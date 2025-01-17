Посольство Албании открылось в Киеве. ФОТОРЕПОРТАЖ

В пятницу, 17 января, в Киеве начало свою работу посольство Республики Албания.

Об этом в соцсети Х сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.

Церемонию открытия дипломатического учреждения провели главы МИД Украины Андрей Сибига и Албании Игли Хасани.

Сибига отметил, что посольство Албании стало первым посольством, открытым в Киеве с начала полномасштабного вторжения России.

"Это символ украинско-албанской устойчивости, единства и общего будущего в ЕС и НАТО", - заявил глава внешнеполитического ведомства Украины.

Ранее сообщалось, что Сибига анонсировал открытие албанского посольства.

