Посольство Албании открылось в Киеве. ФОТОРЕПОРТАЖ
В пятницу, 17 января, в Киеве начало свою работу посольство Республики Албания.
Об этом в соцсети Х сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.
Церемонию открытия дипломатического учреждения провели главы МИД Украины Андрей Сибига и Албании Игли Хасани.
Сибига отметил, что посольство Албании стало первым посольством, открытым в Киеве с начала полномасштабного вторжения России.
"Это символ украинско-албанской устойчивости, единства и общего будущего в ЕС и НАТО", - заявил глава внешнеполитического ведомства Украины.
Ранее сообщалось, что Сибига анонсировал открытие албанского посольства.
