Рашисты ночью атаковали Никопольщину: 3 человека ранены, повреждено промпредприятие и гражданская инфраструктура. ФОТОРЕПОРТАЖ

Ночью, 14 января 2025 года, войска РФ били по Никопольщине Днепропетровской области из РСЗО "Град" и тяжелой артиллерии.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

Также, по его словам, враг направил на район дрон-камикадзе. Поцелил по Никополю и Марганецкой громаде.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне дважды обстреляли Никопольщину дронами-камикадзе

Последствия вражеских атак

Пострадали три человека. Это 14-летняя девочка, она будет оправляться дома. 61-летний мужчина и 87-летняя женщина госпитализированы. Их состояние - средней тяжести.

По данным ОВА, повреждены 4 частных дома, 2 хозяйственные постройки, линии электропередач. Изуродовано промышленное предприятие. Там произошел пожар, который спасатели потушили. Задета инфраструктура.

наслідки атаки на Нікопольщину 14 січня 2025 року
Также отмечается, что защитники неба сбили в области вражеский БпЛА. Работало подразделение ЧвК "Восток".

Марганец (92) обстрел (29023) Никополь (1149) Днепропетровская область (4356) Никопольский район (385) война в Украине (5696)
