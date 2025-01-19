РУС
Получали почти 50 млн грн прибыли в год: Судят 17 участников наркосиндиката "Белое братство", - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Перед судом предстанут 17 участников наркосиндиката "Белое братство". Ежемесячно они получали почти 10 кг "мастеркладов" с запрещенными веществами, из которых в дальнейшем расфасовывали и распространяли амфетамин, соли PVP и метадон. Кроме того, фигуранты имели собственную нарколабораторию и приусадебные участки, где выращивали каннабис. За содеянное подозреваемым грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Об этом сообщили в Национальной полиции, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, с целью скрыть свою преступную деятельность, наркодельцы постоянно меняли SIM-карты, банковские счета и адреса фасовки наркотиков, однако это не помешало оперативникам криминальной полиции установить организатора сделки. Им оказался 44-летний криминальный авторитет из преступной группировки "Белое братство", основной состав которого полицейские ликвидировали еще в 2018 году. Пользуясь связями бывших сообщников, он создал новую преступную группировку из 16 человек, которые изготавливали, фасовали, распределяли и сбывали наркотики на территории Никополя и Покровска Днепропетровской области.

Судитимуть учасників наркосиндикату Біле братерство

Установлено, что фигуранты получали почти 10 кг так называемых "мастеркладов" с запрещенными веществами, из которых расфасовывали и распространяли 3 000 доз амфетамина, 5 000 доз солей A-PVP и 2 000 доз метадона. От этой противозаконной деятельности они получали почти 4 миллиона гривен прибыли в месяц.

Разоблачение и задержание участников наркосиндиката

Для ликвидации наркосиндиката было привлечено 480 полицейских из Главного следственного управления, Департаментов и территориальных управлений уголовного розыска и борьбы с наркопреступностью под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора. При силовой поддержке полка полиции особого назначения правоохранители провели 70 обысков по местам проживания фигурантов и других объектах недвижимости.

Во время следственных действий полицейские обнаружили и изъяли почти десять килограммов конопли и более двух килограммов синтетических наркотиков. Кроме этого, у злоумышленников изъяли танковый и ручной пулеметы, четыре гранатомета, шесть пистолетов, три дрона, более 500 патронов различного калибра, мобильные телефоны, компьютерную технику и более двух миллионов гривен в разной валюте.

Отмечается, что все 17 участников наркогруппировки были задержаны вместе с их главарем в январе 2024 года. Следователи объявили им о подозрении за создание и руководство преступной организацией и участие в ней (ч. 1 и ч. 2 ст. 255 Уголовного Кодекса Украины) и незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка и сбыт наркотических средств и психотропных веществ (ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины).

Сейчас досудебное расследование завершено, а обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения дела по существу. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

