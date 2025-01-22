В Тернополе неизвестные выстрелили в окно епархиального здания УПЦ МП: полиция устанавливает обстоятельства. ФОТО

В Тернополе на улице Коновальца обнаружили поврежденное пулей окно епархиального помещения УПЦ МП. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Об этом сообщает Национальная полиция, передает Цензор.НЕТ.

Окно повредили в епархиальном помещении, которое принадлежит кафедральному собору Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

Следственно-оперативная группа полиции, которая выезжала на место происшествия, обнаружила поврежденное окно с отверстием, характерным от выстрела, а возле него - остатки пули, вероятно, от пневматического оружия.

В УПЦ МП считают, что это произошло в период с 18 по 21 января, поскольку именно в это время никто в помещение не наведывался.

В полиции добавили, что направили вещественные доказательства на экспертизу и устанавливают все обстоятельства происшествия, в частности изучают видео с камер наблюдения и опрашивают жителей соседних домов.

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