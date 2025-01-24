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Сломал флагшток с флагом Украины в Яготине: полиция задержала мужчину. ФОТО

Правоохранители задержали мужчину, который в городе Яготин Киевской области сорвал государственный флаг Украины, закрепленный на фасаде одного из магазинов.

Об этом сообщает полиция Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.

Установлено, что на днях в Яготине злоумышленник в присутствии случайных прохожих, перебрался через перила, сломал часть деревянного держателя и сорвал государственный символ. После чего демонстративно смял полотнище в руках и скрылся с места происшествия.

Правоохранители установили личность и задержали 37-летнего местного жителя. Мужчину поместили в изолятор временного содержания.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по факту надругательства над государственным символом (ч. 1 ст. 338 УКУ). За содеянное мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Надругательство над флагом Украины в Белой Церкви: мужчина задержан, ему грозит до 3 лет за решеткой. ФОТО

В Яготині чоловік вчинив наругу над прапором України

Напомним, ранее полиция Киевщины расследовала обстоятельства надругательства над флагом Украины в городе Белая Церковь.

Автор: 

Киевская область (4186) Нацполиция (16546) флаг (938) Бориспольский район (25) Яготин (2)


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Топ комментарии
+12
Беріть приклад з Трампа - депортуйте кацорилих ждунів!
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24.01.2025 16:42
+10
прапор відремонтувати і повернути,
уламок флагштока в дупу
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24.01.2025 16:52
+9
помнится мужчина бегал по карте Украины окрашенной в цвета национального флага! и зайчики ему аплодировали и хлопали от радости!
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24.01.2025 16:40
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Інкогніто знову? Заброньоване до того ж..
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24.01.2025 16:36 Ответить
три роки на теплих нарах з теплими макаронами - непоганий спосіб закосити від ТЦК

.
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24.01.2025 17:07 Ответить
"Бурна" діяльність поліції
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24.01.2025 16:39 Ответить
помнится мужчина бегал по карте Украины окрашенной в цвета национального флага! и зайчики ему аплодировали и хлопали от радости!
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24.01.2025 16:40 Ответить
Беріть приклад з Трампа - депортуйте кацорилих ждунів!
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24.01.2025 16:42 Ответить
слушна пропозиція - запровадити низку статей КК з реально жорстким покаранням, з конфіскацією майна та наступним позбавленням громадянства і депортацією

цей персонаж НЕ громадянин України !

і ним НЕ стане ніколи !

.
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24.01.2025 17:10 Ответить
Краще його повісити на три роки.
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24.01.2025 16:49 Ответить
на що так жорстко ? я б дав 15 діб посидіти на флагштоці !
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24.01.2025 17:14 Ответить
прапор відремонтувати і повернути,
уламок флагштока в дупу
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24.01.2025 16:52 Ответить
а що з євреями, які в Умані зробили теж саме на 100%?????
чі ето нє то??????
там мусара не пропустили активістів до місця злочину,
не дозволили повернути прапор України на місце!!!!
з цими все зрозуміло.
зпочатку праібалі а згодом знайшли та арештували зловмисника.
що *****, з уманьськими мусарами які прикрили злочин та свідомо захищали злочинців?????
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24.01.2025 16:56 Ответить
Це звичайно неподобство, але хасиди не є громадянами України та українцями.
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24.01.2025 17:02 Ответить
Це не має значення.
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24.01.2025 17:07 Ответить
це має велике значення !

хасиди приїхали та поїхали геть, а
це стерво відсидить та повернеться до нас !

.
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24.01.2025 17:12 Ответить
такі гроші були, є та будуть у звичайних українців які працюють не з 9,00 до 17,00 і з двома п"яними вихідними,
а від початку до упору
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24.01.2025 17:07 Ответить
Позбавити громадянства.
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24.01.2025 17:18 Ответить
Застрелити при спробі втечі з-під варти.
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24.01.2025 17:52 Ответить
закрийте нарешті Телеграм в Україні, бомжі, наркомани і просто дебіли шукають легкого заробітку який пропонують куратори фсб - то підпалити авто чи інфраструктуру залізниці, вже бачу над Прапором України завдання поглумитись. Колись при Пороху закрили вконтактє і одноглазнікі і ніхто не вмер від того
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24.01.2025 18:27 Ответить
ДВА ПИТАННЯ: ЧОМУ НЕ НАБИТЕ ЙБЛО В НЬОГО?
ЧОМУ ВОНО ЩЕ ДИХАЄ НАШИМ ПОВІТРЯМ?
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24.01.2025 19:17 Ответить
Назадить его на обломок флагштока,пусть приколится..
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24.01.2025 19:48 Ответить
 
 