В Виннице открыт первый в области центр рекрутинга украинской армии, - Минобороны. ФОТО

Первый в Винницкой области центр рекрутинга украинской армии открылся в областном центре. Он стал 48-м таким центром в Украине.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

В центре будут работать гражданские специалисты, которые прошли соответствующее обучение.

"Мы развиваем сеть центров рекрутинга. За время функционирования центров более 36 000 человек получили профессиональные консультации. Наша цель - сделать процесс поступления в Силы обороны Украины максимально прозрачным, удобным и результативным, чтобы каждый мог найти свое место, опираясь на собственный опыт и возможности", - отметил заместитель министра обороны Украины бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

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Отмечается, что обратиться к ним можно даже после получения повестки для уточнения учетных данных.

Оборонное ведомство напоминает, что в базе центров рекрутинга украинской армии более 10 000 вакансий в подразделения Сил обороны Украины. Самой большой популярностью среди граждан пользуются специальности связанные с БПЛА, водительские и стрелковые должности.

"Центр рекрутинга - это удобный сервис для каждого, кто хочет приобщиться к защите государства. Мы создали гибкий механизм, где люди могут выбрать воинскую часть и должность, которая соответствует гражданскому опыту и пожеланиям. К нам обращаются молодые люди, женщины - почти 20% всех обращений именно от женщин. Поэтому призываем жителей города, области - звоните, приходите в ЦНАП и выбирайте свое место в Силах обороны", - отметил уполномоченный представитель Министерства обороны по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец.

Всего в Украине функционирует уже 48 центров рекрутинга украинской армии, 47 из них работают офлайн, преимущественно в помещениях ЦНАПов. Также с конца прошлого года работает онлайн-центр рекрутинга.

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