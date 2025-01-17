РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10743 посетителя онлайн
Новости Фото
1 781 16

Посольство Албании открылось в Киеве. ФОТОРЕПОРТАЖ

В пятницу, 17 января, в Киеве начало свою работу посольство Республики Албания.

Об этом в соцсети Х сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.

відкриття посольства Албанії

Церемонию открытия дипломатического учреждения провели главы МИД Украины Андрей Сибига и Албании Игли Хасани.

Сибига отметил, что посольство Албании стало первым посольством, открытым в Киеве с начала полномасштабного вторжения России.

відкриття посольства Албанії

"Это символ украинско-албанской устойчивости, единства и общего будущего в ЕС и НАТО", - заявил глава внешнеполитического ведомства Украины.

відкриття посольства Албанії

Ранее сообщалось, что Сибига анонсировал открытие албанского посольства.

Читайте также: Албания официально поддержала обретение Украиной членства в НАТО

Автор: 

Албания (82) Киев (26002) посольство (1094) Сибига Андрей (610)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Ти дебіла син. Албанія нас підтримує.
показать весь комментарий
17.01.2025 23:14 Ответить
+9
Албанія нам навіть військову допомогу передає. Країна з населенням менше за Київ
показать весь комментарий
17.01.2025 23:17 Ответить
+3
А це вже добре. Албанія ну ну дуже любить русню... Албанія нас підтримує в ООН, що забулися? Хто там був знає .
показать весь комментарий
17.01.2025 23:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Теперка фсьо бде чікі-пукі!
показать весь комментарий
17.01.2025 23:05 Ответить
А я тіко тепер здогадавсь, для чого українська мова вже давно перетворюється на олбанську!
показать весь комментарий
17.01.2025 23:13 Ответить
вчи історію. про доти на узбережжі по всій Албанії чув? про заборону наближення навіть до моря під час диктатури , народу Албанії чув? В Албанії був в 2020р. тому що там не відпочивали узькі, у них не було можливості прямого перельоту. Албанія, Саранда, 2020р., дружина в магазині вибирає сувеніри, я палю в затінку під деревом. Підходе охайно вдягнений літній албанець з питанням "why is russia", на що відповідаю що я українець. Він запитує хто такий президент рашки, на що автоматом відповідаю - )(уйло. Він не зрозумів і пояснив що презиком рашки є володімір володімірович пх., далі смачно плюнувши собі під ноги продовжив, ьхутін. Албанія і Україна разом!
показать весь комментарий
17.01.2025 23:40 Ответить
Тепер залишилося лише підписати угоду на 100 років про співробітництво!
показать весь комментарий
17.01.2025 23:09 Ответить
Ти дебіла син. Албанія нас підтримує.
показать весь комментарий
17.01.2025 23:14 Ответить
Ти що у своє свідоцтво про народження подивився чи в дзеркало глянув?
показать весь комментарий
17.01.2025 23:20 Ответить
ну тепер на черзі - відкриття університету дружби народів імені енвера ходжа! ))
показать весь комментарий
17.01.2025 23:13 Ответить
Албанія нам навіть військову допомогу передає. Країна з населенням менше за Київ
показать весь комментарий
17.01.2025 23:17 Ответить
А це вже добре. Албанія ну ну дуже любить русню... Албанія нас підтримує в ООН, що забулися? Хто там був знає .
показать весь комментарий
17.01.2025 23:19 Ответить
дякую, дійсно хто там був той знає. жодної свинособаки там я не зустрів.
показать весь комментарий
17.01.2025 23:48 Ответить
Албанська мафія контролює усі пекарні і кафе у Хорватії.
показать весь комментарий
17.01.2025 23:20 Ответить
ну незабаром і в києві, для початку. почнуться тёрки з місцевими контролёрами ))
показать весь комментарий
17.01.2025 23:28 Ответить
Якщо албанці ПОНАІДУТЬ, то в українцям взагалі не буде місця. Досить що кавказці усіма базарами керують . Українці гинуть, а на одеський трасі кавказці з російськими паспортами кавунами торгують ( і все у них в поліції схвачено)
показать весь комментарий
17.01.2025 23:42 Ответить
по старту вони почнуть воювать з кавказцями. пєрєдєл собственності. як було тут з чеченцями коли ті стартонули переділитись з югами, які прийшли сюди раніше.
показать весь комментарий
18.01.2025 00:06 Ответить
Мій батько вчився разом з албанцями на початку 60-х...Потім стосунки з срср було розірвано і албанців відкликали...і вони сказали...ми така маленька країна і змогли дати відсіч такому монстру...ми пишаємось нашою країною....подальша доля їх невідома...скоріш за все репресовані та розстріляні..режим та як в кндр був
показать весь комментарий
18.01.2025 08:05 Ответить
 
 