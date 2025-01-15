Рашисти атакували Нікопольщину: пошкоджено промпідприємство та автівки. ФОТО
У ніч проти середи, 15 січня 2025 року, війська РФ завдавали ударів по Нікопольщині Дніпропетровської області. Агресор атакував район з РСЗВ "Град" і артилерії, а також скидав боєприпаси з БпЛА.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
"Потерпали Нікополь, Марганецька та Мирівська громади", - уточнив очільник регіону.
За його словами, пошкоджено промислове підприємство і три авто. Люди не постраждали.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
✘
Elmira Pligina
показати весь коментар15.01.2025 08:11 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
✘
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль