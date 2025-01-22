Рашисты сбросили 9 ФАБов на Константиновку: 1 человек погиб, 5 ранены. ФОТОрепортаж
Российские оккупационные войска утром ударили по Константиновке в Донецкой области фугасными авиабомбами.
Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
На город рашисты сбросили 9 250-килограммовых бомб, а затем атаковали беспилотником. В результате ударов погиб 1 человек, 5 получили ранения.
Всего, предварительно, повреждены 92 объекта, а именно:
- 8 многоэтажек;
- 14 частных домов;
- 26 гаражей;
- 18 хозяйственных помещений;
- 11 легковых автомобилей;
- 2 админздания;
- 1 кофейня;
- 1 инфраструктурный объект;
- 6 линий электросети ДТЭК;
- 5 газопроводов.
Глава области напомнил, что утром 2 человека получили ранения в результате артиллерийских ударов оккупантов.
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Григорий #524521
показать весь комментарий22.01.2025 18:12 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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