Изготовление и сбыт наркотиков: будут судить 10 участников преступной организации, возглавляемой членом группировки "Двадцатовские". ФОТОрепортаж

В суд направлено обвинительное заключение в отношении десяти человек, которые входили в состав преступной организации и занимались сбытом психотропных и наркотических средств.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Установлено, что на территории нескольких регионов Украины, в течение 2023-2024 годов действовала преступная организация, в которую входили несколько организованных групп. Ее организовал житель г. Кривой Рог Днепропетровской области, входивший в группировку "Двадцатовские", и сейчас в рамках другого уголовного производства находящийся под стражей в следственном изоляторе. Он осуществлял руководство, находясь в условиях изоляции.

Как отмечается, обвиняемые занимались незаконным изготовлением, хранением, перевозкой с целью сбыта и сбытом метамфетамина и каннабиса методом "закладок". Также они изготавливали прекурсоры, которые в дальнейшем использовали для изготовления психотропов. Все участники преступной организации имели четко определенные роли - одни занимались непосредственным изготовлением наркотиков, другие их хранили и сбывали оптом.

Сообщается, что обвиняемым инкриминируется создание, руководство преступной организацией и участие в ней, незаконное изготовление, хранение, перевозка с целью сбыта и сбыт наркотических средств, психотропных веществ, легализация доходов, полученных преступным путем, незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 317, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 263 УК Украины). Сейчас они находятся под стражей.