Рашисты атаковали Никопольщину: повреждено промпредприятие и автомобили. ФОТО

В ночь на среду, 15 января 2025 года, войска РФ наносили удары по Никопольщине Днепропетровской области. Агрессор атаковал район из РСЗО "Град" и артиллерии, а также сбрасывал боеприпасы с БПЛА.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"Пострадали Никополь, Марганецкая и Мировская громады", - уточнил глава региона.

По его словам, повреждено промышленное предприятие и три авто. Люди не пострадали.

Также смотрите: Рашисты ночью атаковали Никопольщину: 3 человека ранены, повреждено промпредприятие и гражданская инфраструктура. ФОТОРЕПОРТАЖ

Пошкоджені автівки на Нікопольщині
Пошкоджені автівки на Нікопольщині
Пошкоджені автівки на Нікопольщині

Марганец (92) обстрел (29023) Никополь (1149) Днепропетровская область (4356) Никопольский район (385)
