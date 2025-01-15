Рашисты атаковали Никопольщину: повреждено промпредприятие и автомобили. ФОТО

В ночь на среду, 15 января 2025 года, войска РФ наносили удары по Никопольщине Днепропетровской области. Агрессор атаковал район из РСЗО "Град" и артиллерии, а также сбрасывал боеприпасы с БПЛА.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"Пострадали Никополь, Марганецкая и Мировская громады", - уточнил глава региона.

По его словам, повреждено промышленное предприятие и три авто. Люди не пострадали.

Также смотрите: Рашисты ночью атаковали Никопольщину: 3 человека ранены, повреждено промпредприятие и гражданская инфраструктура. ФОТОРЕПОРТАЖ





