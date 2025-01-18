РУС
7 323 37

Нардеп Бондарев организовал 18 мужчинам выезд за границу под видом личных "водителей", ему объявлено о подозрении, - ГБР. ФОТОрепортаж

Действующему народному депутату Украины IX созыва сообщено о подозрении за организацию незаконного пересечения границы своих знакомых призывного возраста под видом личных "водителей".

Об этом сообщает пресс-служба ГБР и Офис Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

Правоохранители не сообщают имени нардепа, но по данным "УП", речь идет о члене фракции партии "Батькивщина" Константине Бондареве.

Как отмечается, начиная с июля 2022 года народный депутат посылал от своего имени письма в Государственную пограничную службу Украины о предоставлении разрешения на выезд мужчин под видом водителей, которые якобы должны были его сопровождать за границей.

Народний депутат Костянтин Бондарєв отримав підозру від ДБР

"Задокументировано 23 случая, когда на основании писем народного депутата 18 мужчин призывного возраста пересекли государственную границу без него, ведь он на время их пересечения или уже находился за границей или не выезжал из страны вообще.

При этом, иногда для зарубежных поездок ему требовалось одновременно до 5 водителей. Трое из таких "драйверов" вообще не вернулись в Украину", - отметили в ГБР.

Нардепу сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу с использованием служебного положения и в служебном подлоге. Ему грозит лишение свободы до 7 лет.

Также народному депутату вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, которое будет подано для рассмотрения следственным судьей.

ГБР добавляет, что проводит обыски у народного депутата и лиц, которые таким образом выезжали за границу.

Автор: 

Бондарев Константин (47) ГБР (3181) подозрение (561) Офис Генпрокурора (2606)
Топ комментарии
+15
Як перешкоджати виїзду Порошенка на ділові зустрічі, які могли принести користь державі, то відповідні органи були тут як тут, а ось дати виїхати 18 ноунеймам - то будь ласка!
Щось занадто багато імітації діяльності від ДБР. А як саме ДБР здриснуло з Києва у критичний момент не будуть розслідувати?
18.01.2025 15:59 Ответить
+10
ну що тут казати? Забагато привілиїв нахапали ці "народні" обранці. Ось і виходить що депутат як не хабарник, то шахрай, як не дурень то відвертий ворог. Треба нарешті вжити механгізм відкликання депутата щоб такі як Безугла і Ко не паплюжили звання українського депутата. А насемперед бозбавити їх статочно депутатскої недоторканності,, до речі як і судей
18.01.2025 15:40 Ответить
+10
Повний бардак -- депутат ще не втік , а йому підозру під ніс , жах .
18.01.2025 16:05 Ответить
Всього 3 не повернулись? 15% - не так багато .
18.01.2025 15:39 Ответить
да, щось таке заказне...щоби в памяті зафіксувався негатив про юлю і партію батьківщина...
вчора повідомляли, що якомусь прес секретарю чогось там, одягненого у форму не дали їсти в общепіті...
заклад общепіту називався вШоколаді...
18.01.2025 21:58 Ответить
Бондарєв Костянтин Анатолійович не просто нардеп. Він ОБЛИЧЧЯ партії Батьківщина. Член Політичної ради партії ВО "Батьківщина", голова Київської обласної партійної організації (з 2010 року), член партії з 2007 року.
18.01.2025 22:45 Ответить
ну що тут казати? Забагато привілиїв нахапали ці "народні" обранці. Ось і виходить що депутат як не хабарник, то шахрай, як не дурень то відвертий ворог. Треба нарешті вжити механгізм відкликання депутата щоб такі як Безугла і Ко не паплюжили звання українського депутата. А насемперед бозбавити їх статочно депутатскої недоторканності,, до речі як і судей
18.01.2025 15:40 Ответить
Ох як зашевелилися-хочуть показати завзяту боротьбу з зрадникаим і корупціонерами перед новим шефом з за океану. Одному,другому,третьому держзрада,корупція,перевишення службових та інше і що цікаво нікого з діючої влади чи команди.
18.01.2025 15:42 Ответить
Хоть одні слуги нормальні.
18.01.2025 15:59 Ответить
18.01.2025 17:05 Ответить
Чому тільки водіїв,міг і перукарів,масажистів,лікарів ітд.всіх хто терміново потрібен на час відрядження,ах ще журналістів щоб висвітлювати потужну роботу.
18.01.2025 15:47 Ответить
18.01.2025 15:47 Ответить
Всього 3 не повернулися ?! Та його , з рештою цих водіїв , нагороджувати треба !
18.01.2025 15:49 Ответить
нардеп фракції партії "Батьківщина" Костянтин Бондарєв
18 чоловіків призовного віку перетнули державний кордон без нього
значить є 18 авто
а скільки передав на ЗСУ ???
18.01.2025 15:52 Ответить
біль ніж порошенко, ніхто не передавав і не передасть
18.01.2025 17:04 Ответить
А що ви хочете від фракції «Матьківщина»?..
18.01.2025 17:54 Ответить
Його завод гемастатики для ЗСУ виробляє. Це такі пластирі для зупинки кровотечі.
20.01.2025 11:54 Ответить
https://hemostatic.com.ua/
20.01.2025 11:57 Ответить
Такі пластирі необхідні для організації незаконного переправлення осіб через державний кордон з використанням службового становища і так 23 рази прелестно ....
20.01.2025 12:03 Ответить
Що там з "підозрою" сволоті Борисову, ДБР? Йому вона сильно дошкуляє?
18.01.2025 15:52 Ответить
Тих підозр можна оголосити майже всім депутатам ВР, а толку, "пуд як був, він так і є -16 кг".
18.01.2025 15:58 Ответить
Як перешкоджати виїзду Порошенка на ділові зустрічі, які могли принести користь державі, то відповідні органи були тут як тут, а ось дати виїхати 18 ноунеймам - то будь ласка!
Щось занадто багато імітації діяльності від ДБР. А як саме ДБР здриснуло з Києва у критичний момент не будуть розслідувати?
18.01.2025 15:59 Ответить
Повний бардак -- депутат ще не втік , а йому підозру під ніс , жах .
18.01.2025 16:05 Ответить
Повний жах 3.14здець
18.01.2025 16:10 Ответить
бондарєв здобуває звання "Самий просунутий "койот" України"
18.01.2025 16:17 Ответить
А нардепшу зі слуг народу, що гроші через паркан перекидала вже посадили? Шоу для лохів...
18.01.2025 16:26 Ответить
https://censor.net/ua/videonews/3530931/koruptsionerka-marchenko-pryyishla-v-radu-ta-vystupyla-z-trybuny
18.01.2025 17:45 Ответить
якийсь "зубожілий" в нього автопарк
18.01.2025 16:56 Ответить
а дбрівці у тапцях чи у шкарпетках ?
18.01.2025 17:01 Ответить
ОСЬ ЯК ПОЧАЛИ РИТИ.. ЩЕ ОДНА НЕДОІСТОТА З МАНДАТОМ... А ДЕ БУЛИ В 22 РОЦІ?? ЧОМУ ВЗАГАЛІ ВСІМ НЕ ЗАБОРОНИЛИ ВИЇЗД???
18.01.2025 17:38 Ответить
В тюрягу падлу!
18.01.2025 18:00 Ответить
в стране война - бизнес и поэтому ее никогда не. выиграть
18.01.2025 18:09 Ответить
А ті 50 що начебто мали вчитися воювати і втекли у Франції ? Когось затримали, хто відповідав чи відповів за це? Чому не притягли до відповідальності нікого за втечу чиновників -корупціонерів, слуг народу різного калібру? Коли розберуться з дітьми посадовців, депутатів які шикують за кордоном на вкрадені кошти?
18.01.2025 18:14 Ответить
Мразі, треба їх скоротити до одного представниа з кожного регіону і нарешті зробити депутатський батальон.
18.01.2025 18:34 Ответить
Ну Батькивщине простительно.
18.01.2025 18:45 Ответить
Нищеброд!..
18.01.2025 19:13 Ответить
подельник Жулії Бандитовни Батьківщиновни
18.01.2025 22:36 Ответить
ГЛАВНОЕ СДЕЛАТЬ ПОЛНУЮ КОНФИСКАЦИЮ ИМУЩЕСТВА ЕГО И ЕГО БЛИЗКИХ !!! И ДАЛЬШЕ СЛЕДИТЬ ЗА ИХ ДЕЙСТВИЯМИ !!!
18.01.2025 23:49 Ответить
 
 