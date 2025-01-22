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Рашисты сбросили 9 ФАБов на Константиновку: 1 человек погиб, 5 ранены. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска утром ударили по Константиновке в Донецкой области фугасными авиабомбами.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

На город рашисты сбросили 9 250-килограммовых бомб, а затем атаковали беспилотником. В результате ударов погиб 1 человек, 5 получили ранения.

Всего, предварительно, повреждены 92 объекта, а именно:

- 8 многоэтажек;
- 14 частных домов;
- 26 гаражей;
- 18 хозяйственных помещений;
- 11 легковых автомобилей;
- 2 админздания;
- 1 кофейня;
- 1 инфраструктурный объект;
- 6 линий электросети ДТЭК;
- 5 газопроводов.

Глава области напомнил, что утром 2 человека получили ранения в результате артиллерийских ударов оккупантов.

Также читайте: Рашисты в течение суток нанесли 3,8 тыс. ударов по Донецкой области, это рекордное число, - ОВА

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Автор: 

война (1400) обстрел (27652) Донецкая область (9910) Краматорский район (322) Константиновка (1787) война в Украине (4489)


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Как там в Киеве , всё нормально , кончазаспа целая ?
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22.01.2025 18:12 Ответить
 
 