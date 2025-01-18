РУС
Требовала $5 тыс. у раненого военного за подтверждение инвалидности: В Киеве задержана чиновник больницы. ФОТОрепортаж

Столичные правоохранители задержали заместителя директора по экспертизе временной нетрудоспособности одного из медучреждений Киева. Она решила нажиться на защитнике, который на фронте получил 28 ранений и уже имел инвалидность второй категории.

Об этом сообщила Нацполиция, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, военнослужащий обратился в медучреждение для подтверждения своего статуса по здоровью. Впрочем вместо законной процедуры, чиновница начала требовать деньги за оформление и направление документов на оценку экспертной командой врачей.

При этом женщина заверила мужчину, что оснований давать ему направление для прохождения оценивания у нее якобы нет. Но за 5 000 долларов обещала подготовить пакет документов и договориться о подтверждении группы инвалидности.

У Києві затримали посадовицю лікарні, яка вимагала гроші з військового

Столичные правоохранители задержали злоумышленницу сразу после передачи ей взятки в сумме 210 тысяч гривен.

По месту жительства и работы фигурантки правоохранители провели санкционированные обыски, в ходе которых изъяли около 50 тысяч долларов, служебную документацию, штампы и врачебные справки с печатями.

Следователи полиции вручили ей подозрение по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Чиновнице грозит до 10 лет лишения свободы.

Сейчас полицейские устанавливают причастность женщины к другим незаконным сделкам. Кроме того, полицейские не ограничиваются задержанием фигурантки, а работают над выявлением вероятной цепочки причастных лиц к незаконной схеме, добавили в Нацполиции.

У Києві затримали посадовицю лікарні, яка вимагала гроші з військового

+22
Вже й лікарні кластерні, й мсеків нема, а воно бач як.
18.01.2025 15:12 Ответить
+18
Боже, скільки ж цих падлів в Україні розвелося...
18.01.2025 15:18 Ответить
+15
від перестановки ліжлок у борделі, ціна послуг не змінюється. Поки не будуть застосовувати фізичні покарання до хабарників, толку не буде.
18.01.2025 15:12 Ответить
Таким "посадовицям" треба організовувати інваліднісь (рубати руки) і примушувати кожен місяць проходити медкомісію.
18.01.2025 15:12 Ответить
Вже й лікарні кластерні, й мсеків нема, а воно бач як.
18.01.2025 15:12 Ответить
від перестановки ліжлок у борделі, ціна послуг не змінюється. Поки не будуть застосовувати фізичні покарання до хабарників, толку не буде.
18.01.2025 15:12 Ответить
Боже, скільки ж цих падлів в Україні розвелося...
18.01.2025 15:18 Ответить
Яещо таких не винищувати то їх кількість сама собою не зменшиться
18.01.2025 15:22 Ответить
Раніше була подібна ситуація тільки з ВЛК. Нічого не змінилося..
18.01.2025 15:22 Ответить
Така ситуація була і досі є скрізь, де чиновнику надана можливість щось "дозволяти".
Можна звісно не платити, але тоді або забудьте про гарантовані державою права, або приготуйтеся пройти "дев'ять кругів пекла"...
18.01.2025 15:42 Ответить
При чому ці "дев'ять кругів пекла" вони самі ж і організували ... схеми відпрацьовані роками !
18.01.2025 15:52 Ответить
курва.
18.01.2025 15:23 Ответить
Столична скотина. Таких тисячі по всій Україні
18.01.2025 15:26 Ответить
В усіх кабінетах треба повісити відеонаблюдение.
ось як у Европі - скляні стіни , відео. Інакше цій кошмар не припинить .
у Словаччині спитала у УЗІ скількі їм особисто заплатити ( в мене по страховці безкоштовно) , так вони так відмахивались і ще б могли визвати поліцію. ТОБТО ВОНИ ЗАБОВЯЗАНІ ВИЗИВАТИ ПОЛІЦІЮ КОЛИ ПРОПОНУЮТЬ ГРОШИ
18.01.2025 15:29 Ответить
Відеоспостереження
18.01.2025 15:35 Ответить
..у деяких українських офісах продуманих чинуш навпаки - висять таблички-попередження "відеоаудіофіксація заборонені".. і це реальний факт...
18.01.2025 15:53 Ответить
Они тогда по утрам перед зеркалом сами с собой здороваться перестанут утратив весь смысл жизни.
18.01.2025 15:59 Ответить
18.01.2025 16:18 Ответить
Це може працювати тільки на побутовому рівні до умовних 100 евро. У нашому випадку це ніяк не вирішить питання. Чомусь ця посадовиця занадто знахабніла, а так це робиться через кілька рук. А гроші передаються якійсь медсестрі чи адвокату.
18.01.2025 15:59 Ответить
Треба починати з любого рівня. Інакше не викорінити
18.01.2025 16:17 Ответить
Вся корупція у нас йде зверху при продажі посад головних лікарів і так по вертикалі. Ви навіть медсестрою не влаштуєтесь в лікарні, це коштує грошей.
18.01.2025 16:23 Ответить
Так, я знаю що очільників ОБЛАСТЕЙ назначали за гроши- вони повінни були віддавати наверх гроши
18.01.2025 16:37 Ответить
Підтвердження інвалідності тягниться ще з совка і ці комісії ввели плату в ранг закону і інвалід на час позбувся *головної болі*і мафії в білих халатах добре т.я. інвалід не фейковий.
18.01.2025 15:41 Ответить
Можна уявити скільки ще таких ... справа Крупи жеве і процвітає !
18.01.2025 15:50 Ответить
ВТЭК заменили экспертными комиссиями. А в чем разница? - переставили кровати в борделе
18.01.2025 15:53 Ответить
при зеленських дермових мародерах корупція і кумівство розквітли ще більше аніж було, аж заколосилося..
18.01.2025 15:55 Ответить
ой як ви хаяли цю американку Супрун

тепер вже нажерлися?
18.01.2025 16:02 Ответить
Проходив ВЛК при Супрун. І тоді було те ж саме. Ця схема не змінюється десятиліттями. Скажу більше - сам вчився в медичному (вистачило розуму покинути), так більшість будучи ще студентами розраховують на "чорний кеш"
18.01.2025 16:23 Ответить
вот же ****.повесить суку!
18.01.2025 16:08 Ответить
Це вже оновлені мсеки дуже ефективно трудяться .
18.01.2025 16:10 Ответить
💸💸💸🚑🚑🚑🚑
18.01.2025 16:12 Ответить
Цю сучку треба розібрати на органи!
18.01.2025 16:46 Ответить
Добре що військовий трапився принциповий,викрив падлюку.Я сам ветеран війни, може в мене морда така, може голосно говорю,але не просили хабарі жодного разу.А по наших установах довелося походить не мало.
18.01.2025 16:48 Ответить
Поки я вчився і набував досвід за кордоном державні інститути гнили. Сьогодні "держава" це сифілістична курва, розїдена наскрізь спірохетою корупції. Ніщо порядне в цій системі існувати не може. Діти "всмоктують" корупцію з молоком матері, але отруєні виживають і багатіють, а здорових просто знищують бідністю і війною. "Зєлєнскіє", арахамії, смілянскіє, коболєви, та єрмакі с умєровимі закликають боронити і утримувати себе до останнього подиху. Кожний хто терпить корупцію є співучасником власного вбивства і знищення своїх нащадків. Наприклад в цій ситуації суку потрібно було повісити відразу. "Таких тільки вішати".
18.01.2025 17:07 Ответить
Ніщо порядне в цій системі існувати не може

Потому, шо оно разрывает структурную цепочку этой системы.
От него избавляются, как от инородного тела.
18.01.2025 17:30 Ответить
Оце міністр Ляшко молодець! Як гарно реформував МСЕК. А що скаже пан преЗЕдент? Кого знову розпускати?
18.01.2025 19:49 Ответить
РОЗСТРІЛЯТИ показово
18.01.2025 22:47 Ответить
на дроны, на рэб собирала. свята людина.
19.01.2025 03:53 Ответить
 
 