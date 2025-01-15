Рашисти атакували Нікопольщину: пошкоджено промпідприємство та автівки. ФОТО

У ніч проти середи, 15 січня 2025 року, війська РФ завдавали ударів по Нікопольщині Дніпропетровської області. Агресор атакував район з РСЗВ "Град" і артилерії, а також скидав боєприпаси з БпЛА.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Потерпали Нікополь, Марганецька та Мирівська громади", - уточнив очільник регіону.

За його словами, пошкоджено промислове підприємство і три авто. Люди не постраждали.

