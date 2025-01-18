РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8518 посетителей онлайн
Новости Фото
3 260 11

Изготовление и сбыт наркотиков: будут судить 10 участников преступной организации, возглавляемой членом группировки "Двадцатовские". ФОТОрепортаж

В суд направлено обвинительное заключение в отношении десяти человек, которые входили в состав преступной организации и занимались сбытом психотропных и наркотических средств.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Установлено, что на территории нескольких регионов Украины, в течение 2023-2024 годов действовала преступная организация, в которую входили несколько организованных групп. Ее организовал житель г. Кривой Рог Днепропетровской области, входивший в группировку "Двадцатовские", и сейчас в рамках другого уголовного производства находящийся под стражей в следственном изоляторе. Он осуществлял руководство, находясь в условиях изоляции.

Смотрите также: Наркосиндикат, производивший масштабные партии психотропов, нейтрализован на Черкасщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Судитимуть 10 учасників злочинної організації за виготовлення і збут наркотиків

Как отмечается, обвиняемые занимались незаконным изготовлением, хранением, перевозкой с целью сбыта и сбытом метамфетамина и каннабиса методом "закладок". Также они изготавливали прекурсоры, которые в дальнейшем использовали для изготовления психотропов. Все участники преступной организации имели четко определенные роли - одни занимались непосредственным изготовлением наркотиков, другие их хранили и сбывали оптом.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Наладил сбыт психотропов Альфа-PVP и наркотиков почти на 1 млн грн: в Киеве будут судить россиянина-наркодилера. ФОТОрепортаж

Судитимуть 10 учасників злочинної організації за виготовлення і збут наркотиків
Судитимуть 10 учасників злочинної організації за виготовлення і збут наркотиків

Также смотрите: На Львовщине задержан участник международного наркосиндиката: его 6 лет разыскивал Интерпол, - СБУ. ФОТО

Сообщается, что обвиняемым инкриминируется создание, руководство преступной организацией и участие в ней, незаконное изготовление, хранение, перевозка с целью сбыта и сбыт наркотических средств, психотропных веществ, легализация доходов, полученных преступным путем, незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 317, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 263 УК Украины). Сейчас они находятся под стражей.

Судитимуть 10 учасників злочинної організації за виготовлення і збут наркотиків

Автор: 

наркотики (2165) Офис Генпрокурора (2606)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Щось їх кожен рік ловлять, й досі ніхто не сидить.
показать весь комментарий
18.01.2025 19:47 Ответить
+6
Торгувати наркотиками будь де на планеті неможливо без кришування правоохоронними органами. Якщо в районі багато наркоманів то начальники поліції, слідчі, прокурори, судді відпочивають на Багамах... Середня довжина життя наркомана в Україні 27 років. Кожний наркоман втягує в наркоманії 27 нових клієнтів. Але якщо вбивати розповсюджувачів та виготовлювачів отрути то наркоманія зникає як явище швидко. Але ж як тоді будуть "харчуватися" правоохоронці, яким насрати на постійне знищення молоді України? Повторюю. Там де поліція не корумпована наркоманії нема. Наркоманія означає гнила поліція, гнилий суд, гнилі прокурори, слідчі. Наркоманія це гнилі законодавці (депатати), гнилий Верховний і Конституційний Суди. Наркоманія це гнила держава...
показать весь комментарий
18.01.2025 20:04 Ответить
+5
Кривий Ріг - кузніца кадров.
показать весь комментарий
18.01.2025 20:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Щось їх кожен рік ловлять, й досі ніхто не сидить.
показать весь комментарий
18.01.2025 19:47 Ответить
Бо зелена команда кришує
показать весь комментарий
18.01.2025 19:56 Ответить
Торгувати наркотиками будь де на планеті неможливо без кришування правоохоронними органами. Якщо в районі багато наркоманів то начальники поліції, слідчі, прокурори, судді відпочивають на Багамах... Середня довжина життя наркомана в Україні 27 років. Кожний наркоман втягує в наркоманії 27 нових клієнтів. Але якщо вбивати розповсюджувачів та виготовлювачів отрути то наркоманія зникає як явище швидко. Але ж як тоді будуть "харчуватися" правоохоронці, яким насрати на постійне знищення молоді України? Повторюю. Там де поліція не корумпована наркоманії нема. Наркоманія означає гнила поліція, гнилий суд, гнилі прокурори, слідчі. Наркоманія це гнилі законодавці (депатати), гнилий Верховний і Конституційний Суди. Наркоманія це гнила держава...
показать весь комментарий
18.01.2025 20:04 Ответить
Якраз все навпаки. По-перше, наркоманію неможливо знищити, як явище. Якщо вбивати росповсюджувачів і виготовлювачив, то вони обʼєднуються в картелі і вбивають у відповідь.

А щоб зменшити корупцію в поліції, судах, прокуратурі - розвинуті країни декриміналізують легкі наркотики. Вся корупція слідчих, поліцейських, прокурорів і судів побудована на посадках споживачів за "кропалік травки" і вимагання з них грошей.
показать весь комментарий
18.01.2025 22:46 Ответить
Ви не в темі і не маєте найменшого уявлення як це все відбувається. В усіх розвинутих країнах тіньова економіка від 5 до 12% - торгівля людьми, зброя і наркотики. Канабіс майже всюди легалізовано. До речі до канабісу немає звикання, бо це не наркотик, а галюциноген і релаксант. Але, наприклад, в Дубаї наркоманії нема від слова зовсім. Чому? Рубають голови розповсюджувачам і тим хто їм сприяв. Нема розповсюджувачів - нема і наркоманів.
показать весь комментарий
18.01.2025 22:58 Ответить
.....мешканець міста Кривий ріг ! Котрий ?!!!
показать весь комментарий
18.01.2025 20:08 Ответить
Кривий Ріг - кузніца кадров.
показать весь комментарий
18.01.2025 20:29 Ответить
Як і будь-яке місто України. Ці "двадцятівські" щє з совку прийшли, з "бігунів".
показать весь комментарий
18.01.2025 22:38 Ответить
я думав "бігуни" це пострадянське явище.
показать весь комментарий
18.01.2025 23:05 Ответить
Цк вендетта.
Двадцятівські перейшли дорогу дев'яностоп'ятівським
показать весь комментарий
19.01.2025 08:15 Ответить
 
 