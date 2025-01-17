РУС
Сибига анонсировал открытие посольства Албании в Украине. ФОТОрепортаж

Украина и Албания анонсировали открытие албанского посольства и подписали Договор о дружбе и сотрудничестве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

Албанія відкриває посольство в Україні

В Киеве во время первой министерской встречи Украина-Юго-Восточная Европа министры иностранных дел Украины и Албании Андрей Сибига и Игли Хасани провели официальную церемонию обмена ратификационными грамотами Договора о дружбе и сотрудничестве между двумя государствами.

Как указано в сообщении, договор закрепляет ключевые принципы сотрудничества на основе взаимного уважения, доверия, соблюдения норм международного права и демократических ценностей.

Албанія відкриває посольство в Україні

"Заключение Договора о дружбе и сотрудничестве - это историческое событие в наших двусторонних отношениях. Сегодня мы также откроем посольство Албании в Украине. Я благодарен албанской стороне и своему коллеге Игли Хасани за поддержку нашего государства и совместную работу над укреплением наших связей. Все это выведет наше сотрудничество на новый уровень", - заявил Сибига.

Министерство отметило, что договор будет действовать десять лет и автоматически будет продлеваться на пятилетние периоды, если ни одна сторона не заявит о желании прекратить его действие.

Албанія відкриває посольство в Україні

Также читайте: Зеленский встретился с премьером Албании - Рамой, Северной Македонии - Мицкоским, Греции - Мицотакисом и президентом Словении - Пирц Мусар

Албания (82) МИД (7072) Сибига Андрей (610)
