Рашисты сбросили 9 ФАБов на Константиновку: 1 человек погиб, 5 ранены. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска утром ударили по Константиновке в Донецкой области фугасными авиабомбами.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

На город рашисты сбросили 9 250-килограммовых бомб, а затем атаковали беспилотником. В результате ударов погиб 1 человек, 5 получили ранения.

Всего, предварительно, повреждены 92 объекта, а именно:

- 8 многоэтажек;

- 14 частных домов;

- 26 гаражей;

- 18 хозяйственных помещений;

- 11 легковых автомобилей;

- 2 админздания;

- 1 кофейня;

- 1 инфраструктурный объект;

- 6 линий электросети ДТЭК;

- 5 газопроводов.

Глава области напомнил, что утром 2 человека получили ранения в результате артиллерийских ударов оккупантов.

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