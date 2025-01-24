Сломал флагшток с флагом Украины в Яготине: полиция задержала мужчину. ФОТО

Правоохранители задержали мужчину, который в городе Яготин Киевской области сорвал государственный флаг Украины, закрепленный на фасаде одного из магазинов.

Об этом сообщает полиция Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.

Установлено, что на днях в Яготине злоумышленник в присутствии случайных прохожих, перебрался через перила, сломал часть деревянного держателя и сорвал государственный символ. После чего демонстративно смял полотнище в руках и скрылся с места происшествия.

Правоохранители установили личность и задержали 37-летнего местного жителя. Мужчину поместили в изолятор временного содержания.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по факту надругательства над государственным символом (ч. 1 ст. 338 УКУ). За содеянное мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

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Напомним, ранее полиция Киевщины расследовала обстоятельства надругательства над флагом Украины в городе Белая Церковь.