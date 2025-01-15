УКР
Рашисти атакували Нікопольщину: пошкоджено промпідприємство та автівки. ФОТО

У ніч проти середи, 15 січня 2025 року, війська РФ завдавали ударів по Нікопольщині Дніпропетровської області. Агресор атакував район з РСЗВ "Град" і артилерії, а також скидав боєприпаси з БпЛА.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Потерпали Нікополь, Марганецька та Мирівська громади", - уточнив очільник регіону.

За його словами, пошкоджено промислове підприємство і три авто. Люди не постраждали.

Пошкоджені автівки на Нікопольщині
Пошкоджені автівки на Нікопольщині
Пошкоджені автівки на Нікопольщині

Марганець (80) обстріл (30375) Нікополь (1322) Дніпропетровська область (4147) Нікопольський район (390)
Моя автівка на фронті
15.01.2025 08:11 Відповісти
 
 