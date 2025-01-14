Рашисты ночью атаковали Никопольщину: 3 человека ранены, повреждено промпредприятие и гражданская инфраструктура. ФОТОРЕПОРТАЖ
Ночью, 14 января 2025 года, войска РФ били по Никопольщине Днепропетровской области из РСЗО "Град" и тяжелой артиллерии.
Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
Также, по его словам, враг направил на район дрон-камикадзе. Поцелил по Никополю и Марганецкой громаде.
Последствия вражеских атак
Пострадали три человека. Это 14-летняя девочка, она будет оправляться дома. 61-летний мужчина и 87-летняя женщина госпитализированы. Их состояние - средней тяжести.
По данным ОВА, повреждены 4 частных дома, 2 хозяйственные постройки, линии электропередач. Изуродовано промышленное предприятие. Там произошел пожар, который спасатели потушили. Задета инфраструктура.
Также отмечается, что защитники неба сбили в области вражеский БпЛА. Работало подразделение ЧвК "Восток".
