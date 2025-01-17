В течение дня россияне атаковали Никопольщину дронами-камикадзе, повреждены дома и магазин. ФОТОрепортаж
В течение дня пятницы, 17 января, российские захватчики атаковали Никопольский район Днепропетровщины дронами-камикадзе. Есть повреждения инфраструктуры.
Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
"Громко сегодня было и на Никопольщине. Район страдал от ударов дронами-камикадзе. Агрессор попал по Никополю и Марганецкой громаде", - говорится в сообщении.
В результате вражеских атак повреждены два частных дома и магазин.
Обошлось без пострадавших.
