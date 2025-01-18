Россияне почти 20 раз атаковали Никопольщину: повреждено предприятие, религиозное учреждение и солнечные панели. ФОТО
В течение дня 18 января российские войска били по Никопольскому району Днепропетровской области дронами-камикадзе, обстреливали из РСЗО "Град" и артиллерии, а также сбрасывали боеприпасы с БПЛА.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в целом враг атаковал район почти два десятка раз.
Под вражескими ударами находились Никополь, Марганецкая и Мировская громады.
Отмечается, что в результате обстрелов повреждены коммунальное предприятие, религиозное учреждение и 10 солнечных панелей.
Обошлось без погибших и пострадавших.
