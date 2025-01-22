Оккупанты дважды атаковали спасателей ГСЧС в Херсонской области, есть пострадавший, - МВД. ФОТОрепортаж

Российские захватчики дважды атаковали спасателей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) на Херсонщине. Один из чрезвычайников пострадал.

Об этом сообщило Министерство внутренних дел, информирует Цензор.НЕТ.

Оккупанты открыли огонь по одному из микрорайонов Херсона, под ударом оказались чрезвычайники, которые осуществляли аварийно-спасательные работы.

"Одного из них госпитализировали в больницу с травмами. Возник пожар, горела инженерная техника ГСЧС. Пожарные ликвидировали возгорание", - говорится в сообщении.

Также рашисты осуществили обстрел пожарно-спасательного подразделения поселка Белозерка. Повреждения получили здание и крыша подразделения, среди спасателей пострадавших нет.

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