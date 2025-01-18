Требовала $5 тыс. у раненого военного за подтверждение инвалидности: В Киеве задержана чиновник больницы. ФОТОрепортаж

Столичные правоохранители задержали заместителя директора по экспертизе временной нетрудоспособности одного из медучреждений Киева. Она решила нажиться на защитнике, который на фронте получил 28 ранений и уже имел инвалидность второй категории.

Об этом сообщила Нацполиция.

По данным следствия, военнослужащий обратился в медучреждение для подтверждения своего статуса по здоровью. Впрочем вместо законной процедуры, чиновница начала требовать деньги за оформление и направление документов на оценку экспертной командой врачей.

При этом женщина заверила мужчину, что оснований давать ему направление для прохождения оценивания у нее якобы нет. Но за 5 000 долларов обещала подготовить пакет документов и договориться о подтверждении группы инвалидности.

Столичные правоохранители задержали злоумышленницу сразу после передачи ей взятки в сумме 210 тысяч гривен.

По месту жительства и работы фигурантки правоохранители провели санкционированные обыски, в ходе которых изъяли около 50 тысяч долларов, служебную документацию, штампы и врачебные справки с печатями.

Следователи полиции вручили ей подозрение по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Чиновнице грозит до 10 лет лишения свободы.

Сейчас полицейские устанавливают причастность женщины к другим незаконным сделкам. Кроме того, полицейские не ограничиваются задержанием фигурантки, а работают над выявлением вероятной цепочки причастных лиц к незаконной схеме, добавили в Нацполиции.

