Россияне почти 20 раз атаковали Никопольщину: повреждено предприятие, религиозное учреждение и солнечные панели. ФОТО

В течение дня 18 января российские войска били по Никопольскому району Днепропетровской области дронами-камикадзе, обстреливали из РСЗО "Град" и артиллерии, а также сбрасывали боеприпасы с БПЛА.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в целом враг атаковал район почти два десятка раз.

Под вражескими ударами находились Никополь, Марганецкая и Мировская громады.

Отмечается, что в результате обстрелов повреждены коммунальное предприятие, религиозное учреждение и 10 солнечных панелей.



Обошлось без погибших и пострадавших.

