустится до такого дурвцкого уровня?
показать весь комментарий
17.01.2025 18:36 Ответить
Мабуть ВЛК не дуче добре його вилікувала - рецидів !Треба зно в на ВЛК , вона вилікує.
показать весь комментарий
17.01.2025 17:53 Ответить
Трохи не дотягнув. Дивно чому з таким діагнозом він не відбився від армії? Епілептики взагалі не вояки. Просто помре в окопі ще й товаришів підведе.
показать весь комментарий
17.01.2025 17:56 Ответить
А що говорив "потерпілий",?
Ми з Закарпаття.
Нас затопило.
показать весь комментарий
17.01.2025 18:00 Ответить
з епілепсією це до тцк. ті там зараз лікті всим кусають, що такий крупний риб з їхнього гачка зірвався.
показать весь комментарий
17.01.2025 18:08 Ответить
Епілепсія є і алкогольна.
показать весь комментарий
17.01.2025 18:11 Ответить
Никогда не поверю, бо на Закарпатье только одни патриоты живут. Он наверно переселенец с Лисичанска.
показать весь комментарий
18.01.2025 00:01 Ответить
 
 