Нардеп Бондарев организовал 18 мужчинам выезд за границу под видом личных "водителей", ему объявлено о подозрении, - ГБР. ФОТОрепортаж

Действующему народному депутату Украины IX созыва сообщено о подозрении за организацию незаконного пересечения границы своих знакомых призывного возраста под видом личных "водителей".

Об этом сообщает пресс-служба ГБР и Офис Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

Правоохранители не сообщают имени нардепа, но по данным "УП", речь идет о члене фракции партии "Батькивщина" Константине Бондареве.

Как отмечается, начиная с июля 2022 года народный депутат посылал от своего имени письма в Государственную пограничную службу Украины о предоставлении разрешения на выезд мужчин под видом водителей, которые якобы должны были его сопровождать за границей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Постановил выплатить Минобороны РФ "долг" на 3 миллиарда: Судья Хозсуда Киева получил подозрение

"Задокументировано 23 случая, когда на основании писем народного депутата 18 мужчин призывного возраста пересекли государственную границу без него, ведь он на время их пересечения или уже находился за границей или не выезжал из страны вообще.

При этом, иногда для зарубежных поездок ему требовалось одновременно до 5 водителей. Трое из таких "драйверов" вообще не вернулись в Украину", - отметили в ГБР.

Нардепу сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу с использованием служебного положения и в служебном подлоге. Ему грозит лишение свободы до 7 лет.

Читайте также: Распространял российскую пропаганду: СБУ сообщила о подозрении экс-ведущему телеканалов Медведчука и Мураева Назарову. ФОТО (обновлено)

Также народному депутату вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, которое будет подано для рассмотрения следственным судьей.

ГБР добавляет, что проводит обыски у народного депутата и лиц, которые таким образом выезжали за границу.







