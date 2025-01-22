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В Тернополе неизвестные выстрелили в окно епархиального здания УПЦ МП: полиция устанавливает обстоятельства. ФОТО

В Тернополе на улице Коновальца обнаружили поврежденное пулей окно епархиального помещения УПЦ МП. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Об этом сообщает Национальная полиция, передает Цензор.НЕТ.

Окно повредили в епархиальном помещении, которое принадлежит кафедральному собору Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

Следственно-оперативная группа полиции, которая выезжала на место происшествия, обнаружила поврежденное окно с отверстием, характерным от выстрела, а возле него - остатки пули, вероятно, от пневматического оружия.

В УПЦ МП считают, что это произошло в период с 18 по 21 января, поскольку именно в это время никто в помещение не наведывался.

В полиции добавили, что направили вещественные доказательства на экспертизу и устанавливают все обстоятельства происшествия, в частности изучают видео с камер наблюдения и опрашивают жителей соседних домов.

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Поліція Тернополя розслідує постріл у вікно єпархії УПЦ МП
Поліція Тернополя розслідує постріл у вікно єпархії УПЦ МП
Поліція Тернополя розслідує постріл у вікно єпархії УПЦ МП

Автор: 

стрельба (3266) Тернополь (771) УПЦ МП (1565) Тернопольская область (737) Тернопольский район (10)


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Топ комментарии
+10
Дивно, що раніше не стріляли. Що секта гундяєва робить в Україні вже три роки війни ?
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22.01.2025 21:54
+8
Нехай розслідують існування цієї Їпархії
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22.01.2025 21:54
+5
Господня праща )
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22.01.2025 21:57
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Нехай розслідують існування цієї Їпархії
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22.01.2025 21:54 Ответить
Дивно, що раніше не стріляли. Що секта гундяєва робить в Україні вже три роки війни ?
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22.01.2025 21:54 Ответить
В Тернополі мати московський сатанат якось не кошерно...
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23.01.2025 08:41 Ответить
попи моспархатні не обісрались ?
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22.01.2025 21:55 Ответить
Господня праща )
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22.01.2025 21:57 Ответить
Шапокляк без капостей НЕ ШАПОКЛЯК!
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22.01.2025 21:58 Ответить
Бог послал
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22.01.2025 22:04 Ответить
Не важко здогадатися хто це зробив. Скоро ця провокація рашистських шаманів буде розглянута в ООН.
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22.01.2025 22:06 Ответить
Якщо ми не працюємо на міжнародних площадках, порожнє місце буде заповнювати ворог.
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23.01.2025 14:07 Ответить
Погано, що не з Джавеліна
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22.01.2025 22:07 Ответить
То не попи то -пропагандони
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22.01.2025 22:11 Ответить
Це воля Божа або волевиявлення народу. Так що ніякого злочину не відбулося. А от що московські чекісти в ряах на своїх проповідях підбурюють населення проти Української держави в стані війни це вже злочин.
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22.01.2025 22:15 Ответить
що робить московська церква в Україні на 11 році війни ?

чому не затримуються всі вони ?
хто спілкувався хоч раз в житті з юнітами мосвоцеркви це відкриті вороги України і вони цього не приховують

Україна як ти хочеш вижити ?
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22.01.2025 22:30 Ответить
Файне місто Тернопіль.
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22.01.2025 22:50 Ответить
Треба було з рпг жахнути!
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22.01.2025 23:16 Ответить
"УкрАінскій слєд" вже знайшли?
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22.01.2025 23:33 Ответить
шкода що не з гранатомета
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23.01.2025 05:55 Ответить
От дурні хлопці..... треба ж було коктелем....коктелем. жбурляти...
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23.01.2025 08:31 Ответить
Так, так! "Кривавою Мері" їх! А потім "Маргаритою"!
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23.01.2025 14:57 Ответить
Чего тут расследовать. Это явно рикошет из под Купянска. Стреляли российские оккупанты. Все претензии к нацистскому кремлю.
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23.01.2025 14:04 Ответить
 
 