РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8518 посетителей онлайн
Новости Фото
640 1

Россияне почти 20 раз атаковали Никопольщину: повреждено предприятие, религиозное учреждение и солнечные панели. ФОТО

В течение дня 18 января российские войска били по Никопольскому району Днепропетровской области дронами-камикадзе, обстреливали из РСЗО "Град" и артиллерии, а также сбрасывали боеприпасы с БПЛА.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в целом враг атаковал район почти два десятка раз.

Под вражескими ударами находились Никополь, Марганецкая и Мировская громады.

Читайте также: Враг атаковал "Шахедами" Павлоград, есть разрушения. Количество жертв удара по Кривому Рогу выросло до 5

Обстріли Нікопольщини 18 січня

Отмечается, что в результате обстрелов повреждены коммунальное предприятие, религиозное учреждение и 10 солнечных панелей.

Обошлось без погибших и пострадавших.

Смотрите также: В течение дня россияне атаковали Никопольщину дронами-камикадзе, повреждены дома и магазин. ФОТОрепортаж

Обстріли Нікопольщини 18 січня

Автор: 

обстрел (29146) Никополь (1161) Днепропетровская область (4382) Никопольский район (398)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Росіяни майже 20 разів атакували Нікопольщину

19,5?
показать весь комментарий
18.01.2025 19:01 Ответить
 
 