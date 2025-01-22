Использовал подчиненных для строительства собственного дома: в Днепропетровской области будут судить начальника правоохранительного органа за злоупотребление служебным положением, - ГБР. ФОТОрепортаж

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование против чиновника из правоохранительных органов Днепра, который организовал незаконное использование своих подчиненных для строительства собственного двухэтажного дома.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

Установлено, что в апреле 2023 года начальник управления правоохранительного органа решил достроить собственное жилье и для экономии расходов привлек к работам своих подчиненных. Он обещал продолжение выплаты их заработной платы и премий, а также предоставил дополнительные выходные дни, несмотря на то, что они не выполняли свои непосредственные служебные обязанности.







Как отмечается, кроме того, во время выполнения строительных работ работникам безосновательно начислялись средства, что привело к незаконному расходованию бюджетных средств на сумму почти 700 тыс. грн.

Дело возбуждено против начальника управления, заместителя начальника отдела и пяти рядовых работников, которых обвиняют в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном организованной группой, в условиях военного положения (ч. 5 ст. 191 УК Украины). Начальник управления и заместитель начальника отдела также обвиняются во внесении заведомо ложных сведений в официальные документы (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

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За совершенное правонарушение обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Процессуальное руководство по делу осуществляет Днепропетровская областная прокуратура.

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