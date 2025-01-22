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Выращивали до 150 кг каннабиса за сезон: на Днепропетровщине семейная группировка организовала наркобизнес - 10 подозрений, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Государственное бюро расследований совместно с полицией завершило второй этап спецоперации, направленной на прекращение деятельности наркобизнеса, организованного семейной группировкой на Днепропетровщине.

Об этом сообщили в Национальной полиции, передает Цензор.НЕТ.

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Сімейне угруповання на Дніпропетровщині організувало наркобізнес на 50 млн грн — 10 підозр

Как сообщалось, в августе 2024 года были задержаны девять участников группировки, а во время обысков было изъято наркотических средств на более чем 50 млн грн. Отец и сын использовали частные и заброшенные земли для выращивания до 150 кг каннабиса за сезон. Готовый товар фасовали и продавали через телеграм-канал, в том числе и электронные сигареты с наркотическими веществами.

Сімейне угруповання на Дніпропетровщині організувало наркобізнес на 50 млн грн — 10 підозр
Сімейне угруповання на Дніпропетровщині організувало наркобізнес на 50 млн грн — 10 підозр
Сімейне угруповання на Дніпропетровщині організувало наркобізнес на 50 млн грн — 10 підозр

В начале января полицейские получили новые доказательства, которые позволили провести 15 обысков и сообщить десяти участникам группировки о подозрении в изготовлении и сбыте наркотиков. Одному из организаторов, который находится за границей, сообщено о подозрении заочно. Злоумышленник объявлен в розыск.

Правоохранители проводят расследование по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов);
  • ч. 2 ст. 310 (Посев или выращивание снотворного мака или конопли).

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Сімейне угруповання на Дніпропетровщині організувало наркобізнес на 50 млн грн — 10 підозр
Сімейне угруповання на Дніпропетровщині організувало наркобізнес на 50 млн грн — 10 підозр

В случае доказательства вины, участникам преступной группировки грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Автор: 

бизнес (1622) наркотики (2152) Нацполиция (16546)


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Топ комментарии
+8
Ну і кому вонм що зробили поганого? Навпаки сміх і радість несли людям. Напевно мусорам перейшли дорогу які синтетичними наркотиками торгують і ціну їм збивають
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22.01.2025 15:48
+6
позор, на улицах спайсовых зомби полно, а эти против травы воюют ...
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22.01.2025 15:39
+5
А від водки, вина і сигарет прямо стають розумнішими? Но чомусь їх не забороняють. А по друге тому хто хоче завжди знайде де купити отраву. Так краще хай сидять в себе вдома вирощують і травляться, чим лазять по чужим форточкам чи карманам щоб найти грошей на дозу.
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22.01.2025 19:25
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Красівоє. Я аж запах почув.
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22.01.2025 15:35 Ответить
от що зробив з людьми фільм "Джентельмени"
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22.01.2025 15:36 Ответить
Вова ж легалізував канабіс.
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22.01.2025 15:37 Ответить
позор, на улицах спайсовых зомби полно, а эти против травы воюют ...
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22.01.2025 15:39 Ответить
завжди здивований обізнаністю рюкзакянів у цінах на "ринку" та якості продукту на "око"...
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22.01.2025 15:44 Ответить
Напевно ж що не один раз проводили контрольну закупку і лічно перевіряли якість продукції. Щось зразу вспомнилось як мусора неодноразово користувалися повіями щоб потім їх заарештувати за проституцію. Так сказать ведуть бурну діяльність аби на фронт не відіслали.
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22.01.2025 15:54 Ответить
А ботаніків навіщо?
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22.01.2025 15:39 Ответить
Ну і кому вонм що зробили поганого? Навпаки сміх і радість несли людям. Напевно мусорам перейшли дорогу які синтетичними наркотиками торгують і ціну їм збивають
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22.01.2025 15:48 Ответить
Типа от травки мозги не плавятся. Не так быстро и сильно как от тяжелых но тоже заметно. Парв знакомых все с одинаковой мимикой и затупами тому подтверждение
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22.01.2025 19:12 Ответить
А від водки, вина і сигарет прямо стають розумнішими? Но чомусь їх не забороняють. А по друге тому хто хоче завжди знайде де купити отраву. Так краще хай сидять в себе вдома вирощують і травляться, чим лазять по чужим форточкам чи карманам щоб найти грошей на дозу.
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22.01.2025 19:25 Ответить
Ну так дітям своїм купуй канабіс, йолопе
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22.01.2025 19:23 Ответить
Да там полюбас банку опускает тип. Сразу видно
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22.01.2025 22:55 Ответить
Мабуть то не зовсім медичний сорт. Та й у покупці не мали ліцензії фармацевтів. Ну як мінімум несплата податків.
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22.01.2025 15:49 Ответить
Цікаво що відео не менше пів року а показали тільки зараз. Напевно щоб у холопів не виникало розмов чому армія мордатих поліцаїв зараз не на фронті, а замість них відловлюють сліпих, глухих і горбатих
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22.01.2025 15:58 Ответить
Дурні селяни , вирощують картоплю по двадцять гривень за кілограм у вдалий за ціною рік , замість кілограм конопель за триста тисяч продати Щось у поліції для показників дуже конопля у ціні підросла , невже і правда оце така ціна того "добра" ? ((
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22.01.2025 16:57 Ответить
А дійсн, чому не можна вирощувати те що ренатбельне? Ми українці господарі на своїй землі. Якщо є попит, то має бути і пропозиція!!!
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22.01.2025 16:59 Ответить
Так чому ж не можна , он люди вирощували , просто забулися за "ліцензію" поліції заплатити
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22.01.2025 17:24 Ответить
А ви знаєте що канабіс офіційно дозволен.Рада приняля закон і блазень його підписав.Но у стада тіки наркота перед очима.
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22.01.2025 17:02 Ответить
Країни де конопля заборонена - Росія, Іран, Китай.
Країни де дозволена - США, Канада, Германія.
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22.01.2025 17:05 Ответить
Північна Корея на державному рівні барижить канабісом. І лише подивіться як чучхуйониш на цьому добрі збагатився. А тут просто уроки ботаніки робили.
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22.01.2025 17:14 Ответить
Конопля - не наркотик! Століттями вирощували в Україні, робили екологічні тканини, я ще підлітком бачив і аграрні поля і дикоростущі хащі цієї рослини, це 70-і рокі 20-го віку, а потім через десяток-сотню наркоманів-неадекватів, зробили з цього Величезну проблему!
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22.01.2025 19:18 Ответить
Десь так. Це все одно, що забороноти алкоголь, бо є п'яниці.
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22.01.2025 20:42 Ответить
 
 