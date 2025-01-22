Выращивали до 150 кг каннабиса за сезон: на Днепропетровщине семейная группировка организовала наркобизнес - 10 подозрений, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Государственное бюро расследований совместно с полицией завершило второй этап спецоперации, направленной на прекращение деятельности наркобизнеса, организованного семейной группировкой на Днепропетровщине.
Об этом сообщили в Национальной полиции, передает Цензор.НЕТ.
Как сообщалось, в августе 2024 года были задержаны девять участников группировки, а во время обысков было изъято наркотических средств на более чем 50 млн грн. Отец и сын использовали частные и заброшенные земли для выращивания до 150 кг каннабиса за сезон. Готовый товар фасовали и продавали через телеграм-канал, в том числе и электронные сигареты с наркотическими веществами.
В начале января полицейские получили новые доказательства, которые позволили провести 15 обысков и сообщить десяти участникам группировки о подозрении в изготовлении и сбыте наркотиков. Одному из организаторов, который находится за границей, сообщено о подозрении заочно. Злоумышленник объявлен в розыск.
Правоохранители проводят расследование по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов);
- ч. 2 ст. 310 (Посев или выращивание снотворного мака или конопли).
В случае доказательства вины, участникам преступной группировки грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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