В Тернополе неизвестные выстрелили в окно епархиального здания УПЦ МП: полиция устанавливает обстоятельства. ФОТО
В Тернополе на улице Коновальца обнаружили поврежденное пулей окно епархиального помещения УПЦ МП. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.
Об этом сообщает Национальная полиция, передает Цензор.НЕТ.
Окно повредили в епархиальном помещении, которое принадлежит кафедральному собору Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.
Следственно-оперативная группа полиции, которая выезжала на место происшествия, обнаружила поврежденное окно с отверстием, характерным от выстрела, а возле него - остатки пули, вероятно, от пневматического оружия.
В УПЦ МП считают, что это произошло в период с 18 по 21 января, поскольку именно в это время никто в помещение не наведывался.
В полиции добавили, что направили вещественные доказательства на экспертизу и устанавливают все обстоятельства происшествия, в частности изучают видео с камер наблюдения и опрашивают жителей соседних домов.
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чому не затримуються всі вони ?
хто спілкувався хоч раз в житті з юнітами мосвоцеркви це відкриті вороги України і вони цього не приховують
Україна як ти хочеш вижити ?