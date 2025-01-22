РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10770 посетителей онлайн
Новости Фото
3 886 8

Использовал подчиненных для строительства собственного дома: в Днепропетровской области будут судить начальника правоохранительного органа за злоупотребление служебным положением, - ГБР. ФОТОрепортаж

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование против чиновника из правоохранительных органов Днепра, который организовал незаконное использование своих подчиненных для строительства собственного двухэтажного дома.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

На Дніпропетровщині судитимуть начальника правоохоронного органу за зловживання службовим становищем

Установлено, что в апреле 2023 года начальник управления правоохранительного органа решил достроить собственное жилье и для экономии расходов привлек к работам своих подчиненных. Он обещал продолжение выплаты их заработной платы и премий, а также предоставил дополнительные выходные дни, несмотря на то, что они не выполняли свои непосредственные служебные обязанности.

На Дніпропетровщині судитимуть начальника правоохоронного органу за зловживання службовим становищем
На Дніпропетровщині судитимуть начальника правоохоронного органу за зловживання службовим становищем
На Дніпропетровщині судитимуть начальника правоохоронного органу за зловживання службовим становищем

Как отмечается, кроме того, во время выполнения строительных работ работникам безосновательно начислялись средства, что привело к незаконному расходованию бюджетных средств на сумму почти 700 тыс. грн.

Дело возбуждено против начальника управления, заместителя начальника отдела и пяти рядовых работников, которых обвиняют в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном организованной группой, в условиях военного положения (ч. 5 ст. 191 УК Украины). Начальник управления и заместитель начальника отдела также обвиняются во внесении заведомо ложных сведений в официальные документы (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Обвинительный акт в отношении так называемого "генпрокурора ЛНР" Горенко передан в суд, - ГБР

На Дніпропетровщині судитимуть начальника правоохоронного органу за зловживання службовим становищем
На Дніпропетровщині судитимуть начальника правоохоронного органу за зловживання службовим становищем
На Дніпропетровщині судитимуть начальника правоохоронного органу за зловживання службовим становищем

За совершенное правонарушение обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Процессуальное руководство по делу осуществляет Днепропетровская областная прокуратура.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Организовали масштабные вырубки на почти 300 млн грн: на Ивано-Франковщине разоблачены должностные лица лесхоза, которые незаконно выдавали лесорубные билеты, - ГБР. ФОТО

Автор: 

правоохранительные органы (2970) строительство (1997) суд (25135) ГБР (3030)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Азіатщина якась.
показать весь комментарий
22.01.2025 16:03 Ответить
Ой!!! А якого ж такого "правоохоронного органу" ???
показать весь комментарий
22.01.2025 16:09 Ответить
мабуть щось з опою пов'язане
показать весь комментарий
22.01.2025 16:16 Ответить
Головне що посадять рядових, а начальство або відкупитися зможе, або умовно отримають
показать весь комментарий
22.01.2025 16:12 Ответить
Та це не будинок, це якась шпаківня!
показать весь комментарий
22.01.2025 16:25 Ответить
Правоохоронні органи зозслідують зловживання в правоохоронніх органах. Чи в правохоронніх органах це щось нове і вони про це нічого не знають? Чи використовувати пілеглих це злочин, а все інше іграшки?
показать весь комментарий
22.01.2025 17:09 Ответить
Я, как сотрудник правоохранительного органа, считаю что шов на клинкерной плитке маловат. Прошу занести это в протокол
показать весь комментарий
22.01.2025 18:01 Ответить
Стоїть хрячело, руки в кишенях. А має лежати в кайданках, мордякою до землі.
показать весь комментарий
22.01.2025 19:17 Ответить
 
 