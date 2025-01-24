Сломал флагшток с флагом Украины в Яготине: полиция задержала мужчину. ФОТО
Правоохранители задержали мужчину, который в городе Яготин Киевской области сорвал государственный флаг Украины, закрепленный на фасаде одного из магазинов.
Об этом сообщает полиция Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.
Установлено, что на днях в Яготине злоумышленник в присутствии случайных прохожих, перебрался через перила, сломал часть деревянного держателя и сорвал государственный символ. После чего демонстративно смял полотнище в руках и скрылся с места происшествия.
Правоохранители установили личность и задержали 37-летнего местного жителя. Мужчину поместили в изолятор временного содержания.
Следователи сообщили мужчине о подозрении по факту надругательства над государственным символом (ч. 1 ст. 338 УКУ). За содеянное мужчине грозит до трех лет лишения свободы.
Напомним, ранее полиция Киевщины расследовала обстоятельства надругательства над флагом Украины в городе Белая Церковь.
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цей персонаж НЕ громадянин України !
і ним НЕ стане ніколи !
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уламок флагштока в дупу
чі ето нє то??????
там мусара не пропустили активістів до місця злочину,
не дозволили повернути прапор України на місце!!!!
з цими все зрозуміло.
зпочатку праібалі а згодом знайшли та арештували зловмисника.
що *****, з уманьськими мусарами які прикрили злочин та свідомо захищали злочинців?????
хасиди приїхали та поїхали геть, а
це стерво відсидить та повернеться до нас !
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а від початку до упору
ЧОМУ ВОНО ЩЕ ДИХАЄ НАШИМ ПОВІТРЯМ?