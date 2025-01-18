Нардеп Бондарев организовал 18 мужчинам выезд за границу под видом личных "водителей", ему объявлено о подозрении, - ГБР. ФОТОрепортаж
Действующему народному депутату Украины IX созыва сообщено о подозрении за организацию незаконного пересечения границы своих знакомых призывного возраста под видом личных "водителей".
Об этом сообщает пресс-служба ГБР и Офис Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.
Правоохранители не сообщают имени нардепа, но по данным "УП", речь идет о члене фракции партии "Батькивщина" Константине Бондареве.
Как отмечается, начиная с июля 2022 года народный депутат посылал от своего имени письма в Государственную пограничную службу Украины о предоставлении разрешения на выезд мужчин под видом водителей, которые якобы должны были его сопровождать за границей.
"Задокументировано 23 случая, когда на основании писем народного депутата 18 мужчин призывного возраста пересекли государственную границу без него, ведь он на время их пересечения или уже находился за границей или не выезжал из страны вообще.
При этом, иногда для зарубежных поездок ему требовалось одновременно до 5 водителей. Трое из таких "драйверов" вообще не вернулись в Украину", - отметили в ГБР.
Нардепу сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу с использованием служебного положения и в служебном подлоге. Ему грозит лишение свободы до 7 лет.
Также народному депутату вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, которое будет подано для рассмотрения следственным судьей.
ГБР добавляет, что проводит обыски у народного депутата и лиц, которые таким образом выезжали за границу.
вчора повідомляли, що якомусь прес секретарю чогось там, одягненого у форму не дали їсти в общепіті...
заклад общепіту називався вШоколаді...
18 чоловіків призовного віку перетнули державний кордон без нього
значить є 18 авто
а скільки передав на ЗСУ ???
Щось занадто багато імітації діяльності від ДБР. А як саме ДБР здриснуло з Києва у критичний момент не будуть розслідувати?
жах3.14здець
3 449 ₴
Нищеброд!..
БандитовниБатьківщиновни