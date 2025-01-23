Россияне вечером атаковали Запорожье "шахедами", во время ликвидации последствий нанесли ракетные удары, - Федоров (обновлено). ФОТОРЕПОРТАЖ

Вечером 22 января враг атаковал Запорожье 7 "шахедами", поврежден энергетический объект. Во время ликвидации последствий 23 января враг нанес четыре ракетных удара.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

"В течение ночи враг дважды атаковал областной центр. "Шахедами" уничтожил один из энергетических объектов. Без электричества остались жители и объекты критической инфраструктуры - котельные, учреждения здравоохранения и соцзащиты", - говорится в сообщении.

Федоров отметил, что тревога в Запорожье продолжалась более 6 часов. Под утро россияне ударили еще раз - уже баллистикой.

"Ранены 24 человека, среди них двухмесячный мальчик. Пострадали спасатели и энергетики, которые ликвидировали последствия вражеской атаки на энергообъект.

Сейчас без света остаются более 20 тысяч абонентов, еще 17 тысяч - без теплоснабжения. На местах попаданий работают все службы, к ликвидации последствий присоединились и благотворители. Развернуты пункты несокрушимости", - добавил Федоров.

Обновление на 9:02

В результате российской атаки в Запорожье одна многоэтажка разрушена, тридцать повреждены. Также побиты частные дома и нежилые помещения в Шевченковском и Александровском районах Запорожья.

Смотрите также: Враг атаковал Запорожье ракетами, разрушен жилой дом. 16 пострадавших, среди них – двухмесячный ребенок. ВИДЕО+ФОТО









